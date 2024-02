INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cachorros até aos 10 meses, o ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu jovem Yorkshire Terrier. Como o sistema imunitário do seu cachorro ainda se está a desenvolver gradualmente, o ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy contém um complexo antioxidante patenteado, que inclui vitamina E, para ajudar a reforçar as defesas naturais do seu cachorro durante esta importante etapa da sua vida. A fórmula do ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy está enriquecida com um adaptado teor de ácidos gordos ómega-3 (EPA e DHA), ácidos gordos ómega-6 (do óleo de borragem), e biotina que ajuda o seu cachorro a manter um pelo saudável. O ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy também contribui para a sua saúde digestiva. A inclusão de nutrientes com proteínas de elevada qualidade e elevadíssima digestibilidade (L.I.P.) e prebióticos (FOS), contribui para o desenvolvimento de uma flora intestinal equilibrada e saudável. Além disso, o croquete exclusivo do ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy promove a higiene oral, retardando a formação de tártaro.

