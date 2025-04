SNACKS COMPATÍVEIS COM OS ALIMENTOS HYPOALLERGENIC

Desenvolvidos por especialistas em nutrição canina, os snacks ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC Treats são destinados aos cães com mais de 6 meses. Estes snacks suaves e aromáticos não apenas complementam o plano de alimentação hipoalergénica do seu cão sem comprometer os benefícios da sua alimentação principal, mas também refletem uma escolha cuidadosa que apoia o seu bem-estar. Os snacks ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC Treats são formulados com proteína hidrolisada e vitamina B12, por isso são uma ótima opção como suplemento compatível com os alimentos ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC. Siga as orientações de alimentação na embalagem e não ofereça ao seu cão mais snacks do que a quantidade diária recomendada. Os snacks ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC Treats são compatíveis com os seguintes alimentos da nossa gama dedicada ROYAL CANIN® VETERINARY, que só devem ser oferecidos ao seu animal de companhia sob recomendação veterinária: o ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC o ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE o ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY o ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC SMALL DOG o ROYAL CANIN® SENSITIVITY CONTROL o ROYAL CANIN® SKIN CARE o ROYAL CANIN® SKIN CARE SMALL DOG o ROYAL CANIN® SKIN CARE SMALL DOG PUPPY