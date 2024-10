Vad katterna äter, liksom hur de äter och hur de lever, är viktiga faktorer som påverkar deras välmående och hälsa.



Tamkatter har helt andra matvanor än människor och hundar. I stället för två eller tre stora måltider föredrar de flesta katter att småäta under hela dagen. Det är därför viktigt att inte ge den för mycket mat per måltid. Väg i stället upp den korrekta dagsgivan och dela upp den på mindre måltider, eller låt matskålen med torrfoder stå framme hela dagen så att katten kan gå dit när den vill, beroende på vad den föredrar.



Aktivitetspussel är ett annat bra sätt att stimulera kattens jaktinstinkt, det bidrar till att den blir mer aktiv under måltiderna.