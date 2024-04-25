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Poodle puppy sitting black and white

照護幼犬皮毛的基礎知識

讓幼犬從小就習慣讓人擁抱撫摸，未來要為牠整理毛髮就會簡單輕鬆許多。每一個品種都對於整理毛髮都有不同的需求，而了解牠們的需求，就可以讓您的愛犬擁有健康的毛髮。

Dachshund puppy being given a bath

除了讓幼犬皮毛保持亮麗，以及眼睛、耳朵和鼻子保持乾淨這些顯而易見的益處之外，梳毛也是個不錯的方法，可讓自己了解幼犬的皮膚健康狀況，也較容易發現是否有不尋常的跡象。

Miniature Poodle puppy being washed by owner

建議您讓幼犬從小就習慣讓人抱起和撫摸。如果在幼犬時期就熟悉整理毛髮，那麼牠們在接受整理毛髮時感受的壓力就會較小，未來對您而言也會越穩定，讓您可以輕鬆地協助牠們整理毛髮。

橡膠刷

用來清除短毛品種的代謝皮膚和毛髮

按摩針梳

緊貼皮毛，梳鬆皮屑，梳下底毛多餘的毛髮。非常適合梳理捲毛和粗毛

針刷

用以輕柔梳開打結的毛髮，長毛或細毛品種常常會有毛髮打結的情況

鬃毛刷

用於刷毛後清除犬的毛屑

寬齒梳

一個更溫和的工具，可用於梳理尾巴和爪子

剃毛刀

粗毛犬一年要剃毛四到五次。最好讓專業寵物美容師來操作剃毛刀

指甲剪

犬用指甲剪經過特別設計，可以協助您修剪幼犬的指甲，又不會傷到牠們

牙刷和牙膏

人類的牙膏不適合幼犬或成犬使用，因此建議您最好選用犬專用的牙膏

犬用洗毛精

犬的皮膚很敏感，而且酸鹼值也與人類不同，因此為了保護牠們皮膚與毛髮的健康，一定要使用犬專用的洗毛精

橡膠刷

用來清除短毛品種的代謝皮膚和毛髮

按摩針梳

緊貼皮毛，梳鬆皮屑，梳下底毛多餘的毛髮。非常適合梳理捲毛和粗毛

針刷

用以輕柔梳開打結的毛髮，長毛或細毛品種常常會有毛髮打結的情況

鬃毛刷

用於刷毛後清除犬的毛屑

寬齒梳

一個更溫和的工具，可用於梳理尾巴和爪子

剃毛刀

粗毛犬一年要剃毛四到五次。最好讓專業寵物美容師來操作剃毛刀

指甲剪

犬用指甲剪經過特別設計，可以協助您修剪幼犬的指甲，又不會傷到牠們

牙刷和牙膏

人類的牙膏不適合幼犬或成犬使用，因此建議您最好選用犬專用的牙膏

犬用洗毛精

犬的皮膚很敏感，而且酸鹼值也與人類不同，因此為了保護牠們皮膚與毛髮的健康，一定要使用犬專用的洗毛精

Husky puppy playing with a ball on a striped blanket

營養和毛髮護理

犬的飲食是否健康都會反映在牠們的毛髮上。毛髮柔軟有光澤而且皮膚健康，就表示幼犬的食物富含 Omega 3 和 6 牛磺酸。另一方面，飲食如果缺少適當的營養，就可能會導致牠們的毛髮黯淡無光澤。選用量身訂製營養配方的飲食，是照顧幼犬毛髮的第一步。

如何打理幼犬皮毛

無論幼犬皮毛的長度如何，牠們都需要一定程度的梳毛，才能避免引起皮膚不適，同時避免打結。雖然犬一般在春、秋兩季才會大量換毛，不過其實牠們一年四季都在換毛。定期梳毛和洗澡有助於去除廢毛，梳毛的頻率和所需的工具，將以皮毛類型為依據。
Dalmatian puppy running outdoors in a garden

貼身短毛

像大麥町、德國短毛指示犬和大丹犬這種貼身短毛的品種，並不需要經常梳毛，只要每週梳一兩次即可。使用橡膠刷替愛犬梳毛時會讓死去的皮膚細胞和毛髮鬆動；接著使用鬃毛刷順著毛髮方向梳毛，便能將這些皮屑清除，避免引起皮膚不適。

