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毛爸媽必讀：幼犬照護指南

迎接毛小孩回家是件令人欣喜的事！每天都可以和小狗親親抱抱，被牠們舔到滿臉口水，不過除此以外，這段時間，也是幼犬成長、進行居家訓練、學習基本口令及獲取所需營養的重要階段。快速成長只是幼犬期的一小部分而已！其實，幼犬出生的第一年內會發生很多肉眼不可見的變化，從身體到認知上，都會有極大的轉變。

在這個階段，若能有明確的引導，飼主就可以更了解毛小孩正在經歷的變化，並針對幼犬各階段不同的需求，調整營養配方及訓練內容。我們的幼犬照護指南提供飼主一切須知！本文有許多與幼犬相關的實用資訊及小撇步，能幫助飼主一步步扶養幼犬長大，讓牠們從精力充沛的幼犬，成長為您期望中，健康又忠心的成犬。

本篇將帶您了解：

 

拉不拉多幼犬坐在草地上

1. 幼犬成長期的基本知識

 

幼犬小而好動，在這趣味滿滿卻又複雜的快速發育階段，牠們的身體會經歷很大的變化。而隨著幼犬一天天長大，牠們的體型、學習能力及達成訓練目標的能力都會隨之改變。

幼犬的成長階段所需的營養皆不同，飼主需根據幼犬的月齡、體型大小和品種，深入瞭解愛犬的營養需求，挑選合適的食物，才能幫助牠們奠定良好的健康基礎。不論您是新手毛爸媽，想更了解怎麼養大小狗狗，還是老手想溫故知新，對愛犬成長多一點了解，我們的幼犬照護指南提供飼主所需的重要資訊，不僅僅能滿足您對幼犬知識的好奇心，也能保障家中幼犬的安全，讓您對養育毛孩更有信心，安心快樂看著牠們成長。

快速成長

您可能覺得此階段的變化不大，因為您家中幼犬的大部分時間都在睡覺。但是在打盹的睡眼背後，牠們正在飛速發展。一般來說，幼犬出生的第一、二週，每天體重會增加 5% 到 10%。您的幼犬會需要熱量較高且富含營養的飲食，以幫助牠們成長發育。

維持自體免疫力

幼犬出生後的前六個月，免疫系統雖然還沒發育完全，卻要抵禦數百萬種不同的細菌。毛爸媽需要為幼犬準備均衡營養的飲食，配方中應含有β-胡蘿蔔素和β-葡聚醣，以及特定維生素與抗氧化物，協助幼犬維持天然免疫力。

幫助幼犬維持免疫力

感官發展

幼犬的眼睛到出生後第二週尾聲才會慢慢張開，而聽力要到出生第八週才會發育完全。狗狗聽力發育完全後，能聽到的音頻範圍是人類的 2.5 倍。富含 Omega-3 脂肪酸（特別是 DHA）的飲食能幫助記憶力、聽力、視力，以及支持大腦發育，同時也能讓訓練與學習變得更容易。

幫助幼犬感官發展

學習社交

出生4週至4.5個月左右，幼犬的社交活動變得更頻繁，且精力充沛。因此需要具有高熱量密度，並富含探索與社交需要的營養支持。同時，幼犬必須學會交際並社會化，才能成長為身心平衡、充滿自信的成犬。

讓幼犬學習社交

發育健康骨骼

幼犬的骨骼在出生的第一年，骨骼硬度必須成長到比出生時強四倍。而隨著幼犬接近成年階段，會需要額外的營養來支撐關節活動，因為這時幼犬全身肌肉變得豐滿，會對骨骼結構造成壓力，尤其是較大型的犬種更是如此。

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法國皇家幼犬成長階段的營養配方

幼犬在短短一年內，骨骼將會變得更強壯，大腦也在迅速發展。我們為每個生命階段精心調配所需的營養配方，陪伴您的愛犬一同成長。

了解各階段適合的配方

 

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2. 迎接幼犬回家的事前準備

如果迎接幼犬回家前，沒有做好萬全準備，飼主一時間可能會忙翻天。而飼主在學習照顧小狗的同時，毛小孩也在學習如何在沒有狗媽媽和其他兄弟姊妹的陪伴下，獨立生活。除此之外，牠們還要適應新環境和飼主對牠們全新的期望。所以，事先做好功課，了解幼犬一切所需及剛到新家的頭幾天可能會發生的事情，可以幫助飼主跟幼犬更快進入狀況。

讓準備迎接毛孩回家的您，不再焦慮！法國皇家的照護指南提供很多實用資訊，能幫助飼主了解如何做好準備，其中包含幼犬所需的用品和照顧毛孩的小撇步。

接幼犬回家前準備清單接幼犬回家的第一週

 

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3. 滿足幼犬的營養需求

您可能在想，到底該餵幼犬吃些什麼，又該怎麼餵養毛孩，才能讓牠健健康康呢？其實您家幼犬早已具備一個強壯的小身體，為牠未來的健康鋪路。不過，毛孩也會在很短時間內經歷很多成長階段，而每個階段所需的營養素也都不同。

隨著幼犬一天天長大，牠們的飲食中的營養素也必須滿足各成長階段的需求，讓愛犬有充足的體力。而飼主給幼犬的食物如果能滿足狗狗身體需求，就是在為愛犬未來的健康著想。

我們的照護指南，也會帶您了解如何正確餵食幼犬。您會知道幼犬所需營養及體能需求，讓您更清楚怎麼挑選適合毛孩的食物，維護愛犬身體健康。

不同時期幼犬餵食指南幼犬所需的關鍵營養素

 

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4. 如何照顧幼犬

 

幼犬出生後的前幾週，就應帶到獸醫診所檢查，確保牠們身強體壯，降低罹患各種幼犬疾病的風險。在這個階段，很多品種的毛孩也會需要開始去寵物美容店理毛了。而幼犬對新事物的體驗，也會影響牠們往後對該事物的感覺。

幼犬會跟飼主一起經歷很多生命中的第一次，牠們也會很需要飼主的保護和引導。所以說，幼犬經歷新事物時，飼主扶持牠們的方式，會深深影響未來牠們面對未知、不熟悉的狀況的反應。我們的實用指南提供您一切須知，讓飼主安心幫助幼犬體驗生命中各種陌生的第一次，深化彼此的信任感。

尋找附近的獸醫師

若您有任何疑慮或問題，最好的做法就是請教您的獸醫師，他們能確認狗狗的健康狀況。

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