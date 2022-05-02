Så förbereder du din valp (och dig) för det första veterinärbesöket
Grattis, du är nu stolt hundägare.
När du firar varje milstolpe, från ivrig valp till väluppfostrad vuxen hund, spelar du en viktig roll i att stödja din hunds allmänna hälsa. Få ett försprång genom att planera det första veterinärbesöket för din nya hund eller valp redan innan du får hem den.
I den här artikeln kommer vi att täcka allt du behöver veta för den där viktiga första resan till veterinären. Vaccinationsscheman, väntrumsnerver, rutinmässiga hälsokontroller för valpar och hundar – vi är här för att guida dig.
Veterinärer spelar en viktig roll för din hunds hälsa
Det första veterinärbesöket för din nya valp eller vuxna hund bör ske strax efter att du fått hem den.
Ansvariga uppfödare och djurhem har redan genomfört hälsokontroller av din hund eller valp. Men ju tidigare de blir bekanta med en veterinär, desto bättre.
Veterinären är den person som kan besvara dina frågor och bistå dig med råd för att främja hundens välbefinnande. Med tiden kommer veterinären att få god inblick i hundens hälsohistorik och etablera en relation med hunden.
Inga överraskningar vid första besöket, tack
Det är en bra idé att hitta en veterinär och boka tid innan du hämtar din nya valp eller hund. Kanske har du redan en bra veterinärkontakt tack vare ett befintligt eller tidigare sällskapsdjur.
Om inte, gör lite efterforskningar i förväg och se till att besöka eller ringa veterinärkliniken. På så vis kan du få en känsla för miljön och personalen.
- Är det rent?
- Ser personalen till att du känner dig välkommen?
- Har de fått bra recensioner?
Det är bra att ha med sig alla relevanta hälsodokument till det första besöket. De ska användas för att upprätta hundens journal.
Så här förbereder du din valp eller vuxna hund för det första veterinärbesöket
Det är viktigt att hjälpa din nya fyrbenta familjemedlem att få en positiv inställning till veterinären. Oavsett om du har adopterat hunden eller köpt den av en uppfödare bör du visa samma omsorg.
Här är fyra sätt att förbereda din hund inför det första veterinärbesöket.
1. Besök veterinären innan den bokade tiden
Kolla med kliniken om du kan komma förbi med hunden innan det inplanerade besöket. För att minimera hundens oro är det bäst att komma vid en tidpunkt då det inte är så hektiskt på kliniken. Om hunden redan har bekantat sig med kliniken kan den kännas mer bekväm när det är dags för hälsokontrollen.
2. Hur ni tar er dit
Kommer du att resa till fots, i bilen eller på cykel? Öva i förväg. Ta med din hund eller valp på en kort utflykt, till exempel en lugn park. Det hjälper den att förstå att det inte är farligt att lämna hemmet.
Om du färdas med bil, skaffa en hundbur eller transportväska så att hunden kan färdas tryggt och säkert. Låt hunden bekanta sig med buren eller transportväskan innan det första veterinärbesöket. Du vill acklimatisera dem till föremålet så att de har en positiv association.
3. En lugnare atmosfär i väntrummet
Du har lyckats föra din hund till veterinärkliniken på ett lugnt sätt. Men det kan finnas andra hinder, såsom närvaron av andra djur eller längre väntetid än beräknat. Så se till att hålla din valp eller hund i koppel.
Var uppmärksam på hundens beteende så att du kan anpassa dig därefter. Här är några fler saker som kan hjälpa:
- Slå dig ner i en tyst del av rummet
- Var uppmärksam på hundens kroppsspråk
- Håll dig lugn om möjligt
- Prata vid behov lugnande med din hund
4. Dags för hälsokontrollen
Nu är det dags att ställa alla frågor till veterinären om din valp eller hund. Personalen på veterinärkliniken är dina viktigaste bundsförvanter för att stödja din valps hälsa. Ge dem så mycket information som möjligt, så att de får en tydlig bild av din hund.
De kommer också att finnas till hands för att hjälpa till att hålla valpen eller den vuxna hunden lugn under den första hälsokontrollen. Det är viktigt att förbli lugn och ge stöd till hunden om den blir orolig eller visar tecken på stress.. Det här kan vara en överväldigande upplevelse oavsett ålder och oavsett hur noggrant ni båda har förberett er.
