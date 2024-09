De kan också drabbas av ledproblem

Mer specifikt kan american shorthair ha anlag för ett tillstånd som kallas höftledsdysplasi, en ärftlig störning där höftkulan inte riktigt passar in i höftskålen. Det kan märkas på flera olika sätt, till exempel kan katten börja röra sig långsamt, halta eller undvika att hoppa. Tillståndet går inte att bota, men det går att hantera. Beroende på hur allvarligt drabbad katten är kan viktminskning, läkemedel eller kirurgiska ingrepp bidra till att lindra symtomen. Choosing a responsible breeder can also reduce the risk, as they will be screening for the condition in the kittens’ parents, and it’s important to keep your cat’s weight in check too.