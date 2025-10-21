ROYAL CANIN® Diabetic é especificamente formulada para ajudar no controlo da glicémia em cães adultos com Diabetes mellitus. A escolha de uma dieta especificamente adaptada, com um elevado teor proteico, baixo teor em amido e uma mistura especial de fibras, ajuda a minimizar os picos de glucose no sangue após cada refeição. Esta fórmula contém um elevado teor em proteínas, para ajudar a suportar e manter uma massa muscular saudável. Esta fórmula contém um reduzido teor em amido para ajudar a controlara glicémia pós-prandial em cães diabéticos. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente, ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, é possível misturar o alimento seco ROYAL CANIN® Diabetic com o alimento húmido ROYAL CANIN® Diabetic Special Low Carbohydrate, com uma textura suave semelhante a patê.**Sujeito a disponibilidade do produto