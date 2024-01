Yorkshire Terrier 8+

Pele e pelagem saudáveis

A pelagem do Yorkshire Terrier é conhecida pela seu crescimento contínuo e suavidade natural. Esta fórmula exclusiva ajuda a manter a saúde da pelagem longa do Yorkshire Terrier. Enriquecido com os níveis precisos de ácidos gordos Ómega 3, ácidos gordos Ómega 6, óleo de borragem e biotina.