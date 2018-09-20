Min katt tappar hår
Det är naturligt att vilja se kattens päls frisk och blank. Därför kan det vara oroande om den drabbas av håravfall. Ett visst håravfall är helt naturligt, men för mycket kan vara ett tecken på att din katt har ett allvarligare problem.
Håravfall hos katter på grund av ringorm
Ringorm är en av de vanligaste orsakerna till håravfall hos katter. Den här svampinfektionen är mycket smittsam och förekommer ofta bland kattungar och vuxna katter som lever i grupp. Sjukdomen orsakas av en svampspor, microsporum canis, som kan komma från ett kontaminerat djur eller en kontaminerad miljö. Sporen förblir smittsam i flera månader.
Sporen tränger in i kattens hud via bett, rivsår eller andra sår. Infektionen börjar utvecklas i det yttersta hudlagret och dess hårsäckar. Om huden är skadad i ett område som katten har svårt att nå när den putsar sig, till exempel i ansiktet, ökar risken för ringorm eftersom putsningen bidrar till att avlägsna smittsamt material innan infektionen hinner utvecklas. Risken för att en infektion ska få fäste är också större om kattens immunförsvar är försvagat av till exempel sjukdom eller medicinsk behandling.
Symptomen på ringorm kan variera mycket mellan olika katter, men det är vanligt med håravfall i oregelbundna eller ringformade fläckar, tillsammans med röda och ibland flagnande hudfläckar. Håren kan också brytas lätt eller se onormala ut.
Ringorm kan behandlas och elimineras, men det kräver flera steg för behandla själva infektionen, förstöra eventuella återstående sporer och noga rengöra kattens livsmiljö. Ringorm kan dessutom vara mycket smittsam för människor i närheten. Konsultera en veterinär så snart som möjligt om katten visar minsta tecken på smitta för att förhindra ytterligare spridning.
Håravfall på grund av att katten tvättar sig för mycket
Att tvätta sig är ett viktigt sätt för katter att hålla sig rena och se till att huden mår bra. Om katten tvättar sig för mycket kan det dock leda till håravfall och andra bieffekter.
När en katt tvättar sig använder den sin sträva tunga för att ta bort parasiter, dött hår, skräp och annat som irriterar från pälsen och huden. Tungan kan dock även ta sönder hårstråna, vilket leder till håravfall. Om katten tvättar samma punkt på pälsen för mycket kommer du så småningom att märka att pälsen på den fläcken blir tunnare eller får sämre kvalitet. Eftersom katten även får i sig extra mycket dött hår kan den börja få problem med hårbollar när matsmältningssystemet inte kan hantera och göra sig av med håret på ett effektivt sätt.
Överdriven tvättning kan vara ett symptom på beteendeproblem, eftersom en stressad katt kan tvätta sig som ett sätt att lugna sig själv. Det kan också bero på att katten är uttråkad, så om kattens miljö inte är stimulerande kan den tvätta sig mer än nödvändigt. Om du märker tecken på att katten tvättar sig överdrivet mycket är det viktigt att kontakta en veterinär som kan diskutera problemet och hjälpa till att identifiera orsakerna.
Håravfall på grund av kattens diet
Om kattens foder inte ger den allt som huden och pälsen behöver för att hålla sig friska kan det hända att katten börjar få håravfall eller päls av dålig kvalitet.
Kattens hud och hår behöver mycket protein för att fungera och växa effektivt, och ca 30 % av det dagliga proteinintaget används för att förnya och bygga upp huden. Brist på protein i kosten, eller protein som är för svårt att smälta, kan leda till tunnare och skörare hår och även håravfall.
Vitamin A och vitamin E är också viktiga för att hålla kattens päls frisk och förhindra håravfall. De reglerar celltillväxten och fungerar som naturliga antioxidanter. En brist på dessa kan leda till problem med hur katten producerar huvudkomponenten i hår, dvs. keratin.
I allmänhet kan håravfall lätt åtgärdas hos katter genom en kombination av medicinsk behandling, miljöanpassningar och kostvanor. Kontakta en veterinär som kan identifiera orsaken till kattens håravfall och föreslå bästa möjliga lösning.
Relaterade artiklar
