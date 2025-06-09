Devon rex
”Jag och min skugga” sammanfattar livet med en Devon rex ganska bra. Denna brittiska ras är nyfiken och mycket tillgiven mot sina människor. Rasen är relativt ny på kattscenen efter att ha dykt upp i mitten av 1900-talet, men Devon rex kompenserar för förlorad tid med sitt lekfulla temperament och livliga sätt. Den här katten är det perfekta valet för sammansvetsade familjer som vill inkludera en katt i vardagslivet.
Officiellt namn: Devon rex
Ursprung: Storbritannien (England)
Fällningsnivå1 out of 5
Energinivå*3 out of 5
Passar med andra sällskapsdjur3 out of 5
Varmt väder4 out of 5
Passar familjer*5 out of 5
|Hane
|Hona
|Höjd
|Höjd
|30 - 31 cm
|30 - 31 cm
|Vikt
|Vikt
|3 - 5 kg
|3 - 5 kg
|Växande kattunge
|Vuxen
|4 till 12 månader
|1 till 7 år
|Åldrande
|Äldre
|7 till 12 år
|Från 12 år
Lär känna Devon rex
Allt du behöver veta om rasen
De fladdermusliknande öronen, stora ögonen och den nätta kroppstypen gör Devon rex till en riktig sötnos. Men denna katt av liten till mellanstor storlek bör inte avskrivas enbart som ett vackert ansikte. De är mycket intelligenta och kan lära sig nya trick, och de gillar att hålla sig sysselsatta med interaktiva leksaker eller pussel.
När de inte arbetar med hjärncellerna gillar Devon rex att mestadels av tiden hålla sig nära sina människor, gärna uppe på axeln (ja, du läste rätt) så att de kan ha koll på det som händer runtom dem. Denna katt är inte direkt en knäkatt utan mer av en helkroppskramare. Den kan till och med vara lite väl klängig för vissa. Men vi tycker bara att de är bedårande. Devon rex är helt enkelt en social katt, som inte mår bra av att lämnas ensam några längre perioder.
Eftersom en Devon rex har massor av energi för att hitta på saker och ändå inte slita ut dig, är denna katt en bra lekkamrat både för barn och andra husdjur som utbildats på rätt sätt. Devon rex är kända för att kvittra av glädje och vifta på svansen när de är riktigt glada!
Rasen klarar sig lika bra på landsbygden som i staden. Den fina pälsen gör dock att Devon rex är känslig för kyla, så de kan behöva en liten tröja (eller två) för lek utomhus under hösten och vintern.
En avslappnad, tillgiven och välanpassad Devon rex som trivs kommer under ert långa liv tillsammans att överösa dig med mängder av tillgivenhet.
2 fakta om Devon rex
1. Curly Sue
En av Devon rex mest märkbara egenskaper är deras vågiga päls. Ta en närmare titt och du kommer att se att deras morrhår och ögonbryn också är krusade. Denna charmiga egenskap kräver ingen särskild pälsvård och är resultatet av samma genetiska mutation som gör deras päls vågig. Bara ytterligare en (lockig) egenskap hos denna unika kattras!
2. En bottenlös mage
Trots sin smäckra kroppstyp så kommer en Devon rex alltid att försöka hitta mer mat att äta, var som helst och när som helst. De kan till och med försöka ta plats vid middagsbordet och förvänta sig en tallrik människomat. Och det får undan när maten går att få tag på. Håll ett öga på din Devon rex så att den inte blir överviktig. Katterna behöver hålla sig i trim och behålla sin muskulösa form. Särskilt om de är kastrerade, vilket rekommenderas för alla tamkatter.
Rasens historia
Det är en allmänt erkänd sanning att Devon rex är en lycklig slump inom kattaveln. Med grevskapet Devonshires idylliska landsbygd som bakgrund dök rasen oväntat upp för första gången på 1960-talet när en kattunge med lockig päls skiljde sig från resten av sin kull. Hon fick namnet Kirlee som en blinkning till hennes distinkta vågiga päls, och man trodde först att hon hade Cornish rex i sig. Efter flera formella avelsförsök bekräftades det dock att Devon rex var en unik ras.
Redan 1968 hade rasen introducerats i USA och 1979 fick den ett officiellt erkännande av The Cat Fancier's Association. Från en sådan blygsam början – till Hollywood? Det har ryktats att Steven Spielberg inspirerades av Devon rex-katten när det gällde skapandet av oförglömliga karaktärer som Yoda och E.T.
