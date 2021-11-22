Dvärgschnauzer – Information om hundrasen
Officiellt namn: Dvärgschnauzer
Andra namn: Ursprungligen känd som Strävhårig Dvärgpinscher
Ursprung: Tyskland
Tendens att dregla1 out of 5
Fällningsnivå2 out of 5
Energinivå*3 out of 5
Passar med andra sällskapsdjur3 out of 5
Varmt väder3 out of 5
Passar i lägenhet4 out of 5
Passar familjer*4 out of 5
Kan vara ensam*3 out of 5
|Hane
|Hona
|Höjd
|Höjd
|30 - 35 cm
|30 - 35 cm
|Vikt
|Vikt
|4 - 8 kg
|4 - 8 kg
|Vuxen ålder
|2 till 10 månader
|10 månader till 8 år
|Mogen ålder
|Äldre
|8 till 12 år
|Från 12 år
|Babyålder
|Födsel till två månader
Skräddarsydd näring för din Dvärgschnauzer
Lär känna Dvärgschnauzern
Allt du behöver veta om rasen
Frågande ögonbryn och ett yvigt skägg gör att Dvärgschnauzern ser ut som en distingerad äldre gentleman även när den är valp, allt den saknar är sidenvästen och fickuret. Denna minsta medlem av schnauzerfamiljen har samma särdrag och tjocka, sträva päls som dess större släktingar schnauzern och riesenschnauzern. Men Dvärgschnauzerns hanterbara storlek och alerta natur, anpassningsförmåga och förmåga att komma överens med andra djur och barn, när den väl har tränats, har gjort den till ett ännu populärare val och en familjefavorit.
Den här bastanta lilla hunden har sitt ursprung i det sena 1800-talets Tyskland, då schnauzern korsades med andra mindre raser. Dvärgschnauzern är intelligent, livlig och social, och är även en utmärkt vakthund. Ja, du läste rätt. Hundens benägenhet att skälla, vilket kan korrigeras med tidig träning, har sina fördelar.
Dvärgschnauzern måste få regelbunden motion utomhus. Den är lekfull och envis (på ett bra sätt) och tycker om att leka och lära sig trick.
Den rikliga pälsen kan vara svart och vit, svart och silver eller salt och peppar. För att hållas i gott skick behöver Dvärgschnauzern regelbundet besöka en professionell hundfrisör och få grundläggande borstning hemma, vilket också är en perfekt ursäkt för mys.
Två fakta om Dvärgschnauzern
1. Jaktinstinkt
Dvärgschnauzern användes ursprungligen som gårdshund som fångade råttor och andra skadedjur. Om det finns mindre djur i närheten är det en bra idé (särskilt för de mindre djuren) att hålla Dvärgschnauzern kopplad.
2. Popularitetstävling
Dvärgschnauzern är den populäraste medlemmen i schnauzerfamiljen. Kanske är det de mer varierade pälsfärgerna eller dess mer hanterbara storlek, men Dvärgschnauzern är den absoluta favoriten av de tre raserna enligt American Kennel Clubs senaste listor.
Rasens historia
Dvärgschnauzern har samma långa mustasch och fyrkantiga, skäggiga utseende som sin förfader schnauzern. Kännetecknande för hela schnauzerfamiljen är den skäggiga nosen som gett rasen sitt namn, från tyskans "schnauze" för nos. Standardstorleken har funnits i Tyskland sedan åtminstone 1300-talet. Den avlades fram för att arbeta som gårdshund med att fånga råttor och andra skadedjur, och kallades ursprungligen för strävhårig pinscher.
Man tror att Dvärgschnauzern kom till genom korsning med pudel, affenpinscher, dvärgpinscher eller till och med foxterrier och skotsk terrier, men ingen vet helt säkert hur det gick till. Eller varför det gjordes. Men även om det exakta ursprunget inte är helt klart vet vi att Dvärgschnauzern som ras registrerades officiellt för första gången 1888 i Tyskland och 1899 visades på en hundutställning som egen ras. Sedan dess har den utvecklats till en modern familjefavorit.
