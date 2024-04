Adult Large Dog

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Benefícios: Suporte osteoarticular / Saúde digestiva / Complexo antioxidante O ROYAL CANIN® Adult é especificamente formulado para ajudar a manter o peso saudável e a saúde geral de cães adultos de raça grande. Este alimento é formulado com nutrientes de elevada qualidade que ajudam a manter a saúde dos ossos e das articulações do seu cão grande. Esta fórmula de elevada digestibilidade contém prebióticos especialmente selecionados que ajudam a estimular e a manter uma digestão saudável. O ROYAL CANIN® Adult é enriquecido com uma combinação especial de antioxidantes que ajudam a neutralizar os efeitos dos radicais livres e, em última análise, contribuem para saúde dos tecidos e das células do seu cão. Por favor consulte o seu médico veterinário para determinar qual o melhor alimento para o seu animal de estimação. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, o ROYAL CANIN® Adult está também disponível como alimento húmido com fatias finas em molho*. *Sujeito a disponibilidade do produto

