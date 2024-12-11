Oavsett om din hund fortfarande är en valp eller vuxen är det viktigt att fundera över hur mycket motion den behöver varje dag. Ingen känner din hund bättre än du, men om du undrar om din hund får tillräckligt med motion kommer här några punkter att tänka på.



Det första att tänka på är vilken ras din hund är av, eftersom olika raser har olika energinivå och aktivitetsbehov. Hur mycket aktivitet hunden behöver beror även på dess ålder och hälsa. Hundens aktivitetsnivå avtar med åldern, och vissa hälsotillstånd kan göra det svårt eller till och med smärtsamt för hunden att motionera som den en gång gjorde.



Du kan räkna ut hur mycket motion din hund behöver varje dag genom att observera hur hunden uppför sig när ni kommer hem efter en promenad. Är den lugnare? Verkar den nöjd? Om så är fallet och om hunden blir glad när det är dags att plocka upp kopplet och gå ut gör du allt rätt.

.

