毛爸媽必讀：幼貓照護指南
剛帶回家的幼貓跟任何幼齡寵物一樣，一開始都會非常無助，需要依賴您提供一切所需。幼貓出生後的第一年是牠們生命中最脆弱的時刻，但透過良好的照顧，您家的小奶貓會長得很快，也能健健康康的從幼貓變成成貓。
想更了解怎麼養大小貓咪，又或者您很想領養小貓，正在做準備功課，我們的幼貓照護指南裡，提供您一切所需知識。無論是新手奶貓爸媽，還是老手想溫故知新，本篇將幫助您讓愛貓的一生都享受最好的照護。
1. 幼貓成長期的基本知識
小奶貓出生後的第一年會經歷很多不同的成長階段。而在每個成長階段，小貓咪的身體和認知能力都會有所轉變。毛爸媽如果知道小貓正在經歷哪個成長階段，就更能幫助小貓咪健康長大。
所有的研究都顯示，從幼貓時期就應開始注重健康，貓咪成年後會更強壯，幼齡時期的均衡營養就是奠定未來健康的基礎。當您家愛貓從剛出生的小奶貓變成成貓後，身體所需的營養素也會隨成長階段而有所改變。了解幼貓會經歷的成長階段，您就可以了解牠們要面對的挑戰，以及如何照顧牠們。確保牠們獲得均衡的營養，讓牠們健康快樂的成長。
把貓咪養大並非難事，但如果您是新手毛爸媽，一定會有很多疑問。您可能會想知道，幼貓每個月會成長多少、怎麼訓練幼貓（其實貓咪真的可以訓練喔！）、幼貓到底長多快（在這邊直接告訴您，貓咪品種不同，成長速度也不同），或是小貓咪什麼時候會進入青春期或成貓期？我們的幼貓照護指南提供毛爸媽一切所需的重要資訊，幫助您把貓咪健康養大。
快速成長
剛出生的幼貓重量大約是 100 克。出生後一週，小貓咪的體重會翻倍，而二十一天內，體重就會是出生時的三倍。您家的幼貓需要熱量較高且富含營養的飲食，以幫助牠們成長發育。
維持自體免疫力
幼貓出生後的前六個月，體內的母源抗體數量會逐漸減少，但此時幼貓的免疫系統還沒發育好，還是得抵禦數百萬種不同的細菌。毛爸媽需要為幼貓準備均衡營養的飲食，配方中應含有高消化性蛋白質幫助消化吸收，以及精準營養成分協助幼貓維持天然免疫力。
感官發展
幼貓4~8週後視力及相關行為（空間知覺）才會發育完全。此時期是建立貓咪令人最驚訝之技能的關鍵時期——在任何道路上都能輕鬆保持平衡的能力。因此，貓咪需要可以協助視力與認知發育的食物。提供的配方應富含ω-3脂肪酸，例如DHA，幫助幼貓的視網膜和大腦發育。
學習社交
大約2~4個月左右，幼貓會開始了解自己在家裡的地位，而且可能視牠們的經歷和訓練而定，也會開始發展出幾種社交行為。儘早讓幼貓開始學習交際，避免任何不良行為，並幫助牠們長成自信、性情溫和的成貓。
發育健康骨骼
幼貓的骨骼在成年前，骨骼硬度必須成長到比出生時強四倍，此時，幼貓的成長速度會減緩，以發育成體型勻稱的成貓。提供幼貓幫助發展身體結構的營養配方，例如例如維生素E、維生素C、葉黃素和牛磺酸，有助於此階段的幼貓成長。
4. 如何照顧幼貓
貓媽咪在幼貓出生後，會提供幼貓需要的營養和抗體，也會幫助幼貓社會化，讓牠們的健康贏在起跑點。而您家幼貓回到家後，就得依靠您提供一切所需了。
小奶貓的免疫系統其實發育尚未完全，而這個階段，幼貓從奶水轉換成固體食物，抵抗力也會開始下降，這時候，幼貓就容易生病、罹患疾病。想要讓小貓咪健健康康的第一步，就是帶牠去獸醫檢查身體
一般來說，幼貓健康照護包含定期健康檢查、定期施打疫苗及驅蟲，以及牙齒檢查，這些對幼貓的健康都非常重要。在住家附近找到值得信賴的獸醫有助您維護愛貓的身體健康，獸醫也能提供您最正確的資訊，為您解答與貓咪健康相關的問題。