Idag är Devon rex fortfarande ganska ovanliga, särskilt utanför Storbritannien. Men de utgör med sitt speciella utseende en verkligt uppseendeväckande kattras.
Utseende
Fysiska egenskaper hos Devon rex
1.Ögon
2.Päls
3.Kropp
4.Öron
5.Svans
Saker att vara uppmärksam på
Här kommer några intressanta fakta om din Devon rex, från specifika rasegenskaper till en allmän hälsoöversikt:
Kal fläck
Jämfört med de flesta andra kattdjur har Devon rex en finare päls, vilket gör dem känsliga för kyla. Men vissa Devon rex-katter har varit kända för att ha mindre päls, på grund av en ärftlig recessiv gen känd som hypotrikos. Än så länge finns det ingen medicinsk behandling tillgänglig för tillståndet, men prata med din veterinär om din Devon rex har problem med sin kroppstemperatur. Den kan behöva regleras genom diet.
Problem med knäskålarna
Devon rex är en av flera raser som är benägna att luxera knäskålen. Det gör att knäleden ibland hoppar ur sitt läge. Att gå, springa och hoppa kan då bli smärtsamt för din Devon rex, vilket är lite tråkigt för en så aktiv ras. Om du märker att din Devon rex har börjat halta ska du genast boka tid hos veterinären. De kommer sannolikt att ta en röntgenbild för att avgöra vilken behandling som är bäst lämpad. Den goda nyheten här är att det finns flera behandlingsalternativ att tillgå.
Hälsosamt foder, friskare katt
Skräddarsydd hälsokost har en grundläggande roll att spela för att upprätthålla kattens hälsa och skönhet. Mat ger energi för att hjälpa till med vitala funktioner och en komplett näringsformel för katter bör innehålla en anpassad balans av näringsämnen. En katt som utfodras på rätt sätt får varken för mycket eller för lite av några näringsämnen eftersom båda delarna kan ha negativa effekter på kattens hälsa. Rent, färskt vatten bör alltid finnas tillgängligt för att stödja god urinregelbundenhet. Katter är också naturligt anpassade till att äta små portioner - mellan 7 och 20 gånger om dagen (16 i genomsnitt). Om du ger katten den rekommenderade dagliga mängden torrfoder en gång om dagen så avgör katten själv när den vill äta. Ironiskt nog ökar kattens vikt mer om den får mat en eller två gånger om dagen än om den äter när den själv vill.
Följande rekommendationer är för friska djur. Om din katt har problem med hälsan bör du rådfråga en veterinär som kan ordinera ett särskilt foder som säljs på veterinärkliniker.
När du väljer mat till din Devon rex finns det några faktorer att tänka på: ålder, individuella känsligheter, livsstil –vilket påverkar deras aktivitetsnivå väsentligt, samt deras fysiologiska status – som sterilisering, en potentiell faktor i viktökning. Om katten vistas utomhus spelar årstiden också roll, särskilt för fällning som inträffar två gånger per år.
Ålder
Ålder är en faktor när det gäller kattens energibehov, särskilt när de är unga och äldre. En 8 veckor gammal kattunge förbrukar tre till fyra gånger mer energi per kilo än en vuxen katt. Kattens aptit minskar när den blir äldre på grund av tandproblem och försämrat lukt- och smaksinne.
