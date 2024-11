Benefícios: Apoio calmante / Saúde digestiva / Barreira cutânea / S/O Index O ROYAL CANIN® Calm é especificamente formulado para ajudar os cães de raça pequena durante períodos de adaptação. Esta fórmula contém proteína hidrolisada do leite e L-triptofano para ajudar no maneio de cães com comportamentos de insegurança e medo em ambientes stressantes e situações sociais. Este alimento de elevada digestibilidade é formulado com um equilíbrio de fibras e prebióticos para ajudar a manter uma digestão e trânsito intestinal saudáveis. A fim de ajudar a uma pele saudável, O ROYAL CANIN® Calm é formulado para apoiar a função de barreira natural de proteção da pele do seu cão. Este alimento também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento tanto de cálculos por estruvite como de oxalato de cálcio. Por favor consulte o seu médico veterinário para determinar qual o melhor alimento para o seu animal de estimação. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada.