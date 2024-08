Nutrição à medida para cães pequenos e muito pequenos

Sabia que os cães pequenos necessitam de uma dieta com maior teor calórico por cada quilo de peso comparativamente aos cães grandes? Para além disso, os cães pertencentes a raças de tamanho pequeno têm tendência para terem apetites mais caprichosos e por isso é importante que o alimento desperte as suas papilas gustativas, de modo a garantir que ingerem os nutrientes de que necessitam.





O alimento MINI da ROYAL CANIN foi especificamente desenvolvido com um croquete mais pequeno e palatável para satisfazer as necessidades de raças com um peso em adulto entre os 4 kg e os 10 kg.