Tillväxtfas
Tillväxt är ett viktigt steg i en kattungs liv. Det är en tid med stora förändringar, upptäckter, och nya möten. När det gäller deras energi, protein, mineraler, och vitaminbehov, en kattunge är mycket större än hos en vuxen katt. Den behöver energi och näringsämnen för att underhålla kroppen, men också för att växa och bygga upp den. Kattungen har två tillväxtfaser:
Uppbyggnad – från födseln till 4 månader
Avvänjning är övergången en kattunge gör från flytande – eller modermjölk – till fast mat. Denna period överensstämmer med tiden då mjölktänderna börjar komma fram, vid 3 till 6 veckors ålder. I den här fasen kan kattungarna ännu inte tugga, så mjukt foder (uppblött torrfoder eller anpassat våtfoder) underlättar övergången från flytande till fast föda. Mellan 4 och 12 veckor efter födseln minskar den naturliga immuniteten som en kattunge får från moderns råmjölk (den första mjölken) allteftersom kattungens immunsystem gradvis utvecklas. Denna kritiska period kallas immunitetssvackan och här krävs flertalet antioxidanter, inklusive vitamin E, för att stärka det naturliga försvaret. Kattungar genomgår en intensiv och särskilt känslig tillväxtperiod då de ofta får matsmältningsbesvär. Under den här perioden bör fodret vara energirikt för att täcka deras behov under tillväxten och även innehålla protein som är lätt att smälta för deras ännu omogna matsmältningssystem. Prebiotika, t.ex. frukto-oligosackarider, kan också stödja deras matsmältningshälsa genom att bidra till en balanserad tarmflora. Resultatet? Framför allt god avföringskvalitet. Kattungens mat bör innehålla omega 3-fettsyror – EPA och DHA – som hjälper till att stödja en sund neurocerebral utveckling.
Konsolidering och harmonisering – från 4 till 12 månader
Från den fjärde månaden avtar kattungens tillväxt, så foder med lägre fetthalt rekommenderas. Det är särskilt viktigt efter att en katt har steriliserats. Mellan 4 och 7 månader faller kattungens mjölktänder ut och ersätts av permanenta. När vuxentänderna har brutit igenom behöver kattungen få foderbitar som är tillräckligt stora för att den ska uppmuntras att tugga. Upp till 12 månaders ålder fortsätter den unga Devon rexens immunförsvar att utvecklas gradvis. En sammansättning av antioxidanter, inklusive vitamin E, kan stärka deras naturliga försvar under denna tid med stora förändringar, upptäckter och nya möten. Matsmältningssystemet mognar gradvis, och matsmältningsförmågan når full mognad vid ungefär tolv månaders ålder. Då kan katten äta kattmat för vuxna katter.
När det gäller deras näringsintag är målen för en vuxen Devon rex:
Bidrar till att bibehålla en perfekt kroppsvikt genom att använda mycket smältbara ingredienser och hålla fettinnehållet på en förnuftig nivå*, särskilt för steriliserade katter, inomhuskatter och herrelösa. Stödja optimal matsmältning och balansera tarmfloran genom att använda mycket smältbara proteiner och prebiotika. Bevara hälsa och skönhet i huden och pälsen med tillsats av essentiella fettsyror, särskilt EPA och DHA, essentiella aminosyror och B-vitaminer. Hålla urinvägarna friska. Tillägg av fiber för att stimulera eliminering av hår som intas under grooming, tack vare utvalda fibrer, för att minska hårbollsbildningen. Stödja daglig munvård och hygien.
Vissa katter kan vara noga ätare så matens smaklighet är nyckeln. Exklusiv formula och aromer, kibble storlek, speciell struktur, eller en kombination av olika former eller texturer - med både torr och våt mat - hjälper till att stimulera deras aptit.
* Att anpassa energinivån på maten till kattens energibehov uppmuntrar dem att reglera sin egen konsumtion. Katter har vanligtvis svårare att dämpa aptiten om torrfodret innehåller mycket fett.
Efter 7 års ålder börjar Devon rex visa de första tecknen på åldrande. Ett foder berikat med antioxidanter hjälper katten att behålla sin vitalitet, och ett lämpligt fosforinnehåll främjar njurarnas och urinvägarnas funktion.
Katter som kan gå utomhus spenderar mer energi än de som stannar inne. En mat som är tätare i energi rekommenderas därför. Att ge större mängder av ett foder med låg energitäthet (till exempel ett foder för innekatter) är ingen bra lösning för utekatter eftersom det kan leda till en mindre effektiv matsmältning. Näringsämnen som specifikt håller lederna friska kan vara bra för en mycket aktiv utekatt. Välj näringsämnen och antioxidanter kan stärka hudbarriären för att hjälpa utomhuskatter att klara sig bättre. Eftersom de vistas utomhus löper de större risk att få små sår och utsättas för skadliga organismer, till exempel utvärtes parasiter.
Åldrande innebär också modifierad matsmältningskapacitet. En äldre katt - en över åldern av 12 - kan ibland ha svårigheter med absorption, för. För att äldre katter ska hålla vikten och inte drabbas av näringsbrist bör de få extremt lättsmält mat med gott om viktiga näringsämnen.
