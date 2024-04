Urinary UC

DECLARAÇÃO RELATIVA AOS ALIMENTOS DIETÉTICOS VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO (DVP)

ROYAL CANIN® URINARY U/C seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo reduzir a formação de cálculos de urato e cistina, através do seu teor reduzido em proteínas e purinas, das suas proteínas de elevada qualidade, do seu teor moderado em aminoácidos sulfurados e das suas propriedades de alcalinização da urina. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização ou do prolongamento do período de utilização. Utilizar URINARY U/C seco até 6 meses para a redução da formação de cálculos de urato, até 1 ano para a redução da formação de cálculos de cistina e toda a vida no caso de perturbações irreversíveis do metabolismo do ácido úrico.