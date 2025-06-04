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Bengal Kitten in black and white

毛爸媽必讀：幼貓照護指南

剛帶回家的幼貓跟任何幼齡寵物一樣，一開始都會非常無助，需要依賴您提供一切所需。幼貓出生後的第一年是牠們生命中最脆弱的時刻，但透過良好的照顧，您家的小奶貓會長得很快，也能健健康康的從幼貓變成成貓。

想更了解怎麼養大小貓咪，又或者您很想領養小貓，正在做準備功課，我們的幼貓照護指南裡，提供您一切所需知識。無論是新手奶貓爸媽，還是老手想溫故知新，本篇將幫助您讓愛貓的一生都享受最好的照護。

本篇將帶您了解

British Shorthair kitten sleeping

 

1. 幼貓成長期的基本知識

 

小奶貓出生後的第一年會經歷很多不同的成長階段。而在每個成長階段，小貓咪的身體和認知能力都會有所轉變。毛爸媽如果知道小貓正在經歷哪個成長階段，就更能幫助小貓咪健康長大。

所有的研究都顯示，從幼貓時期就應開始注重健康，貓咪成年後會更強壯，幼齡時期的均衡營養就是奠定未來健康的基礎。當您家愛貓從剛出生的小奶貓變成成貓後，身體所需的營養素也會隨成長階段而有所改變。了解幼貓會經歷的成長階段，您就可以了解牠們要面對的挑戰，以及如何照顧牠們。確保牠們獲得均衡的營養，讓牠們健康快樂的成長。

把貓咪養大並非難事，但如果您是新手毛爸媽，一定會有很多疑問。您可能會想知道，幼貓每個月會成長多少、怎麼訓練幼貓（其實貓咪真的可以訓練喔！）、幼貓到底長多快（在這邊直接告訴您，貓咪品種不同，成長速度也不同），或是小貓咪什麼時候會進入青春期或成貓期？我們的幼貓照護指南提供毛爸媽一切所需的重要資訊，幫助您把貓咪健康養大。

快速成長

剛出生的幼貓重量大約是 100 克。出生後一週，小貓咪的體重會翻倍，而二十一天內，體重就會是出生時的三倍。您家的幼貓需要熱量較高且富含營養的飲食，以幫助牠們成長發育。

維持自體免疫力

幼貓出生後的前六個月，體內的母源抗體數量會逐漸減少，但此時幼貓的免疫系統還沒發育好，還是得抵禦數百萬種不同的細菌。毛爸媽需要為幼貓準備均衡營養的飲食，配方中應含有高消化性蛋白質幫助消化吸收，以及精準營養成分協助幼貓維持天然免疫力。

感官發展

幼貓4~8週後視力及相關行為（空間知覺）才會發育完全。此時期是建立貓咪令人最驚訝之技能的關鍵時期——在任何道路上都能輕鬆保持平衡的能力。因此，貓咪需要可以協助視力與認知發育的食物。提供的配方應富含ω-3脂肪酸，例如DHA，幫助幼貓的視網膜和大腦發育。

學習社交

大約2~4個月左右，幼貓會開始了解自己在家裡的地位，而且可能視牠們的經歷和訓練而定，也會開始發展出幾種社交行為。儘早讓幼貓開始學習交際，避免任何不良行為，並幫助牠們長成自信、性情溫和的成貓。

發育健康骨骼

幼貓的骨骼在成年前，骨骼硬度必須成長到比出生時強四倍，此時，幼貓的成長速度會減緩，以發育成體型勻稱的成貓。提供幼貓幫助發展身體結構的營養配方，例如例如維生素E、維生素C、葉黃素和牛磺酸，有助於此階段的幼貓成長。

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幼貓的成長速度飛快，出生後短短半年內，小貓咪的年齡就相當於人類十歲小孩。我們的營養配方針對幼貓不同時期設計，精心調配幼貓所需營養素，陪伴您的愛貓一同成長。
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2. 迎接幼貓回家的事前準備

迎接小貓咪回家是件令人欣喜的事！但是，毛爸媽如果沒有事先做好萬全準備就帶毛孩回家，一時間可能會因為不熟悉而搞得一團亂。這邊告訴您一個好消息，其實一切都能有條不紊，井然有序！

家的新成員除了每天快樂長大以外，還要學習各種新事物。把小貓咪接回家以前，您應清楚需了解貓咪需要什麼用品、如何幫助牠們適應新環境，讓小奶貓能長大成健康的成貓。我們為您準備好一切所需的資訊，協助您一同養育小貓咪，讓幼貓健康成長，成為天天開心又愛呼嚕的萌寵。

接幼貓回家前準備清單接幼貓回家的第一週
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3. 滿足幼貓的營養需求

隨著小貓咪一天天長大，牠們的飲食需求也會改變。大家都會疑惑，到底應該要餵貓咪吃些什麼？甚至會好奇，要怎麼餵貓咪吃飯？不過，只要知道幼貓所需營養素的基本知識，就可以輕鬆為愛貓挑選符合牠們飲食需求的食物了。在此提醒您：小奶貓和成貓所需的營養素非常不同喔！一起來了解您家幼貓獨特的飲食及營養需求，讓牠有個健康的未來吧！

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4. 如何照顧幼貓

貓媽咪在幼貓出生後，會提供幼貓需要的營養和抗體，也會幫助幼貓社會化，讓牠們的健康贏在起跑點。而您家幼貓回到家後，就得依靠您提供一切所需了。

小奶貓的免疫系統其實發育尚未完全，而這個階段，幼貓從奶水轉換成固體食物，抵抗力也會開始下降，這時候，幼貓就容易生病、罹患疾病。想要讓小貓咪健健康康的第一步，就是帶牠去獸醫檢查身體

一般來說，幼貓健康照護包含定期健康檢查、定期施打疫苗及驅蟲，以及牙齒檢查，這些對幼貓的健康都非常重要。在住家附近找到值得信賴的獸醫有助您維護愛貓的身體健康，獸醫也能提供您最正確的資訊，為您解答與貓咪健康相關的問題。

尋找附近的獸醫師

若您有任何疑慮或問題，最好的做法就是請教您的獸醫師，他們能確認貓咪的健康狀況。
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