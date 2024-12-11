Hur mycket motion behöver min hund?
Oavsett om din hund fortfarande är en valp eller vuxen är det viktigt att fundera över hur mycket motion den behöver varje dag. Ingen känner din hund bättre än du, men om du undrar om din hund får tillräckligt med motion kommer här några punkter att tänka på.
Det första att tänka på är vilken ras din hund är av, eftersom olika raser har olika energinivå och aktivitetsbehov. Hur mycket aktivitet hunden behöver beror även på dess ålder och hälsa. Hundens aktivitetsnivå avtar med åldern, och vissa hälsotillstånd kan göra det svårt eller till och med smärtsamt för hunden att motionera som den en gång gjorde.
Du kan räkna ut hur mycket motion din hund behöver varje dag genom att observera hur hunden uppför sig när ni kommer hem efter en promenad. Är den lugnare? Verkar den nöjd? Om så är fallet och om hunden blir glad när det är dags att plocka upp kopplet och gå ut gör du allt rätt.
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Hur ofta ska jag motionera min hund?
Hundens ålder och hälsa är viktiga faktorer när det gäller rätt motionsfrekvens. Många yngre hundar och större raser mår bra av att få stimulans mer än två gånger om dagen, medan vissa äldre hundar och mindre raser kanske blir nöjda om de får komma ut på en promenad morgon och kväll.
Dina dagliga rutiner spelar en viktig roll när det gäller hur många gånger om dagen du kan ta med din hund ut på en promenad. En tumregel är att det är viktigt att aktiviteten är regelbunden och rolig så att hunden håller sig glad och frisk.
Så hittar du en aktivitet som ni båda tycker om
När det gäller hur du ska motionera din hund är det viktigt att det är en aktivitet som är trevlig för er båda. Vi vet att livet – och vädret – ibland gör det svårt att ta med hunden ut på en lång och skön promenad, men det finns andra alternativ du kan utforska.
Lek i trädgården eller till och med inomhus kan ge hunden möjligheter att utforska olika lukter, samtidigt som det ger bra motion och är roligt.
Om hunden är social kan du fråga andra hundägare eller söka på nätet efter hundpromenadgrupper eller hundsportträffar i ditt område. Organiserade evenemang kan ge dig och din hund ett utmärkt tillfälle att umgås med andra, både hundar och människor.
Inomhuslekar för din hund
Det kan finnas många orsaker till att du inte kan gå ut på en längre promenad med din hund. Vädret kanske är dåligt, eller så kanske du är sjuk. Oavsett orsak är det viktigt med regelbunden motion för din hunds hälsa och välmående. Så vad kan du göra de där dagarna när det helt enkelt inte är möjligt att gå ut på en längre promenad?
Här kommer två enkla men effektiva förslag på hur du kan skapa ett snabbt aktivitetspass för din hund som även du kommer att tycka är kul.
Kurragömma är en klassisk barnlek som hundar älskar. Oavsett om du väljer att använda en av hundens favoritleksaker eller gömma dig själv bidrar denna lek till att hålla hundens hjärna och sinnen aktiverade under stillsamma dagar.
Ett alternativ till att gömma en leksak är att gömma godis. Använd gärna en del av hundens dagliga torrfoderranson i stället för extra godis så att hunden inte får i sig för mångakalorier.