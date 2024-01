INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ROYAL CANIN® Renal Select é formulado para ajudar a dar suporte à função renal do seu cão em casos de doença renal crónica ou lesão renal aguda. Esta dieta é formulada com um baixo teor em fósforo e fornece uma quantidade moderada de proteínas de alta qualidade, para ajudar a apoiar a função renal. O conteúdo energético mais elevado desta fórmula permite reduzir o volume de cada refeição, ajudando a compensar a diminuição do apetite que ocorre em alguns cães. Para ajudar a estimular o apetite do seu cão, esta dieta é formulada com um perfil aromático atrativo e o croquete tem uma forma, tamanho e textura específicos. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente, ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, a ROYAL CANIN® Renal está também disponível como alimento húmido tanto com fatias finas em molho, como em 2 texturas macias em patê (Renal e Renal Special), ou ainda como alimento seco Renal e Renal Special, com diferentes formas de croquete, texturas e perfis aromáticos*. *Sujeito a disponibilidade do produto

