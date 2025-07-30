Hundar i lägenhet: raser som passar bra i lägenhet?
Om du bor i en liten lägenhet tänker du kanske att du inte kan bli hundägare – men så är det inte alls. Men att välja en lägenhetsvänlig hundras, en som kommer att trivas hos dig och med din livsstil, är bara en del av ekvationen. Det är lika viktigt att se till att din lägenhet – även om den är liten – är ett lämpligt utrymme för hunden.
Som alla nya hundägare tar du på dig ansvaret för att tillgodose ditt nya husdjurs behov. Det stora ansvaret är att ge hunden rätt kost för den bästa starten i livet, skötsel, träning och socialisering. Regelbundna veterinärbesök är viktiga för att hålla hunden frisk och hunden kommer att behöva uppmärksamhet och tillgivenhet (vilket säkert kommer att bli ömsesidigt).
Två andra grundläggande behov för hundar är naturligtvis träning och ett säkert och bekvämt boende. Dessa två kan få människor som bor i lägenhet att stanna upp och tänka efter, men rätt förberedelser och efterforskning bör avslöja vad du behöver göra för att få det att fungera för din hund och dig.
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Lägenhetsvänliga hundraser och hundvänlig lägenhet
Åtta viktiga punkter för lyckat lägenhetsboende för din hund och dig
Aktivering
Din hund kommer att behöva massor av rastning för motion och stimulering (exakt hur mycket motion och hur ofta beror på ras och livsstadium).
Storlek
Det kanske inte är den viktigaste faktorn, men en mäktig skotsk hjorthund kommer inte att trivas i en liten etta (och inte du heller, om bara hundkorgen tar upp hälften av golvytan).
Utrymme
Se ovan. Den behöver inte vara jättestor, men hundar behöver en fristad som är deras och som de kan dra sig tillbaka till för att få lugn och ro. Platsen bör ha korg eller säng, leksaker och vattenskål.
Skällande
Vissa små hundar tenderar att skälla ganska mycket, speciellt om de lämnas ensamma. Ingen hund ska lämnas ensam under längre perioder, men om du vill vara sams med dina grannar är det viktigt att kolla upp rasegenskaper hos pålitliga källor och sedan införa en skräddarsydd och konsekvent träningsplan.
Känslighet
Om du bor i lägenhet måste din hund vänja sig vid ljud från andra boende i byggnaden. Då är det bättre med en avslappnad hundras än en som är känd för att vara extra känslig för buller från omgivningen. För din hunds välbefinnande bör du i vilket fall som helst fokusera på att socialisera den från början.
Säkerhet
Om du har balkong ska du se till att den har nät och är hundsäker. Och saker som låga fönster, särskilt om du bor högt upp, måste också säkras ordentligt.
Trappor
Om du väljer en större ras, tänk på att du en dag kan behöva bära din hund upp eller ner för trappan till ett veterinärbesök om den ska opereras eller har skadat sig. Tänk också efter två gånger innan du väljer en ras som behöver mycket rastning för att få motion om du bor i ett hus utan hiss.
Grannar
Se till att hundar är tillåtna i ditt hus. Att försöka smyga ut din fyrbenta vän för promenader skulle vara stressande för alla. Bättre för alla att se till att du bor på en plats som välkomnar husdjur.
Mindre och tystare hundraser med lägre energi: stjärnorna i lägenhetsboende
Hundraser med låg energinivå
Förstå utmaningarna
Det är knappast överraskande att mycket stora raser som Newfoundlands eller irländska varghundar behöver en hel del träning och kanske inte är de uppenbara valen om man bor i lägenhet. Även om du kan få det att fungera om du kan lägga tillräckligt med tid och energi på att rasta dem, behöver dessa underbart varsamma och kärleksfulla hundar fortfarande tillräckligt med utrymme för att sträcka sig ut och känna sig bekväma i sitt nya hem.
Storleken på din hund är inte den enda faktorn i ditt val
Träning och vila
Smidiga greyhound-hundar är kända för sin snabbhet, men när de inte rusar iväg mot horisonten (kom ihåg: för denna ras måste träning ske i på säkert, inhägnat område) är de ganska nöjda med att småsova hemma.
När utrymmet är begränsat, tänk mindre
Hur stor hunden är kanske inte är det enda du ska tänka på, men om du har begränsat med utrymme kan du överväga några av de mindre hundraserna med lägre energinivå, som är kända för att passa bra i lägenhet.
Här är några raser som är kända för att ha särskilt lätt för att anpassa dig till att bo i lägenhet:
Italiensk vinthund
Små och milda italienska vinthundar behöver mycket motion, men mellan promenaderna nöjer de sig med att krypa ihop (helst i knät: de är sällskapshundar).
Pomeranian
Liten storlek, men stor karaktär. Pomeranian är bra vakthundar och behöver noggrann träning när det gäller skällandet.
Malteser
Små malteser tar inte mycket plats rent fysiskt, men de gör sin närvaro känd och är kända som utmärkta sällskapshundar.
Bichon frisé
Bichon frisé är små, lekfulla och energiska och tappar inte mycket päls. De kan klara sig bra i en lägenhet men behöver massor av lek och motion för att hålla dem upptagna.
Cairnterrier
Cairnterrier är livliga och nyfikna och kan ha sitt ursprung i Skottlands karga landskap, men nuförtiden klarar de sig bra i en lägenhet, med regelbunden rastning för motion såklart.
Bolognese
Bolognese är lugna och trofasta (men med en lekfull sida) och är lugna sällskapshundar för lägenhetsboende.
Träning är viktigt: hjälp din hund att kontrollera sitt skällande
När det kommer till skällande är träning en mer avgörande faktor än hundens ras. Rätt träning och socialisering tidigt i hundens liv (viktigt även för att hunden ska må bra) bör innebära att du får en sällskaplig hund som vet att lite skällande är okej.
Oavsett vilken ras du väljer är det viktigt att hålla skällandet på en rimlig nivå (lägenhetsliv innebär trots allt grannar). Två små raser, långhårig chihuahua och Yorkshireterrier är idealiska lägenhetshundar eftersom de inte behöver mycket motion, men de nämns ofta som raser som har en tendens att skälla. På samma sätt är skotsk terrier kända för att vara bra vakthundar. Träning och socialisering kommer att vara viktigt från dag ett (det gäller naturligtvis alla hundar, även om du inte bor i lägenhet).
Vad passar din hund?
Innan du påbörjar din resa mot att bli hundägare är det en bra idé att ta dig tid att noggrant studera all information och alla tips som finns tillgängliga om att äga hund, oavsett ras, när du bor i en lägenhet.
Var du än bor är det ett stort steg att bli hundägare. Stor eller liten, tyst eller lekfull – hunden du väljer kommer att vara med dig i många år. Att göra efterforskningar om hundens behov hjälper er att få en smidig och bra start på livet tillsammans.
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