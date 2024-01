INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ é especificamente formulada para ajudar a apoiar cães sénior com sensibilidades urinárias tais como cristais e cálculos de estruvite. Esta dieta ajuda a dissolver eficazmente os cálculos de estruvite e é especificamente formulada para até 80% de todos os cálculos urinários. Graças à sua combinação sinérgica de nutrientes e antioxidantes, esta fórmula ajuda a manter a vitalidade, a função cognitiva e a saúde renal do seu cão. Esta fórmula também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento tanto de cálculos por estruvite como de oxalato de cálcio. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, o ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ também está disponível como alimento húmido com uma textura suave, semelhante a patê.* *Sujeito a disponibilidade do produto

