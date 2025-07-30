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Hundar i lägenhet: raser som passar bra i lägenhet?

Om du bor i en liten lägenhet tänker du kanske att du inte kan bli hundägare – men så är det inte alls. Men att välja en lägenhetsvänlig hundras, en som kommer att trivas hos dig och med din livsstil, är bara en del av ekvationen. Det är lika viktigt att se till att din lägenhet – även om den är liten – är ett lämpligt utrymme för hunden.

Som alla nya hundägare tar du på dig ansvaret för att tillgodose ditt nya husdjurs behov. Det stora ansvaret är att ge hunden rätt kost för den bästa starten i livet, skötsel, träning och socialisering. Regelbundna veterinärbesök är viktiga för att hålla hunden frisk och hunden kommer att behöva uppmärksamhet och tillgivenhet (vilket säkert kommer att bli ömsesidigt).

Två andra grundläggande behov för hundar är naturligtvis träning och ett säkert och bekvämt boende. Dessa två kan få människor som bor i lägenhet att stanna upp och tänka efter, men rätt förberedelser och efterforskning bör avslöja vad du behöver göra för att få det att fungera för din hund och dig.

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Pomeranian spets-valp går på vägen på sommaren

Lägenhetsvänliga hundraser och hundvänlig lägenhet

Naturligtvis bör du göra efterforskningar om vilka hundraser som passar i lägenhet och använda pålitliga källor som veterinärer, professionella uppfödare eller djurhem, och du kommer att hitta många tips på vilka raser som kan vara bättre lämpade att bo i lägenhet än andra. Men du kommer också att upptäcka att snarare än att hitta en lägenhetsvänlig hund handlar det mer om att se till att du har en hundvänlig lägenhet.

Din hund kommer att behöva massor av rastning för motion och stimulering (exakt hur mycket motion och hur ofta beror på ras och livsstadium).

Det kanske inte är den viktigaste faktorn, men en mäktig skotsk hjorthund kommer inte att trivas i en liten etta (och inte du heller, om bara hundkorgen tar upp hälften av golvytan).

Se ovan. Den behöver inte vara jättestor, men hundar behöver en fristad som är deras och som de kan dra sig tillbaka till för att få lugn och ro. Platsen bör ha korg eller säng, leksaker och vattenskål.

Vissa små hundar tenderar att skälla ganska mycket, speciellt om de lämnas ensamma. Ingen hund ska lämnas ensam under längre perioder, men om du vill vara sams med dina grannar är det viktigt att kolla upp rasegenskaper hos pålitliga källor och sedan införa en skräddarsydd och konsekvent träningsplan.

Om du bor i lägenhet måste din hund vänja sig vid ljud från andra boende i byggnaden. Då är det bättre med en avslappnad hundras än en som är känd för att vara extra känslig för buller från omgivningen. För din hunds välbefinnande bör du i vilket fall som helst fokusera på att socialisera den från början.

Om du har balkong ska du se till att den har nät och är hundsäker. Och saker som låga fönster, särskilt om du bor högt upp, måste också säkras ordentligt.

Om du väljer en större ras, tänk på att du en dag kan behöva bära din hund upp eller ner för trappan till ett veterinärbesök om den ska opereras eller har skadat sig. Tänk också efter två gånger innan du väljer en ras som behöver mycket rastning för att få motion om du bor i ett hus utan hiss.

Se till att hundar är tillåtna i ditt hus. Att försöka smyga ut din fyrbenta vän för promenader skulle vara stressande för alla. Bättre för alla att se till att du bor på en plats som välkomnar husdjur.

 

Mindre och tystare hundraser med lägre energi: stjärnorna i lägenhetsboende

Bichon frisé-hund hemma

Hundraser med låg energinivå

Om du bor i lägenhet kommer du förmodligen att börja med att titta på hundraser med låg energinivå, utesluta hundar som basenji som behöver timme efter timme av träning varje dag och enorma öppna utrymmen att springa runt på.
Bild av pomeranian-valp på beige bakgrund

Förstå utmaningarna

Det är knappast överraskande att mycket stora raser som Newfoundlands eller irländska varghundar behöver en hel del träning och kanske inte är de uppenbara valen om man bor i lägenhet. Även om du kan få det att fungera om du kan lägga tillräckligt med tid och energi på att rasta dem, behöver dessa underbart varsamma och kärleksfulla hundar fortfarande tillräckligt med utrymme för att sträcka sig ut och känna sig bekväma i sitt nya hem.

