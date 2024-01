INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cães muito pequenos com mais de 8 anos e com um peso de até 4 kg, o ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto de pequeno porte. O teor de nutrientes do ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ é altamente benéfico, na medida em que ajuda os cães adultos, como o seu, a enfrentarem os primeiros sinais de envelhecimento. Graças a uma ingestão equilibrada de fibras, incluindo o psyllium, o ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ contribui para a saúde do sistema digestivo do seu cão. A inclusão de proteínas especificamente selecionadas pela sua elevada digestibilidade promove a saúde do trânsito intestinal do seu cão. O ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ também ajuda a preservar a saúde do sistema urinário do seu cão. Mais, o croquete não só é pequeno como também muito palatável. Isso significa que o seu cão terá maior facilidade em ingerir e mastigar com as suas pequenas mandíbulas, conseguindo igualmente cativar o mais caprichoso dos apetites.

