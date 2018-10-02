Katt med mask

Kattungar löper särskild risk att drabbas av endoparasiter (invärtes parasiter) eftersom deras immunsystem fortfarande utvecklas.

Det finns två specifika typer av endoparasiter som kattungar kan vara mottagliga för:

protozoer

maskar.

Vad är protozoer?

Protozoer är encelliga organismer som kan orsaka diarré.

Kattungar drabbas främst av två specifika typer av mikroorganismer. Båda orsakar svår diarré och problem med matsmältningen, vilket kan leda till uttorkning och viktminskning. De är:

giardia – mikroskopiska protozoer som fäster sig i tunntarmen slemhinnor

coccidia – kommer in i kroppen genom att kattungen sväljer cystor på marken tillsammans med byten, särskilt möss.

Några av dessa parasiter klarar sig mycket bra i vissa miljöer och är även resistenta mot fukt.

Så här kan en katt smittas av protozoer

En katt eller kattunge kan smittas på genom att

äta parasiten i dess smittsamma form, en cysta

putsa eller slicka päls som är förorenad med avföring

dela en smutsig kattlåda

äta något som är förorenat med avföring.

Symptom på protozoer hos katter

Endast en veterinär kan identifiera dessa parasiter och ordinera lämplig behandling. Smittade katter kan uppvisa ett antal symptom som du bör känna till, bland annat

diarré

blodig avföring

svullnad och rodnad runt analöppningen

slem eller oocystor i avföringen.

Besök en veterinär om din katt uppvisar något av symptomen ovan.

Så här behandlas protozoer hos katter

Veterinären ordinerar läkemedel som tas via munnen.

Maskar

Maskar är parasiter som angriper kattens eller kattungens tarmar.

Två typer av maskar är vanliga bland katter:

Rundmask: Denna mask finns i kattens tunntarm, där den bildar bollar och kan orsaka tarmobstruktion. Den kan påvisas genom förekomsten av ägg i kattens avföring eller i området runt analöppningen.

Bandmask: Bandmaskar fäster sig i tarmväggarna och orsakar uppblåsthet, diarré och ibland skador på pälsen. Du kan se dem i avföringen, där de ser ut som riskorn.

Så här kan en katt smittas av mask

Angreppen kan variera beroende på den aktuella typen av mask. Det vanligaste sättet som en katt eller kattunge drabbas av mask är genom kontakt med ägg eller avföring från en annan smittad katt.

Vissa utomhuskatter jagar gnagare och smittas av masklarver i djurets vävnad.

Kattungar kan utveckla mask om mamman är smittad. Det sker via digivningen, då masklarver förs vidare till kattungarna genom mammans mjölk.

Symptom på mask hos katter

Det är omöjligt att avgöra om en katt eller kattunge har mask genom att bara titta på den, men det finns ett antal symptom som kan bero på mask:

diarré

viktminskning

torr eller sträv päls

kräkningar

blod i avföringen

uppblåst buk

slöhet

mask i avföring eller runt analöppningen.

Behandling och förebyggande av mask hos katter

Katten eller kattungen bör få regelbunden behandling mot mask under sitt första vaccinationsprogram.

Veterinären kan ge specifika rekommendationer om avmaskning utifrån kattens livsstil, med särskilt fokus på om den kommer att vistas utomhus och träffa andra katter.

Det är viktigt att prata med veterinären om både ett vaccinationsschema och eventuell behandling mot endoparasiter, så att kattungen förblir frisk medan immunsystemet utvecklas.