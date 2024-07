Vital Renal Chicken

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® RENAL WITH CHICKEN tunna skivor i sås är ett dietiskt helfoder för katter, avsett för att understödja njurfunktionen vid kronisk njurinsufficiens, tack vare begränsad halt av fosfor och protein av hög kvalitet. RENAL WITH CHICKEN är också utformad för att minska oxalatstenbildning, tack vare låg halt av kalcium och vitamin D, och dess urinalkaliserande egenskaper. REKOMMENDATION: Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden. Använd RENAL WITH CHICKEN inledningsvis i upp till 6 månader vid kronisk njurinsufficiens och minskning av oxalatstenbildning.

