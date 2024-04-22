超過 50 年的動物健康營養專家
自 1968 年以來，法國皇家致力於研發最好的犬貓營養配方，為寵物創造一個更美好的世界。
1968:我們渴望經由營養幫助寵物維持健康，而這一路的堅持，都是從一個人開始
Jean Cathary 於 1927 年 5 月出生在法國小鎮 Puy-en-Velay。他獸醫開業之初，是以馬匹和公牛為主要對象。多年來，他開始相信食物會影響動物的健康。到了 1968 年，他為狗狗創造了「黃湯」。法國皇家® 品牌就此註冊。
1972:認識 Guyomarc'h 集團
法國皇家公司的收購方為 Guyomarc'h 集團，他們為我們引進了精確營養和飲食配方的專業知識。Guyomarc'h 集團讓法國皇家團隊享有充分的自主權，提供我們財務支援、研發資源以及策略與行銷方面的專長，而且其中最令人感動的是，他們充分地賦權給我們。
1974:國際發展
到了 1974 年初，法國皇家的產品已在歐洲八個國家銷售，分別是法國、比利時、丹麥、德國、義大利、西班牙、瑞典及荷蘭。
1980:重大創新的 AGR 產品發表
專為大型品種幼犬設計的 A.GR，是第一款營養完整的專業配方，並受到世界各地的育種者推崇，更被視為「參考食品」超過 15 年之久。
1982:法國文化中的地位
自由奔跑的狗：充滿傳奇色彩的廣告。這部廣告特別採用電影《終極追殺令》中由 Ennio Morricone 製作的配樂，自推出以來就成為了法國流行文化的代表。
1985
法國皇家品牌於美國正式上市時有四個進口商。
1990:新管理。新策略。理念不變
Paribas Affaires Industrielles 購買了 Guyomarc’h Groupe。這對於策略方向有非常大的改變，也帶來了更大的抱負和全球發展。但我們的理念始終如一，也就是為寵物創造一個更美好的世界。
1994:貓營養的先驅
RCFI 系列產品發表，貓糧的三重革命。這項產品透過乾糧提供優質的營養，並經由飼育者和獸醫專業分銷，其餘貓糧市場則是透過超市銷售濕糧。
1997:法國皇家出版：新的一章
我們出版了法國皇家犬百科全書，一年後出版了貓百科全書。兩套書的作者皆獲頒獸醫學院大獎。
1997:體型專屬營養
經過多年的研發，RCCI SIZE 現在正式推出了！這是全世界上第一個以犬的體型和年齡設計的營養方案。
1999:品種專屬營養
我們的第一個品種專屬配方。針對波斯貓的下顎結構和飲食習慣特別設計的杏仁狀飼料顆粒，其中的營養成分符合其獨特的健康需求。
2001:知識小學堂
蒙彼利埃的首次科學會議中，來自歐洲各地的 150 名獸醫聚集在一起討論寵物營養和身心健康的議題。艾馬爾格的全新園區也開始營運了。這是一個卓越的中心，所有活動都集中在工廠周邊的先進設施進行：研發、犬舍、貓舍、總部和法國子公司。
2002:一個新的家庭：Mars (瑪氏)
法國皇家寵物食品現在已納入 Mars (瑪氏) 股份有限公司旗下。
2002:品種專屬狗飼料
我們研發了第一個品種專屬的犬飼料：迷你約克夏㹴 YPR 28 是針對此牠的特定身體健康需求和所需營養量身訂製的。
2003:兩全其美
新推出的 VDiet 獸醫獸醫營養系列，是由法國皇家研究中心 (ROYAL CANIN Research) 與威豪寵物營養研究中心 (Waltham Centre for Pet Nutrition，WCPN) 共同合作、研發而成。
2005
最先進的肥胖診所。我們與 WCPN (威豪寵物營養中心) 合作，支持在英國利物浦建立第一家歐洲的寵物體重管理診所。
2009:濕糧系列產品發表
法國皇家於寵物店通路上市了敏感保健貓的濕糧配方，正式加入零售業濕糧產品的行列。
2009:最後一片上陸拼圖
隨著我們在亞洲開設第一家工廠，現在已有九個廠區負責製造我們的產品。除了南極洲之外，法國皇家現已在各大洲自行製造和供應。
2012:水解低敏配方，突破性創新科技
我們花了 10 年時間研究出首創的診斷工具飲食，專為有過敏反應的狗狗所設計。 這種飲食是特別為幫助患有重度食物過敏的寵物而研發的突破性營養解決方案。由可高度水解蛋白質 (寡肽) 製成，這種飼料顆粒很容易消化，且不會被過度敏感的免疫系統偵測到。
2014:每隻狗狗都是獨一無二
從 GHA 的個別化計劃推出開始，這項掃描狗兒 DNA 的測試讓獸醫可以依照每隻狗個別遺傳基因制訂健康計劃。
2016 年 ICU 系列產品發表
ICU 系列是專為管灌所調製的流質配方，照顧到全面的營養，可幫助獸醫師在危急情況下掌控貓犬的狀況。這種配方能讓貓犬獲得所需的必要營養，幫助牠們迅速康復。
2016 年 - 品牌合作
聯手出擊，幸福加倍：ROYAL CANIN 與 EUKANUBA 品牌一直以來秉持著同樣精益求精的精神，因此我們惺惺相惜，攜手為寵物創造一個更幸福的世界。
2017 年 - 帶狗狗上班
我們在法國的艾馬爾格園區現正實施帶寵物上班的政策。每隻狗狗都會獲得一份迎賓禮，裡面包含一個水碗、一個告示牌子、一條牽繩、一條毯子、一張紅色床墊，以及一張識別證，以便讓所有「兩隻腳的動物」知道牠們的名字。
2018 年 - 基礎架構開發
我們在南韓金堤開設了第 15 家廠區，進一步擴展了東亞地區的版圖。同時在廠區中延續我們的「全球創新中心」，幫助實現我們的使命，為寵物創造一個更美好的世界。