Diabetic
Alimento seco para cães
Alimento dietético completo para cães adultos
1.5 kg
7 kg
12 kg
Este produto é um alimento dietético. Consulte o seu médico veterinário para saber se é indicado para o seu animal de estimação
ROYAL CANIN® Diabetic é especificamente formulada para ajudar no controlo da glicémia em cães adultos com Diabetes mellitus. A escolha de uma dieta especificamente adaptada, com um elevado teor proteico, baixo teor em amido e uma mistura especial de fibras, ajuda a minimizar os picos de glucose no sangue após cada refeição. Esta fórmula contém um elevado teor em proteínas, para ajudar a suportar e manter uma massa muscular saudável. Esta fórmula contém um reduzido teor em amido para ajudar a controlara glicémia pós-prandial em cães diabéticos. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente, ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, é possível misturar o alimento seco ROYAL CANIN® Diabetic com o alimento húmido ROYAL CANIN® Diabetic Special Low Carbohydrate, com uma textura suave semelhante a patê.**Sujeito a disponibilidade do produto
Glucomodulação
Fórmula específica para ajudar a controlar a glicémia pós-prandial dos cães diabéticos.
Elevado teor proteico
Alto teor em proteínas. A manutenção da massa muscular é fundamental nos cães diabéticos.
Baixo teor em amido
Fórmula que contém um reduzido teor de amido.
|Peso do cão (kg)
|Magro
|-
|Normal
|-
|Excesso de peso
|-
|-
|(g)
|Copo
|(g)
|Copo
|(g)
|Copo
|2
|61
|5/8
|54
|5/8
|46
|4/8
|4
|103
|1 + 1/8
|91
|1
|78
|7/8
|6
|139
|1 + 4/8
|123
|1 + 3/8
|106
|1 + 1/8
|8
|173
|1 + 7/8
|152
|1 + 5/8
|131
|1 + 3/8
|10
|205
|2 + 2/8
|180
|2
|155
|1 + 5/8
|15
|277
|3
|244
|2 + 5/8
|211
|2 + 2/8
|20
|344
|3 + 6/8
|303
|3 + 2/8
|261
|2 + 7/8
|25
|407
|4 + 3/8
|358
|3 + 7/8
|309
|3 + 3/8
|30
|466
|5
|410
|4 + 3/8
|354
|3 + 7/8
|35
|523
|5 + 5/8
|461
|5
|398
|4 + 2/8
|40
|578
|6 + 2/8
|509
|5 + 4/8
|440
|4 + 6/8
|45
|632
|6 + 7/8
|556
|6
|480
|5 + 2/8
|50
|684
|7 + 3/8
|602
|6 + 4/8
|520
|5 + 5/8
|55
|735
|8
|646
|7
|558
|6
|60
|784
|8 + 4/8
|690
|7 + 4/8
|596
|6 + 4/8
|70
|880
|9 + 4/8
|775
|8 + 3/8
|669
|7 + 2/8
|80
|973
|10 + 4/8
|856
|9 + 2/8
|739
|8