När de blir äldre lider katter alltmer av tandproblem, och hos vissa äldre katter kan känslan av smak och lukt också minska, vilket kan leda till ett sänkt intag av mat. För att säkerställa att de fortsätter att äta tillräckligt, formen, storlek, och hårdhet - vilket betyder konsistens - av deras kibble måste skräddarsys för deras nu potentiellt mer ömtåliga käke.
Observera att den bästa energinivån för alla katter fortfarande beror på deras livsstil, även de som åldras. En äldre katt som fortsätter att gå ut regelbundet kommer att dra nytta av en diet med något högre fettinnehåll. Å andra sidan minskar åldrandet inte risken för fetma för en inomhuskatt. Deras kaloriintag bör fortfarande övervakas noggrant. Det bästa kan vara ett foder med måttlig fetthalt.
Livsstil
Matens energitäthet bör vara annorlunda för inomhus- och utomhuskatter. Att gå utanför förändrar kattens näringsmässiga såväl som deras energibehov, varav den senare ökar beroende på hur mycket tid de tillbringar utomhus, deras territorium och i vilken grad klimatet förändras under året (många utomhuskatter blir inomhuskatter under vintern). Medan en katt på 4 kg behöver cirka 300 kcal/dag om den är utomhus, kommer samma katt som stannar inne inte att spendera mer än 200 kcal/dag - en hel tredjedel mindre. En inaktiv katt som får en fett- och energirik kost har dessutom svårare att reglera sitt matintag.
Nyttig näring för innekatter
Eftersom en innekatt ofta får mindre motion (innekatter förbrukar en tredjedel mindre energi än utekatter) kan ett anpassat kaloriinnehåll och en kost som innehåller L-karnitin som påverkar fettomsättningen bidra till en idealisk vikt. Undvik att ge katten feta snacks och mat som är avsedd för människor. Belöna den i stället med torrfoder som tas från den dagliga foderransonen och var noga med att följa doseringsanvisningarna på förpackningen så att katten inte går upp i vikt. Inomhuskatter spenderar mer tid på päls- och kroppsvård. Utvalda fiberkällor, såsom psyllium, kan hjälpa till att eliminera hår som intagits, vilket kommer att minska mängden hårbollar. För en Devon rex som mestadels lever inomhus kan intag av proteiner som är lätta att smälta bidra till att minska både mängden avföring och dess lukt.
Nyttig näring för utekatter
Skötsel av din Devon rex
Pälsvård, träning och motionstips
Devon rex : lätt när det kommer till pälsvård. Undvik borstning eftersom det sliter på den ömtåliga pälsen, och ge i stället din Devon rex mjuka strykningar för att fördela de naturliga oljorna jämnt i pälsen. Deras tänder behöver borstas dagligen, men om detta visar sig vara svårt bör du regelbundet uppsöka veterinär för avkalkning och polering, samt använda särskilt tandfoder. Se till att rengöra öronen varje vecka. Rex-raserna är mer mottagliga för regelbunden ansamling av vaxartade beläggningar.
När det gäller motion behöver man bara aktivera deras hjärnceller för en nöjd och glad Devon rex. Det gäller speciellt om du leker tillsammans med dem, eftersom den här rasen brukar bilda ett starkt band med sina människor! Använd samma logik för att träna din Devon rex: gör det till en lek och använd mycket positiv förstärkning. Detta kommer att resultera i en väluppfostrad katt.
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Allt om Devon rex
Kommer Devon rex-katter överens med hundar?
Ja, eftersom Devon rex är en sällskaplig ras brukar de komma bra överens med andra katter och hundar. Tidig socialisering hjälper din Devon rex att känna sig bekväm i närvaro av andra djur, och träning kommer att se till att varje husdjur i hushållet beter sig respektfullt. Kaniner och gnagare passar dock inte lika bra, på grund av Devon rexens drift att ta byten. Frestelsen kan bli allt för stark, även för den mest väluppfostrade katten!
Har Devon Rex en lång livslängd?
Denna ras är i allmänhet mycket frisk, med en genomsnittlig livslängd på 10–15 år. Med en sådan robust konstitution bör årliga hälsokontroller hos veterinären räcka för att se till att allt tickar på bra. Så du kan fortsätta skapa fina minnen tillsammans med din Devon rex.
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Källor
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Kattencyklopedi. Utgåva 2010 och 2020
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Produktbok
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