German Shepherd puppy sitting outdoors in grass

中短毛

短毛和中長毛品種包括黃金獵犬、德國牧羊犬和邊境牧羊犬。這些品種的犬隻因為被毛非常濃密，而且可能有表層和底層被毛，所以應每兩天梳毛一次。
使用按摩針梳，以逆向方式梳理被毛，盡可能地去除脫落毛髮和皮屑，並翻梳起底毛。利用鬃毛刷以順毛方向梳愛犬的毛，去除皮屑。
尾巴和腳爪則可使用寬齒梳輕柔地去除皮屑，並梳開打結的毛髮。

Yorkshire Terrier puppy running outdoors through yellow flowers

長毛

長毛犬雖然看起來十分漂亮，卻需要每天梳毛；以成年阿富汗獵犬為例，梳毛可能要花上一小時的時間。使用按摩針梳順著毛髮方向梳理，將打結和纏繞的毛髮梳開。因為犬的毛髮很長，梳毛時請溫柔一點，避免拉扯到皮膚。
使用鬃毛刷幫絲質細毛犬梳毛，像是約克夏㹴，能為毛皮增添光澤。鋼絲刷可以用來去除犬身上脫落的毛髮與皮屑，尤其是底毛較厚的犬種，如蘇格蘭長毛牧羊犬。
寬齒梳可用來梳開犬胸部和腿部下面的毛髮。剪刀可以將毛修剪成相等的長度，也可以用來剪掉最有可能打結或沾到異物的毛髮。

Schnauzer puppy standing outdoors in yellow flowers

粗毛

像是愛爾蘭㹴和雪納瑞等粗毛品種，每年需要剃四到五次毛。您可以使用特別剃刀，用剃刀和手指夾住廢毛來完成剃毛。如果作法正確，就完全不會痛，因此在嘗試使用這種整理毛髮的技巧前請先洽詢專業人士。

Bichon Frise puppy standing outdoors in grass

捲毛

貴賓犬、比熊犬及其他捲毛品種，需要有別於其他品種的理毛方式。雖然捲毛犬較少掉毛，通常對皮毛比較不敏感，不過卻很容易打結，因此需要每天梳毛。
使用釘梳輕輕梳下所有皮屑，並梳開全身的打結毛髮。請密切留意四肢、爪子和下腹部，清理散步過程中可能沾到的任何異物。

Dalmatian puppy running outdoors in a garden

貼身短毛

像大麥町、德國短毛指示犬和大丹犬這種貼身短毛的品種，並不需要經常梳毛，只要每週梳一兩次即可。使用橡膠刷替愛犬梳毛時會讓死去的皮膚細胞和毛髮鬆動；接著使用鬃毛刷順著毛髮方向梳毛，便能將這些皮屑清除，避免引起皮膚不適。

German Shepherd puppy sitting outdoors in grass

中短毛

短毛和中長毛品種包括黃金獵犬、德國牧羊犬和邊境牧羊犬。這些品種的犬隻因為被毛非常濃密，而且可能有表層和底層被毛，所以應每兩天梳毛一次。
使用按摩針梳，以逆向方式梳理被毛，盡可能地去除脫落毛髮和皮屑，並翻梳起底毛。利用鬃毛刷以順毛方向梳愛犬的毛，去除皮屑。
尾巴和腳爪則可使用寬齒梳輕柔地去除皮屑，並梳開打結的毛髮。

Yorkshire Terrier puppy running outdoors through yellow flowers

長毛

長毛犬雖然看起來十分漂亮，卻需要每天梳毛；以成年阿富汗獵犬為例，梳毛可能要花上一小時的時間。使用按摩針梳順著毛髮方向梳理，將打結和纏繞的毛髮梳開。因為犬的毛髮很長，梳毛時請溫柔一點，避免拉扯到皮膚。
使用鬃毛刷幫絲質細毛犬梳毛，像是約克夏㹴，能為毛皮增添光澤。鋼絲刷可以用來去除犬身上脫落的毛髮與皮屑，尤其是底毛較厚的犬種，如蘇格蘭長毛牧羊犬。
寬齒梳可用來梳開犬胸部和腿部下面的毛髮。剪刀可以將毛修剪成相等的長度，也可以用來剪掉最有可能打結或沾到異物的毛髮。

Schnauzer puppy standing outdoors in yellow flowers

粗毛

像是愛爾蘭㹴和雪納瑞等粗毛品種，每年需要剃四到五次毛。您可以使用特別剃刀，用剃刀和手指夾住廢毛來完成剃毛。如果作法正確，就完全不會痛，因此在嘗試使用這種整理毛髮的技巧前請先洽詢專業人士。

