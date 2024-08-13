迎接毛小孩回家是件令人欣喜的事！每天都可以和小狗親親抱抱，被牠們舔到滿臉口水，不過除此以外，這段時間，也是幼犬成長、進行居家訓練、學習基本口令及獲取所需營養的重要階段。快速成長只是幼犬期的一小部分而已！其實，幼犬出生的第一年內會發生很多肉眼不可見的變化，從身體到認知上，都會有極大的轉變。

在這個階段，若能有明確的引導，飼主就可以更了解毛小孩正在經歷的變化，並針對幼犬各階段不同的需求，調整營養配方及訓練內容。我們的幼犬照護指南提供飼主一切須知！本文有許多與幼犬相關的實用資訊及小撇步，能幫助飼主一步步扶養幼犬長大，讓牠們從精力充沛的幼犬，成長為您期望中，健康又忠心的成犬。