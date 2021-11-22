Frågande ögonbryn och ett yvigt skägg gör att Dvärgschnauzern ser ut som en distingerad äldre gentleman även när den är valp, allt den saknar är sidenvästen och fickuret. Denna minsta medlem av schnauzerfamiljen har samma särdrag och tjocka, sträva päls som dess större släktingar schnauzern och riesenschnauzern. Men Dvärgschnauzerns hanterbara storlek och alerta natur, anpassningsförmåga och förmåga att komma överens med andra djur och barn, när den väl har tränats, har gjort den till ett ännu populärare val och en familjefavorit.

Den här bastanta lilla hunden har sitt ursprung i det sena 1800-talets Tyskland, då schnauzern korsades med andra mindre raser. Dvärgschnauzern är intelligent, livlig och social, och är även en utmärkt vakthund. Ja, du läste rätt. Hundens benägenhet att skälla, vilket kan korrigeras med tidig träning, har sina fördelar.

Dvärgschnauzern måste få regelbunden motion utomhus. Den är lekfull och envis (på ett bra sätt) och tycker om att leka och lära sig trick.

Den rikliga pälsen kan vara svart och vit, svart och silver eller salt och peppar. För att hållas i gott skick behöver Dvärgschnauzern regelbundet besöka en professionell hundfrisör och få grundläggande borstning hemma, vilket också är en perfekt ursäkt för mys.



