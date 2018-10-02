När räknas min kattunge som vuxen katt?

Från de allra första dagarna av sitt liv kommer kattungen att utvecklas i snabb takt. Men när blir den en vuxen katt i stället för en kattunge, och vilka steg genomgår den på vägen dit?

Kattens livstid

Under de första månaderna kommer kattungen att växa mycket snabbt och socialiseras av sin mamma och resten av kullen. Viktökningen är stor under denna tid. När kattungen är runt fyra till fem månader lägger den på sig ca 100 g i veckan. Den börjar också sova mindre och leka mer.

Stegen från kattunge till vuxen katt

När kattungen är en vecka gammal har den öppnat sina ögon och diar mamman. Den går också upp 10 g till 30 g i vikt varje dag, så daglig vägning är viktig för att hålla ett öga på kattungens hälsa. Vid två veckors ålder har mjölktänderna kommit och kattungen gör sina första försök att ställa sig upp.

Efter en månad leker kattungen aktivt, det är en del i deras socialisering och det är väldigt viktigt när den utvecklas till en vuxen katt. Nu kan du börja vänja kattungen vid näringsmässigt lämplig fast föda. När två månader har gått bör avvänjningen vara klar och kattungen är inte längre beroende av sin mamma för att få näring.