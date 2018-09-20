Tecken på åldrande hos katten

Även om tecknen på åldrande är olika hos varje enskild katt finns det några gemensamma åldrandeprocesser som varje katt genomgår. Lukt, smak och hörsel försämras, vilket påverkar kattens aptit. Den kan också påverkas av tandproblem som tandslitage, tandköttssjukdom eller tandlossning. En kombination av dessa problem kan sedan leda till viktminskning.

Lederna är mindre rörliga, särskilt om de har drabbats av artros, vilket kan resultera i svår smärta och rörlighetsproblem. Denna försämrade rörlighet inverkar också på kattens förmåga att putsa sin päls, vilket i sin tur påverkar pälsen och huden.

Pälsen kan bli vitare och få sämre kvalitet, eftersom talgkörtlarna som producerar näringsrika oljor för huden är mindre produktiva. Den naturliga förmågan till immunsvar tenderar att minska med åldern, så att katten löper större risk för infektion och sjukdom. Flera ämnesomsättningsprocesser såsom matsmältningen förändras också, eftersom förmågan att bearbeta fett och protein minskar när katten blir äldre.

Äldre katter kan uppvisa förändrade beteenden, som att ta mindre kontakt med människor eller föra oväsen på olämpliga tider. De kan sova mer, men inte lika djupt som tidigare. Detta kan störa deras rutiner och orsaka beteendeproblem.

Symptom på sjukdom hos äldre katter

Ibland är de här symptomen hos äldre katter inte bara tecken på åldrande. De kan också vara symptom på ett större problem.

Katter tenderar att dölja en eventuell sjukdom genom att begränsa rörelser eller aktiviteter som skulle kunna förvärra problemet, i stället för att visa att de har ont genom tydliga tecken som att halta eller jama. Därför är det viktigt att notera även små förändringar i kattens beteende, som att den inte äter eller inte längre hoppar upp till sin favoritplats, och ta den till veterinären för en kontroll.

Det finns några vanliga symptom att vara uppmärksam på hos en äldre katt som kan tyda på ett underliggande problem:

aptitlöshet eller viktnedgång, vilket kan tyda på ett matsmältningsproblem

katten kissar oftare eller är törstigare, vilket kan vara tecken på urinvägsproblem

stelhet, linkande gång eller svårighet att resa sig upp, vilket kan tyda på artros

katten verkar vara desorienterad, orolig eller uppvisar ett ovanligt beteende.

Om du besöker en veterinär regelbundet kan eventuella allvarliga tillstånd upptäckas innan de utvecklas och din äldre katt kan få bästa möjliga vård.