Neutered Junior Large Dog

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Benefícios: Crescimento ótimo / reforço das defesas naturais / Suporte osteoarticular O ROYAL CANIN® Neutered Junior Large Dogs é especificamente formulado para ajudar a manter o peso saudável de cachorros esterilizados de raça grande. Esta fórmula contém um teor energético especialmente adaptado, fibras reguladoras do apetite e um equilíbrio ótimo de proteínas e sais minerais. Esta fórmula também contém uma combinação sinérgica de antioxidantes – incluindo vitamina E – e prebióticos para ajudar as defesas naturais do seu cachorro durante o período de crescimento. Este alimento é formulado com nutrientes de elevada qualidade que ajudam a manter a saúde dos ossos e das articulações do seu cachorro de raça grande. Por favor consulte o seu médico veterinário para determinar qual o melhor alimento para o seu animal de estimação. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada

Ler mais