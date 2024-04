Mother & Babycat Mousse

PRODUKTDETALJER

Kattfodret ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse är särskilt anpassat för din honkatts höga energibehov i slutet av dräktigheten och under digivningen. Det är även utformat för att ha en smaklig, mjuk konsistens som är ideal för diande kattungar, och fram tills dess de är 4 månader gamla. Våtfodret ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse innehåller näringsämnen, inklusive vitamin C och E, som kan bidra till att stödja utvecklingen av immunförsvaret. Det här fodret har berikats med Omega 3-fettsyror (DHA) som kan stödja hjärnans utveckling hos unga kattungar. Tack vare kombinationen av gynnsam prebiotika (MOS) och mycket lättsmälta proteiner bidrar ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse även till att stödja en hälsosam balans av tarmens mikrobiota (tarmflora) och god matsmältning. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse är lätt att äta för kattungar som håller på att avvänjas. Efter bara sexton veckor kommer kattungarna behöva ett annat foder som är specifikt anpassat för att tillgodose deras näringsbehov under nästa tillväxtfas. I detta skede kan du byta till ROYAL CANIN®Kitten-produkter för kattungar. Dessa produkter finns både som torrfoder och våtfoder (paté, bitar i sås och bitar i gelé).

