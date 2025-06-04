1. 幼貓成長期的基本知識

小奶貓出生後的第一年會經歷很多不同的成長階段。而在每個成長階段，小貓咪的身體和認知能力都會有所轉變。毛爸媽如果知道小貓正在經歷哪個成長階段，就更能幫助小貓咪健康長大。

所有的研究都顯示，從幼貓時期就應開始注重健康，貓咪成年後會更強壯，幼齡時期的均衡營養就是奠定未來健康的基礎。當您家愛貓從剛出生的小奶貓變成成貓後，身體所需的營養素也會隨成長階段而有所改變。了解幼貓會經歷的成長階段，您就可以了解牠們要面對的挑戰，以及如何照顧牠們。確保牠們獲得均衡的營養，讓牠們健康快樂的成長。

把貓咪養大並非難事，但如果您是新手毛爸媽，一定會有很多疑問。您可能會想知道，幼貓每個月會成長多少、怎麼訓練幼貓（其實貓咪真的可以訓練喔！）、幼貓到底長多快（在這邊直接告訴您，貓咪品種不同，成長速度也不同），或是小貓咪什麼時候會進入青春期或成貓期？我們的幼貓照護指南提供毛爸媽一切所需的重要資訊，幫助您把貓咪健康養大。