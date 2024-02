X-Small Sterilised

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Uma boa condição corporal significa uma redução da probabilidade de ter problemas de saúde, um aumento da vitalidade e uma melhor qualidade de vida, no geral. Mas, após a esterilização, o seu cão pode sentir-se mais feliz no sofá do que a viver novas aventuras; porém, o seu apetite poder ser voraz. Indicado para cães esterilizados com um peso até 4 kg, o ROYAL CANIN® Sterilised X-Small satisfaz o apetite do seu cão, graças a uma fórmula nutricional de elevada qualidade, completa e apetitosa, sem aumentar o seu peso. A receita do ROYAL CANIN® Sterilised X-Small é rica em proteínas de elevada digestibilidade, para garantir que o seu cão conserva a sua massa muscular, embora ingira menos gorduras e calorias. Uma combinação ótima de fibras irá ajudar o seu cão a sentir-se saciado. Além disso, também contribui para um trânsito intestinal regular e saudável e melhora a digestão. Mas isso não é tudo, as fibras contidas nesta fórmula satisfazem o apetite do seu cão e ajudam a reduzir os snacks. Para ajudar o seu cão a sentir-se mais leve e evitar as complicações de saúde normalmente associadas ao excesso de peso, esta fórmula foi elaborada com um reduzido teor de gordura. Os resultados falam por si, dado que está cientificamente testado e comprovado que o ROYAL CANIN® Sterilised X-Small reduz em 11% as calorias, comparativamente a um alimento convencional para cães adultos. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Sterilised X-Small só comprovam o sucesso deste produto. O nosso programa nutricional Sterilised oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição.

