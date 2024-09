Är spannmålsfritt foder säkert för katter och hundar?

De senaste åren har trenden mot spannmålsfritt foder för katter och hundar vuxit (foder som är gjort med recept som inte innehåller spannmål), främst på grund av oro för fodermedelsallergier eller kolhydratintag.

I verkligheten har forskning faktiskt visat att fodermedelsallergier står för så lite som 1–2 % av alla besök hos veterinär för katter och hundar.4 Istället har överkänslighetsreaktion mot luftburna ämnen (som pollen och kvalster) identifierats som mycket vanligare.

Spannmål kan bidra med essentiella fettsyror, kostfibrer, vitaminer och mineraler, vilket gör dem till en viktig del av en komplett och balanserad kost. Att låta katten eller hunden övergå till en kost med endast kött utan lämpliga tillskott utgör en avsevärd risk att de får för mycket eller för lite av något näringsämne.

Innan du gör några ändringar i ditt sällskapsdjurs kost bör du rådfråga veterinär för att säkerställa att den nya kosten är komplett, balanserad och helt säker för katten eller hunden.

Hitta rätt näringsbalans

På Royal Canin har vi gjort omfattande forskning i mer än 50 år om dessa ingredienser och sett att när spannmål bearbetas på rätt sätt kan de utgöra en utmärkt energikälla som innehåller viktiga näringsämnen för katter och hundar.

En hälsosam kost för katter och hundar innehåller näringsämnen från flera källor, inte bara kött utan även kolhydrater som spannmål, vete och majs. Det viktigaste är att se till att katten eller hunden får en balanserad och exakt blandning av över 40 viktiga näringsämnen som främjar deras hälsa och välmående.

