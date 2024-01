Satiety Weight Management Small Dog

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ROYAL CANIN® Satiety Weight Management Small Dogs é especificamente formulada para ajudar a promover uma perda de peso eficaz e segura e a manutenção posterior do peso saudável em cães adultos de raças de pequeno porte com excesso de peso ou obesidade. Os dados de um estudo da Royal Canin revelam que 97% dos cães perdeu peso em apenas 3 meses com a ajuda da dieta Satiety Weight Management da ROYAL CANIN®. Um elevado teor de fibras naturais ajuda a manter os cães saciados entre as refeições. Quando testada, esta dieta ajudou a controlar a solicitação de alimentos em 83% dos cães durante o processo de perda de peso. Esta fórmula é especialmente adaptada para ajudar a apoiar as sensibilidades digestivas, dentárias e urinárias específicas dos cães de raça de pequeno porte. Esta dieta também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento de cristais e cálculos de estruvite e de oxalato de cálcio. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente, ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, ROYAL CANIN® Satiety Weight Management está também disponível como alimento húmido com uma textura suave de patê.* *Sujeito a disponibilidade do produto

