Weight Management Diabetic

PRODUKTDETALJER

Diabetes mellitus är ett tillstånd som utvecklas när kroppen slutar producera insulin eller inte längre svarar på insulin ordentligt. Ett antal faktorer kan leda till diabetes hos din katt, inklusive övervikt och fetma. ROYAL CANIN® Diabetic in Gravy är speciellt formulerad med tanke på den vuxna diabetskattens näringsbehov och finns i förpackningar om 12 x 85g påsar. ROYAL CANIN® Diabetic Thin Slices in Gravy stöder hanteringen av blodglukos efter måltid (sockret i kattens blod efter måltid). Detta sker tack vare reducerade nivåer av stärkelse och ett lågt glykemiskt index. Livsmedel med lågt glykemiskt index orsakar en långsammare ökning av blodsockret än livsmedel med högt glykemiskt index. En kost som hjälper till att upprätthålla en hälsosam muskelmassa hos din katt är perfekt när diabetes är ett hälsoproblem. Överviktiga katter är vanligtvis mindre insulinkänsliga, varför vikthanteringen ofta resulterar ofta i ett mer effektivt svar på diabetesbehandling. ROYAL CANIN® Feline Diabetics Thin Slices in Gravy är speciellt skräddarsydd med en hög nivå av protein och ett måttligt kaloriinnehåll för att stödja en hälsosam kroppsvikt. Som en del av veterinärssortimentetet från ROYAL CANIN® är det viktigt att denna produkt endast ges till ditt husdjur när en veterinär rekommenderar detta. För att tillgodose alla katters individuella preferenser finns ROYAL CANIN® Diabetic även som torrfoder. Det är mycket viktigt att katter med diabetes får ett regelbundet och konsekvent foderintag. Om du överväger blandad utfodring är det vitalt att du följer riktlinjerna i vår foderguide för att säkerställa att din katt får rätt mängd av både våt- och torrfoder i syfte att optimera hälsofördelarna. ROYAL CANIN® erbjuder näringslösningar anpassade efter ditt djurs individuella behov. Alla våra produkter genomgår en omfattande kvalitetskontrollprocess för att garantera en optimal foderkvalitet och att fodret är anpassat efter kattens särskilda kostbehov och livsstil. När din katt äter ROYAL CANIN® Feline Diabetic Thin Slices in Gravy får den därmed en komplett och balanserad kost.

