INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Porque cada raça tem as suas próprias exigências específicas, a gama Breed Health Nutrition de ROYAL CANIN® cuida das necessidades dietéticas dos cães de diferentes raças para apoiar uma ótima saúde. Adequado para Yorkshire Terriers com mais de 10 meses de idade, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult é especialmente formulado com todas as necessidades nutricionais do seu cão adulto em mente. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult contribui para manter a saúde do pelo do seu Yorkie através de um teor adaptado enriquecido por ácidos gordos ómega-3 essenciais (EPA & DHA), ácidos gordos ómega-6, óleo de borragem e biotina. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult satisfaz até mesmo o mais exigente dos apetites, graças a uma combinação de aromas excecionais que o seu cão não será capaz de resistir! Boa higiene oral é uma consideração importante ao selecionar a alimentação do seu cão. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult ajuda a retardar a formação de tártaro através de uma inclusão precisa de quelantes de cálcio no croquete. Para cuidar das preferências individuais de cada cão, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult também está disponível como alimento húmido num patê macio e aromático. Se está a considerar uma alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação para se assegurar de que o seu cão obtém a quantidade exata de alimento húmido e seco para um ótimo benefício.

