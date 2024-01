INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ROYAL CANIN® Hypoallergenic Moderate Calorie é especificamente formulado para ajudar os cães adultos com intolerâncias alimentares, alergias ou sensibilidades dermatológicas, ao mesmo tempo que os ajuda a manter um peso saudável. Esta fórmula contém proteínas hidrolisadas de baixo peso molecular, para assegurar o fornecimento de uma dieta hipoalergénica altamente digerível, proporcionando uma absorção mais fácil da proteína e a redução do risco de reação adversa aos alimentos pelo sistema imunitário. Para ajudar o seu cão a manter um peso corporal saudável, esta fórmula tem um conteúdo calórico moderado. Graças a uma combinação de nutrientes de suporte, esta fórmula também ajuda a manter o papel de barreira protetora natural da pele do seu cão. Uma ingestão moderada de fósforo ajuda a apoiar a função renal saudável, à medida que se dá o envelhecimento. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos.

