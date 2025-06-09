Allt du behöver veta om rasen



De fladdermusliknande öronen, stora ögonen och den nätta kroppstypen gör Devon rex till en riktig sötnos. Men denna katt av liten till mellanstor storlek bör inte avskrivas enbart som ett vackert ansikte. De är mycket intelligenta och kan lära sig nya trick, och de gillar att hålla sig sysselsatta med interaktiva leksaker eller pussel.

När de inte arbetar med hjärncellerna gillar Devon rex att mestadels av tiden hålla sig nära sina människor, gärna uppe på axeln (ja, du läste rätt) så att de kan ha koll på det som händer runtom dem. Denna katt är inte direkt en knäkatt utan mer av en helkroppskramare. Den kan till och med vara lite väl klängig för vissa. Men vi tycker bara att de är bedårande. Devon rex är helt enkelt en social katt, som inte mår bra av att lämnas ensam några längre perioder.

Eftersom en Devon rex har massor av energi för att hitta på saker och ändå inte slita ut dig, är denna katt en bra lekkamrat både för barn och andra husdjur som utbildats på rätt sätt. Devon rex är kända för att kvittra av glädje och vifta på svansen när de är riktigt glada!

Rasen klarar sig lika bra på landsbygden som i staden. Den fina pälsen gör dock att Devon rex är känslig för kyla, så de kan behöva en liten tröja (eller två) för lek utomhus under hösten och vintern.

En avslappnad, tillgiven och välanpassad Devon rex som trivs kommer under ert långa liv tillsammans att överösa dig med mängder av tillgivenhet.