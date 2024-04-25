照護幼犬皮毛的基礎知識

短毛和中長毛品種包括黃金獵犬、德國牧羊犬和邊境牧羊犬。這些品種的犬隻因為被毛非常濃密，而且可能有表層和底層被毛，所以應每兩天梳毛一次。

使用按摩針梳，以逆向方式梳理被毛，盡可能地去除脫落毛髮和皮屑，並翻梳起底毛。利用鬃毛刷以順毛方向梳愛犬的毛，去除皮屑。

尾巴和腳爪則可使用寬齒梳輕柔地去除皮屑，並梳開打結的毛髮。