Så här går undersökningen av din valp eller vuxna hund till
Vid den första hälsokontrollen kan veterinären göra följande:
- Väga din valp eller hund
- Lyssna på hundens hjärta och lungor
- Ta hundens temperatur (detta kan göras rektalt)
- Titta på hundens tänder och tandkött
- Kontrollera hundens ögon, öron, näsa och fötter
- Kontrollera hundens hud och päls
- Undersöka hundens lymfkörtlar och buken
- Detta görs inte alltid men vissa veterinärer kanske vill undersöka ett avföringsprov för att se om det finns maskar
När hälsokontrollen är klar har du möjlighet att fråga veterinären om saker du undrar över när det gäller din nya hund eller valp.
Se till att du helt förstår hur du administrerar läkemedel eller behandlingar som veterinären skickar hem med.
Glöm inte att boka en uppföljningstid för erforderliga vaccinationer till din valp eller hund.
Börja genast med att socialisera din hund
De första tre månaderna av hundens liv är viktiga för att bygga upp dess självförtroende. Din roll som ansvarsfull hundägare inkluderar att socialisera din nya hund så snart som möjligt.
Väl socialiserade hundar tenderar att vara bekväma i närvaro av människor. När de introduceras för nya synintryck, ljud och platser ska de inte visa några tecken på oro eller aggression.
Om din valp kommer från en ansvarsfull uppfödare borde den ha dragit nytta av noggrann exponering för nya människor och situationer.
Även den första resan till veterinären kommer att vara mer stressande för en valp eller hund som inte har socialiserats.
Även den första resan till veterinären kommer att vara mer stressande för en valp eller hund som inte har socialiserats. :
- Vid den här tidpunkten är det mesta främmande för hunden, så introducera nya texturer, ljud, dofter och människor lugnt och varsamt.
- Involvera dina familjemedlemmar i socialiseringsprocessen för att hålla hunden eller valpen aktiv och engagerad.
- Det är viktigt att hitta en sund balans så att valpen inte överbeskyddas eller pressas för hårt.
- Börja med att socialisera valpen hemmavid. När hunden fått sina vacciner och du känner att den är redo kan du börja introducera yttre stimuli.
- Håll utkik efter valpkurser i närområdet, där hunden exponeras för andra hundar i en säker och kontrollerad miljö.
Om du har adopterat en äldre hund måste du observera hur den beter sig bland andra människor och sällskapsdjur. Kanske har du redan diskuterat detta i förväg med djurhemmet eller personerna du adopterar av .
Det är en bra idé att använda dig av metoder för positiv förstärkning när du tränar din hund. Genom att försiktigt introducera hunden för nya platser och människor hjälper du den att skapa positiva associationer. Beröm hunden varje gång ni når en ny milstolpe tillsammans.
Var proaktiv och fokusera på stödjande omvårdnad
Det finns ingen fast regel för hur ofta du ska ta din hund till veterinären. Det kan bero på flera olika faktorer, till exempel ålder, rasegenskaper, livsstil och övergripande hälsa.
Var dock beredd på att besöka veterinären ofta under de första 12 månaderna efter att du har fått hem hunden:
- Utöver de nödvändiga vaccinationerna kommer din veterinär också att behöva vidta åtgärder för att hjälpa till att skydda mot parasiter
- Oväntade problem kan uppstå, till exempel att hunden vägrar tandborstning, vilket kräver att veterinären griper in
- Övervaka din hunds tillväxtkurvan
När hunden blivit vuxen bör den besöka veterinären för att få sina årliga vacciner. Även om hunden verkar vara i god form, kan ett årligt veterinärbesök vara till hjälp för att upprätthålla dess välbefinnande. För äldre hundar rekommenderas dessutom mer regelbundna besök hos veterinären.
Regelbundna hälsokontroller är viktiga eftersom veterinären då kontrollerar hundens allmänna hälsa. Det kan finnas saker som du missar på daglig basis, till exempel gradvis viktökning eller tandproblem. Sådana tillstånd kan leda till allvarligare hälsobesvär om de inte upptäcks och hanteras på rätt sätt.
Du vill naturligtvis att din hund ska må bra och ha möjlighet till ett långt liv. Därför kan det vara gynnsamt att vara uppmärksam på hundens hälsa från början.