Utseende
Fysiska egenskaper hos Dvärgschnauzer
1.Öron
2.Ansikte
3.Päls
4.Päls
5.Svans
Saker att vara uppmärksam på
Här är några intressanta fakta om Dvärgschnauzern, allt från rasens specifika egenskaper till en allmän hälsoöversikt
Förbli hälsosam
Även om Dvärgschnauzern är känd för att vara allmänt robust kan den vara benägen att få vissa hälsoproblem, till exempel en del ögonsjukdomar. Med regelbundna kontroller hos veterinär ser du till att din Dvärgschnauzer håller sig i toppform och att eventuella hälsoproblem kan upptäckas snabbt.
På vågen
Dvärgschnauzrar kan ha en tendens till övervikt, särskilt om de är kastrerade. Det är viktigt att hålla koll på hundens vikt, precis som för alla små hundar. Genom att följa rekommendationerna om den daglig torrfodermängden hjälper du dem att hålla sig livliga och energiska. En Dvärgschnauzer trivs bra med att bo i lägenhet, men behöver mycket motion. En bra blandning av promenader, löprundor och lek ger mental stimulans och utlopp för den fysiska energin.
Skräddarsydd näring för individuella näringsbehov
Det är mycket att ta hänsyn när du väljer foder till en Dvärgschnauzer: hundens ålder, livsstil, aktivitetsnivå, fysiologiska tillstånd och känsligheter. Fodret ger energi som täcker hundens vitala funktioner, och en komplett näringssammansättning bör innehålla en balanserad mängd näringsämnen för att undvika brister eller överskott i kosten, eftersom båda delarna kan ha negativa effekter på hunden. Rent vatten ska alltid finnas tillgängligt, bland annat för att främja regelbunden urinavgång. Ta med vatten om det är varmt ute, särskilt vid motionsaktiviteter, så att hunden kan stanna och dricka vatten ofta. Följande rekommendationer gäller hälsosamma sällskapsdjur. Om din hund har problem med hälsan bör du rådfråga en veterinär som kan rekommendera ett särskilt veterinärfoder vid behov.
Dvärgschnauzervalpens behov av energi, protein, mineraler och vitaminer är mycket större än den vuxna hundens behov. Den behöver energi och näringsämnen för att behålla sitt hull, men också för att kunna växa och bygga upp kroppen. Dvärgschnauzervalpens immunförsvar utvecklas gradvis tills hunden är 10 månader gammal. En sammansättning av antioxidanter med bland annat vitamin E kan bidra till att stödja hundens naturliga försvar under denna tid som är så full av förändringar, upptäckter och nya möten. Även valpens matsmältningsfunktioner skiljer sig från den vuxna hundens: eftersom matsmältningssystemet inte har mognat ännu är det viktigt att hunden får mycket lättsmälta proteiner som kan tas upp effektivt. Prebiotika, t.ex. frukto-oligosackarider, stödjer mag- och tarmhälsan genom att hjälpa till att balansera tarmfloran och avföringskvaliteten.
På samma sätt är valpens tänder (först mjölktänderna och därefter de permanenta tänderna) en viktig faktor att ta hänsyn till vid valet av foderbitarnas storlek, form och hårdhet. Under den här intensiva tillväxtfasen är även energibehovet högt, så fodret måste ha ett högt energiinnehåll (uttryckt i kcal/100 g foder), medan koncentrationen av andra näringsämnen också
Också kommer vara högre i ett foder avsett för tillväxt jämfört med ett vuxenfoder. Vi rekommenderar att den dagliga ransonen delas upp på tre måltider tills hunden är sex månader. Därefter kan du övergå till två måltider om dagen.
Några av de viktigaste näringsmålen för en vuxen Dvärgschnauzer är:
Bidra till att bibehålla idealvikten med hjälp av lättsmälta ingredienser och ett lagom fettinnehåll.
Hjälpa till att bevara hudens och pälsens hälsa och skönhet med hjälp av essentiella fettsyror (framförallt EPA-DHA), essentiella aminosyror och B-vitaminer.