Basset hound hemma

Storleken på din hund är inte den enda faktorn i ditt val

Trots det är det inte säkert att storleken på rasen är den viktigaste faktorn när du ska välja ditt nya husdjur. Vissa större hundar behöver inte lika mycket motion som hundar av mindre raser. Basset hound, till exempel, är känd för en lugn (om bestämd) karaktär och även om den, som vilken hund som helst, behöver regelbunden motion, kan den klara sig mycket bra i ett hem utan trädgård. En grand danois kan vara stor (och kommer att behöva en viss mängd utrymme hemma för att vara bekväm) men har inte särskilt stora träningsbehov.
Italiensk vinthund hemma

Träning och vila

Smidiga greyhound-hundar är kända för sin snabbhet, men när de inte rusar iväg mot horisonten (kom ihåg: för denna ras måste träning ske i på säkert, inhägnat område) är de ganska nöjda med att småsova hemma.

 

När utrymmet är begränsat, tänk mindre

Hur stor hunden är kanske inte är det enda du ska tänka på, men om du har begränsat med utrymme kan du överväga några av de mindre hundraserna med lägre energinivå, som är kända för att passa bra i lägenhet.

Här är några raser som är kända för att ha särskilt lätt för att anpassa dig till att bo i lägenhet:

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Russkiy toy

Små, söta russkiy toy trivs bland människor och behöver inte så mycket motion.

Två russkiy toy-hundar som leker tillsammans utomhus
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Italiensk vinthund

Små och milda italienska vinthundar behöver mycket motion, men mellan promenaderna nöjer de sig med att krypa ihop (helst i knät: de är sällskapshundar).

Hundrasen italiensk vinthund hemma.
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Pomeranian

Liten storlek, men stor karaktär. Pomeranian är bra vakthundar och behöver noggrann träning när det gäller skällandet.

Bild av orange pomeranian-valp på en grå soffa, inomhus
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Malteser

Små malteser tar inte mycket plats rent fysiskt, men de gör sin närvaro känd och är kända som utmärkta sällskapshundar.

Närbild på en vit malteserhund som springer utomhus
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Bichon frisé

Bichon frisé är små, lekfulla och energiska och tappar inte mycket päls. De kan klara sig bra i en lägenhet men behöver massor av lek och motion för att hålla dem upptagna.

Bichon frisé utomhus i grönt gräs
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Cairnterrier

Cairnterrier är livliga och nyfikna och kan ha sitt ursprung i Skottlands karga landskap, men nuförtiden klarar de sig bra i en lägenhet, med regelbunden rastning för motion såklart.

Cairnterrier som springer så fort han kan
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Basset hound

Basset hound är tysta, stadiga och lojala följeslagare och perfekta lägenhetsdjur.

Basset hound som ligger på gräset
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Bolognese

Bolognese är lugna och trofasta (men med en lekfull sida) och är lugna sällskapshundar för lägenhetsboende.

Vacker bolognese-hund som vilar i trädgården

Ta en titt på vår omfattande information om små hundraser här:

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Yorkshireterrier som vilar inomhus

Träning är viktigt: hjälp din hund att kontrollera sitt skällande

När det kommer till skällande är träning en mer avgörande faktor än hundens ras. Rätt träning och socialisering tidigt i hundens liv (viktigt även för att hunden ska må bra) bör innebära att du får en sällskaplig hund som vet att lite skällande är okej.

Oavsett vilken ras du väljer är det viktigt att hålla skällandet på en rimlig nivå (lägenhetsliv innebär trots allt grannar). Två små raser, långhårig chihuahua och Yorkshireterrier är idealiska lägenhetshundar eftersom de inte behöver mycket motion, men de nämns ofta som raser som har en tendens att skälla. På samma sätt är skotsk terrier kända för att vara bra vakthundar. Träning och socialisering kommer att vara viktigt från dag ett (det gäller naturligtvis alla hundar, även om du inte bor i lägenhet).

Vad passar din hund?

Innan du påbörjar din resa mot att bli hundägare är det en bra idé att ta dig tid att noggrant studera all information och alla tips som finns tillgängliga om att äga hund, oavsett ras, när du bor i en lägenhet.

Var du än bor är det ett stort steg att bli hundägare. Stor eller liten, tyst eller lekfull – hunden du väljer kommer att vara med dig i många år. Att göra efterforskningar om hundens behov hjälper er att få en smidig och bra start på livet tillsammans.

 

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