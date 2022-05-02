Så förbereder du din valp (och dig) för det första veterinärbesöket

Börja genast med att socialisera din hund

De första tre månaderna av hundens liv är viktiga för att bygga upp dess självförtroende. Din roll som ansvarsfull hundägare inkluderar att socialisera din nya hund så snart som möjligt.

Väl socialiserade hundar tenderar att vara bekväma i närvaro av människor. När de introduceras för nya synintryck, ljud och platser ska de inte visa några tecken på oro eller aggression.

Om din valp kommer från en ansvarsfull uppfödare borde den ha dragit nytta av noggrann exponering för nya människor och situationer.

Även den första resan till veterinären kommer att vara mer stressande för en valp eller hund som inte har socialiserats.

Även den första resan till veterinären kommer att vara mer stressande för en valp eller hund som inte har socialiserats. :

Vid den här tidpunkten är det mesta främmande för hunden, så introducera nya texturer, ljud, dofter och människor lugnt och varsamt.

Involvera dina familjemedlemmar i socialiseringsprocessen för att hålla hunden eller valpen aktiv och engagerad.

Det är viktigt att hitta en sund balans så att valpen inte överbeskyddas eller pressas för hårt.

Börja med att socialisera valpen hemmavid. När hunden fått sina vacciner och du känner att den är redo kan du börja introducera yttre stimuli.

Håll utkik efter valpkurser i närområdet, där hunden exponeras för andra hundar i en säker och kontrollerad miljö.

Om du har adopterat en äldre hund måste du observera hur den beter sig bland andra människor och sällskapsdjur. Kanske har du redan diskuterat detta i förväg med djurhemmet eller personerna du adopterar av .

Det är en bra idé att använda dig av metoder för positiv förstärkning när du tränar din hund. Genom att försiktigt introducera hunden för nya platser och människor hjälper du den att skapa positiva associationer. Beröm hunden varje gång ni når en ny milstolpe tillsammans.