I vuxen ålder kan små hundraser får problem med mun- och tandhälsan, ofta på grund av plack och tandsten. Torrfoder med särskild form och konsistens kan hjälpa till att bromsa uppbyggnaden av plack. Dessutom kan ett foder som innehåller kalciumkelatorer bidra till att minska tandstensbildningen och därmed bidra till den dagliga munhygienen. Småvuxna hundraser är ofta lite kräsna med maten. En anpassad sammansättning och smakämnen, samt torrfoder med rätt storlek och konsistens kan stimulera hundens aptit. Småvuxna hundar kan ha känsliga urinvägar, så ett foder som stödjer hälsosamma urinvägar rekommenderas.
För Dvärgschnauzrar kan lättsmälta proteiner, lämpligt fiberinnehåll och högkvalitativa kolhydratkällor bidra till att minska avföringens lukt och mängd. Ett foder med anpassat kaloriinnehåll och L-karnitin kan stödja fettmetabolismen och bidra till att bibebehålla hundens idealvikt. Undvik att ge hunden mat som är avsedd för människor eller godbitar med högt fettinnehåll. Belöna i stället din hund med torrfoder som tas från den dagliga ransonen och följ utfodringsanvisningarna på förpackningen noga så att hunden inte går upp för mycket i vikt.
Efter 8 års ålder börjar man se de första tecknen på åldrande hos Dvärgschnauzern. Ett foder berikat med antioxidanter kan hjälpa hunden att behålla sin vitalitet, och ett anpassat fosforinnehåll bidrar till att stödja njurarnas funktion. Åldrandet innebär också en förändrad matsmältningsförmåga och särskilda näringsbehov. Foder för en åldrande Dvärgschnauzer har därför fördel av att ha följande egenskaper:
Högre innehåll av vitamin C och E. Dessa näringsämnen är antioxidanter som hjälper till att skydda kroppens celler mot skadliga effekter av oxidativ stress i samband med åldrandet.
Protein av hög kvalitet. Till skillnad från vad många tror är det inte fördelaktigt att minska proteininnehållet i fodret för att minska risken för njursvikt. Äldre hundar utnyttjar också proteinet i fodret mindre effektivt än yngre hundar. En minskad fosforhalt kan dock hjälpa till att bromsa den gradvisa försämringen av njurarnas funktion.
Högre halt av spårämnena järn, zink och mangan bidrar till att huden och pälsen hålls i gott skick.
En större mängd fleromättade fettsyror bidrar till att bibehålla pälsens kvalitet.
Vid högre ålder drabbas hundar oftare av tandproblem. Torrfodrets form, storlek och konsistens anpassas med fördel efter hundens käke för att hjälpa den att fortsatt kunna äta en tillräcklig mängd foder.
Skötsel av Dvärgschnauzer
Pälsvård, träning och motionstips
Borstning med några dagars mellanrum och ett besök hos en professionell hundtrimmare var femte till åttonde vecka håller Dvärgschnauzerns tjocka dubbelpäls, beståendes av sträva täckhår och mjuk underull, i bästa skick. Även om hunden själv inte håller med är ett bad i månaden en bra idé, liksom regelbunden kloklippning. Dvärgschnauzern behöver en hel del motion och gillar variation. Till exempel kan du variera med regelbundna koppelpromenader, löpning i inhägnat område och livliga lekar för mental stimulans. Dvärgschnauzern är enkel att träna. Aktiviteten behöver dock vara rolig och intressant för att den inte ska bli uttråkad. Valpkurser är också bra för hundens socialisering.
Allt om Dvärgschnauzer-hundar
Skräller Dvärgschnauzern mycket?
Fäller Dvärgschnauzern?
Låt dig inte luras av hipsterskägget, Dvärgschnauzern kan se hårig ut men fäller faktiskt väldigt lite.
Källor
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Dog Encyclopaedia, utgåva 2010 och 2020
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Royal Canin Breed Health Nutrition Produktbok
- American Kennel Club https://www.akc.org/
