毛爸媽必讀：幼犬照護指南
迎接毛小孩回家是件令人欣喜的事！每天都可以和小狗親親抱抱，被牠們舔到滿臉口水，不過除此以外，這段時間，也是幼犬成長、進行居家訓練、學習基本口令及獲取所需營養的重要階段。快速成長只是幼犬期的一小部分而已！其實，幼犬出生的第一年內會發生很多肉眼不可見的變化，從身體到認知上，都會有極大的轉變。
在這個階段，若能有明確的引導，飼主就可以更了解毛小孩正在經歷的變化，並針對幼犬各階段不同的需求，調整營養配方及訓練內容。我們的幼犬照護指南提供飼主一切須知！本文有許多與幼犬相關的實用資訊及小撇步，能幫助飼主一步步扶養幼犬長大，讓牠們從精力充沛的幼犬，成長為您期望中，健康又忠心的成犬。
1. 幼犬成長期的基本知識
幼犬小而好動，在這趣味滿滿卻又複雜的快速發育階段，牠們的身體會經歷很大的變化。而隨著幼犬一天天長大，牠們的體型、學習能力及達成訓練目標的能力都會隨之改變。
幼犬的成長階段所需的營養皆不同，飼主需根據幼犬的月齡、體型大小和品種，深入瞭解愛犬的營養需求，挑選合適的食物，才能幫助牠們奠定良好的健康基礎。不論您是新手毛爸媽，想更了解怎麼養大小狗狗，還是老手想溫故知新，對愛犬成長多一點了解，我們的幼犬照護指南提供飼主所需的重要資訊，不僅僅能滿足您對幼犬知識的好奇心，也能保障家中幼犬的安全，讓您對養育毛孩更有信心，安心快樂看著牠們成長。
快速成長
您可能覺得此階段的變化不大，因為您家中幼犬的大部分時間都在睡覺。但是在打盹的睡眼背後，牠們正在飛速發展。一般來說，幼犬出生的第一、二週，每天體重會增加 5% 到 10%。您的幼犬會需要熱量較高且富含營養的飲食，以幫助牠們成長發育。
維持自體免疫力
幼犬出生後的前六個月，免疫系統雖然還沒發育完全，卻要抵禦數百萬種不同的細菌。毛爸媽需要為幼犬準備均衡營養的飲食，配方中應含有β-胡蘿蔔素和β-葡聚醣，以及特定維生素與抗氧化物，協助幼犬維持天然免疫力。
感官發展
幼犬的眼睛到出生後第二週尾聲才會慢慢張開，而聽力要到出生第八週才會發育完全。狗狗聽力發育完全後，能聽到的音頻範圍是人類的 2.5 倍。富含 Omega-3 脂肪酸（特別是 DHA）的飲食能幫助記憶力、聽力、視力，以及支持大腦發育，同時也能讓訓練與學習變得更容易。
學習社交
出生4週至4.5個月左右，幼犬的社交活動變得更頻繁，且精力充沛。因此需要具有高熱量密度，並富含探索與社交需要的營養支持。同時，幼犬必須學會交際並社會化，才能成長為身心平衡、充滿自信的成犬。
發育健康骨骼
幼犬的骨骼在出生的第一年，骨骼硬度必須成長到比出生時強四倍。而隨著幼犬接近成年階段，會需要額外的營養來支撐關節活動，因為這時幼犬全身肌肉變得豐滿，會對骨骼結構造成壓力，尤其是較大型的犬種更是如此。
4. 如何照顧幼犬
幼犬出生後的前幾週，就應帶到獸醫診所檢查，確保牠們身強體壯，降低罹患各種幼犬疾病的風險。在這個階段，很多品種的毛孩也會需要開始去寵物美容店理毛了。而幼犬對新事物的體驗，也會影響牠們往後對該事物的感覺。
幼犬會跟飼主一起經歷很多生命中的第一次，牠們也會很需要飼主的保護和引導。所以說，幼犬經歷新事物時，飼主扶持牠們的方式，會深深影響未來牠們面對未知、不熟悉的狀況的反應。我們的實用指南提供您一切須知，讓飼主安心幫助幼犬體驗生命中各種陌生的第一次，深化彼此的信任感。