照護幼犬皮毛的基礎知識
讓幼犬從小就習慣讓人擁抱撫摸，未來要為牠整理毛髮就會簡單輕鬆許多。每一個品種都對於整理毛髮都有不同的需求，而了解牠們的需求，就可以讓您的愛犬擁有健康的毛髮。
橡膠刷
用來清除短毛品種的代謝皮膚和毛髮
按摩針梳
緊貼皮毛，梳鬆皮屑，梳下底毛多餘的毛髮。非常適合梳理捲毛和粗毛
針刷
用以輕柔梳開打結的毛髮，長毛或細毛品種常常會有毛髮打結的情況
鬃毛刷
用於刷毛後清除犬的毛屑
寬齒梳
一個更溫和的工具，可用於梳理尾巴和爪子
剃毛刀
粗毛犬一年要剃毛四到五次。最好讓專業寵物美容師來操作剃毛刀
指甲剪
犬用指甲剪經過特別設計，可以協助您修剪幼犬的指甲，又不會傷到牠們
牙刷和牙膏
人類的牙膏不適合幼犬或成犬使用，因此建議您最好選用犬專用的牙膏
犬用洗毛精
犬的皮膚很敏感，而且酸鹼值也與人類不同，因此為了保護牠們皮膚與毛髮的健康，一定要使用犬專用的洗毛精
橡膠刷
用來清除短毛品種的代謝皮膚和毛髮
按摩針梳
緊貼皮毛，梳鬆皮屑，梳下底毛多餘的毛髮。非常適合梳理捲毛和粗毛
針刷
用以輕柔梳開打結的毛髮，長毛或細毛品種常常會有毛髮打結的情況
鬃毛刷
用於刷毛後清除犬的毛屑
寬齒梳
一個更溫和的工具，可用於梳理尾巴和爪子
剃毛刀
粗毛犬一年要剃毛四到五次。最好讓專業寵物美容師來操作剃毛刀
指甲剪
犬用指甲剪經過特別設計，可以協助您修剪幼犬的指甲，又不會傷到牠們
牙刷和牙膏
人類的牙膏不適合幼犬或成犬使用，因此建議您最好選用犬專用的牙膏
犬用洗毛精
犬的皮膚很敏感，而且酸鹼值也與人類不同，因此為了保護牠們皮膚與毛髮的健康，一定要使用犬專用的洗毛精
營養和毛髮護理
犬的飲食是否健康都會反映在牠們的毛髮上。毛髮柔軟有光澤而且皮膚健康，就表示幼犬的食物富含 Omega 3 和 6 牛磺酸。另一方面，飲食如果缺少適當的營養，就可能會導致牠們的毛髮黯淡無光澤。選用量身訂製營養配方的飲食，是照顧幼犬毛髮的第一步。
如何打理幼犬皮毛
貼身短毛
中短毛
長毛
粗毛
捲毛
貼身短毛
中短毛
長毛
粗毛
捲毛
幫幼犬洗澡
何時替幼犬洗澡
如何替幼犬洗澡
- 讓幼犬習慣在澡盆裡，但先不要放水，這樣牠們才可以嗅聞澡盆，並在牠們嗅聞時讚美牠們。
- 在澡盆裡注入溫水以避免燙傷幼犬，然後再慢慢引導幼犬進入澡盆
- 淋濕幼犬全身毛髮，然後抹上專用幼犬洗毛劑，小心不要沾到眼睛。
- 整個過程中要持續讚美幼犬，並讓幼犬感到安心。
- 用大量清水清洗幼犬，但不要淋到頭部，避免幼犬甩動。
如何幫幼犬弄乾身體
洗完澡後可以使用毛巾稍微用力擦拭您的幼犬，然後讓牠們待在溫暖的空間裡直到毛髮完全乾燥。夏季時不妨在庭院裡帶幼犬去散步，只要避免牠們在泥巴地裡滾來滾去即可。
如果是捲毛犬，使用吹風機也不失為好辦法，但需注意不要把毛髮吹焦，還有吹的時候應該同時梳理牠們的毛髮以避免打結。
1.清理幼犬的耳朵
2.幼犬牙齒保健
3.如何為幼犬修剪指甲
如何為幼犬修剪指甲
在堅硬的地面上行走時，幼犬的腳趾甲會自然磨損，但是如果腳趾甲長得太長，就可能需要加以修剪。腳趾甲要小心修剪，不要剪到幼犬指甲中的血管。請用專業的指甲剪，由上至下修剪指甲。剪好的指甲應與地面成 45 度角。指甲邊緣處應該要光滑無裂紋，或者不會形成裂紋。
如果您不確定何時該修剪幼犬的指甲，或需要觀看示範，請諮詢獸醫師。