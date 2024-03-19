Precis näring för katter
Varje foder har skapats för att ge näring som är skräddarsydd för kattens hälsobehov oavsett ras, ålder och livsstil.
Kattunge
Näringsformler som bidrar till att bygga upp din kattunges naturliga försvar främjar en hälsosam tillväxt och gynnar utvecklingen av matsmältningssystemet.
Vuxen
Näring som är skräddarsydd för att främja kattens kropp och passa dess smak.
Äldre
Kompletta näringsformler som är utformade för kattens hälsa när dess energi- och aktivitetsnivå förändras med åldern.
Senior
Formler skräddarsydda för att tillgodose din senior katts specifika näringsbehov.
Se hela vårt sortiment med veterinärprodukter.
Har du en raskatt?
Prova våra formler som är utformade för att tillgodose din raskatts specifika behov.