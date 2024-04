Mature Consul Small Dog

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Benefícios: Vitalidade e saúde cerebral / Manutenção da massa muscular / Saúde dentária / S/O index O ROYAL CANIN® Mature Consult é especificamente formulad para ajudar a manter a saúde e o bem-estar de cães seniores de raça pequena. Esta fórmula contém uma seleção específica de nutrientes que ajudam na vitalidade em cães idosos. Esta fórmula é especificamente desenvolvida para ajudar na manutenção da massa muscular do seu cão ao longo envelhecimento. Graças efeito mecânico do croquete juntamente com a inclusão de um quelante de cálcio salivar, o ROYAL CANIN® Mature Consult ajuda a atrasar a formação de tártaro promovendo a saúde dentária do seu cão. Este alimento também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento tanto de cálculos por estruvite como de oxalato de cálcio. Por favor consulte o seu médico veterinário para determinar qual o melhor alimento para o seu animal de estimação. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, o ROYAL CANIN® Mature Consult está também disponível como alimento húmido com uma textura semelhante a patê*. *Sujeito a disponibilidade do produto

