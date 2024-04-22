我們花了 10 年時間研究出首創的診斷工具飲食，專為有過敏反應的狗狗所設計。 這種飲食是特別為幫助患有重度食物過敏的寵物而研發的突破性營養解決方案。由可高度水解蛋白質 (寡肽) 製成，這種飼料顆粒很容易消化，且不會被過度敏感的免疫系統偵測到。