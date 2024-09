För att uppmuntra valpen att gå in i bilen lägger du dit en godisbit och ger den något att tugga på under resan. Om du har en medpassagerare kan denna sitta i baksätet med valpen i knät, på sätet eller golvet. Om du är ensam måste valpen sitta i en bur under resan. Valpen måste dock alltid vara säkrad vid inbromsning. Du kan läsa mer om vad som gäller för transport av hund på Jordbruksverkets hemsida.