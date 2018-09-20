Det är naturligt att vilja se kattens päls frisk och blank. Därför kan det vara oroande om den drabbas av håravfall. Ett visst håravfall är helt naturligt, men för mycket kan vara ett tecken på att din katt har ett allvarligare problem.

Håravfall hos katter på grund av ringorm

Ringorm är en av de vanligaste orsakerna till håravfall hos katter. Den här svampinfektionen är mycket smittsam och förekommer ofta bland kattungar och vuxna katter som lever i grupp. Sjukdomen orsakas av en svampspor, microsporum canis, som kan komma från ett kontaminerat djur eller en kontaminerad miljö. Sporen förblir smittsam i flera månader.

Sporen tränger in i kattens hud via bett, rivsår eller andra sår. Infektionen börjar utvecklas i det yttersta hudlagret och dess hårsäckar. Om huden är skadad i ett område som katten har svårt att nå när den putsar sig, till exempel i ansiktet, ökar risken för ringorm eftersom putsningen bidrar till att avlägsna smittsamt material innan infektionen hinner utvecklas. Risken för att en infektion ska få fäste är också större om kattens immunförsvar är försvagat av till exempel sjukdom eller medicinsk behandling.

Symptomen på ringorm kan variera mycket mellan olika katter, men det är vanligt med håravfall i oregelbundna eller ringformade fläckar, tillsammans med röda och ibland flagnande hudfläckar. Håren kan också brytas lätt eller se onormala ut.

Ringorm kan behandlas och elimineras, men det kräver flera steg för behandla själva infektionen, förstöra eventuella återstående sporer och noga rengöra kattens livsmiljö. Ringorm kan dessutom vara mycket smittsam för människor i närheten. Konsultera en veterinär så snart som möjligt om katten visar minsta tecken på smitta för att förhindra ytterligare spridning.