Bichon Frise puppy standing outdoors in grass

捲毛

貴賓犬、比熊犬及其他捲毛品種，需要有別於其他品種的理毛方式。雖然捲毛犬較少掉毛，通常對皮毛比較不敏感，不過卻很容易打結，因此需要每天梳毛。
使用釘梳輕輕梳下所有皮屑，並梳開全身的打結毛髮。請密切留意四肢、爪子和下腹部，清理散步過程中可能沾到的任何異物。

幫幼犬洗澡

如果幼犬喜歡游泳，或經常在散步時沾上泥巴，就可能需要定期洗澡。長毛犬可能比其他犬種更需要定期洗澡，以保毛髮清潔。

Jack Russell Terrier puppy having a bath

何時替幼犬洗澡

請記得不要太常幫幼犬洗澡，因為這會導致皮膚天然的 pH 值失衡，讓皮毛變得乾燥。在幼犬長大的過程中，只有在必要時才需洗澡。

Jack Russell Terrier puppy being rinsed in a bath

如何替幼犬洗澡

  • 讓幼犬習慣在澡盆裡，但先不要放水，這樣牠們才可以嗅聞澡盆，並在牠們嗅聞時讚美牠們。
  • 在澡盆裡注入溫水以避免燙傷幼犬，然後再慢慢引導幼犬進入澡盆
  • 淋濕幼犬全身毛髮，然後抹上專用幼犬洗毛劑，小心不要沾到眼睛。
  • 整個過程中要持續讚美幼犬，並讓幼犬感到安心。
  • 用大量清水清洗幼犬，但不要淋到頭部，避免幼犬甩動。

Jack Russell Terrier puppy with a white towel on its head

如何幫幼犬弄乾身體

洗完澡後可以使用毛巾稍微用力擦拭您的幼犬，然後讓牠們待在溫暖的空間裡直到毛髮完全乾燥。夏季時不妨在庭院裡帶幼犬去散步，只要避免牠們在泥巴地裡滾來滾去即可。

如果是捲毛犬，使用吹風機也不失為好辦法，但需注意不要把毛髮吹焦，還有吹的時候應該同時梳理牠們的毛髮以避免打結。

English Setter standing black and white
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1.清理幼犬的耳朵

獸醫師可以根據幼犬的耳朵類型，為您提供最合適的耳朵清潔方式建議。狗兒的耳朵有垂耳和立耳兩種，而垂耳可能比其他品種更需要清潔照顧。如果您必須自行在家為愛犬清理耳朵，建議您使用專門的洗耳劑。請小心在幼犬的耳道中滴入幾滴洗耳液，然後輕柔按摩牠們的耳根約 30 秒。如果還有剩餘的洗耳液，請使用棉花仔細擦拭耳朵。

2.幼犬牙齒保健

幼犬開始吃固體食物時，牙齒可能會開始累積牙菌斑。如果不加以清除，可能導致牙垢和牙齦發炎。照顧幼犬牙齒最好的方法是，每週使用專為犬設計的牙刷和牙膏幫牠們刷牙數次；潔牙棒也可以減慢牙菌斑和牙垢的生成速度。理想情況下，幼犬應該一週吃兩到三根潔牙棒即可，預防牙菌斑和牙垢累積；請務必將潔牙棒也計入幼犬的每日卡路里計算中，避免增加過多體重。請向獸醫師諮詢哪種潔牙棒最適合幼犬。

3.如何為幼犬修剪指甲

犬有兩種指甲，分別是懸趾和腳趾甲。懸趾通常位於前腿的側邊，而腳趾甲則在爪子上。在堅硬的地面上行走時，幼犬的腳趾甲會自然磨損，但是如果腳趾甲長得太長，就可能需要加以修剪。
Golden Retriever puppy having their nails clipped in a bathroom

如何為幼犬修剪指甲

在堅硬的地面上行走時，幼犬的腳趾甲會自然磨損，但是如果腳趾甲長得太長，就可能需要加以修剪。腳趾甲要小心修剪，不要剪到幼犬指甲中的血管。請用專業的指甲剪，由上至下修剪指甲。剪好的指甲應與地面成 45 度角。指甲邊緣處應該要光滑無裂紋，或者不會形成裂紋。

如果您不確定何時該修剪幼犬的指甲，或需要觀看示範，請諮詢獸醫師。

為幼犬打好健康成長的基礎

 

幼犬的成長過程中，每一個階段都很重要! 
法國皇家致力於提供精準營養給每一個生長階段的幼犬，幫助牠健康成長與發育。

 

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