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幼犬餵食和營養

隨著幼犬快速成長，以及消化系統和免疫系統慢慢發育，因此需要與成犬不同的特定營養素。餵食幼犬營養完善的飲食，並依特定需求量身調配營養成份，可以滿足他們健康發育的需求，並奠定將來身體強健的基礎。

為什麼幼犬的飲食如此重要

幼犬要經歷密集的成長和發育過程。他們的飲食在成長發育方面有著關鍵的作用，而且會大大影響幼犬成年後是否健康強壯。

幼犬的營養需求有何變化

隨著幼犬成長發育到成年，每個階段的飲食需求都要隨之改變，不同品種的犬，成犬年齡也各異。為了確保在幼犬整個成長過程中提供適當所需的飲食，在牠們成年以前應持續餵食幼犬專用食物。

一個月大

一個月大的幼犬可能會逐漸斷奶，並開始食用固體食物。他們需要各種營養素才能打造自然防禦力，並在嬌弱的消化系統中培養好菌。

二至四個月

這個階段的重點是，提供精心調配的鈣、磷和維生素 D 含量來幫助幼犬骨骼結構發育。

四至七個月

幼犬在這個年齡會開始增加身體質量，因此需要大量好消化的優質蛋白質。

10 個月大到成年

隨著幼犬接近成年階段，還是需要額外的營養來支撐關節活動，因為這時犬全身肌肉變得豐滿，會對骨骼結構造成壓力，尤其是較大型的犬種更是如此。

一個月大

一個月大的幼犬可能會逐漸斷奶，並開始食用固體食物。他們需要各種營養素才能打造自然防禦力，並在嬌弱的消化系統中培養好菌。

二至四個月

這個階段的重點是，提供精心調配的鈣、磷和維生素 D 含量來幫助幼犬骨骼結構發育。

四至七個月

幼犬在這個年齡會開始增加身體質量，因此需要大量好消化的優質蛋白質。

10 個月大到成年

隨著幼犬接近成年階段，還是需要額外的營養來支撐關節活動，因為這時犬全身肌肉變得豐滿，會對骨骼結構造成壓力，尤其是較大型的犬種更是如此。

幼犬成長期


 迷你型犬
 小型犬
 中型犬
 大型犬
 巨型犬
平均成年體重
 不超過 4 公斤
 不超過 10 公斤 11-25 公斤 26-44 公斤 45 公斤以上
成長期間 (出生至成年)
 8/10 個月
 8/10 個月
 12 個月 15 個月 18/12 個月

幼犬飲食所需的營養

幼犬在出生的頭幾個月需要一連串重要的營養素，才能幫助健康成長和發育。幼犬的飲食要提供足夠的能量和優質蛋白質，還要能夠好消化，才能滿足成長需求。法國皇家® 的幼犬專屬營養配方，可提供量身訂製的精準營養，滿足各種幼犬體型、生活方式和品種的需求。

幼犬所需營養

法國皇家科學研發幫助幼犬健康

我們擅長調配健康營養成份，因為對我們來說，幼犬食物不僅是提供能量而已，也包括了建構並維持身體細胞、預防疾病，以及預防消化、關節和年齡有關的問題。
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精準營養

 

為了協助幼犬成長得茁壯又健康，牠們的食物需要非常精準的營養素。我們與育種中心、獸醫和營養學家聯手緊密合作，開發出特有的營養配方。我們為每種飲食提供多達 50 種精心挑選的豐富營養素，確保能滿足幼犬依年齡、品種、生活方式和敏感性的特殊需求。
除了著重於高品質的特殊營養調配之外，我們還會確保以下關鍵因素。

 

Puppy eating from a food bowl indoors
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美味可口

幼犬對氣味和質地非常敏感，不過味覺卻相對發育較慢。為了讓我們的配方更有吸引力，我們：

  • 嚴格挑選針對氣味、密度、質地以及營養品質的成份。
  • 設計飼料顆粒的質地、形狀和大小，滿足每種體型犬的需求。
  • 精心調製的配方。
Jack Russell Terrier puppy sitting outdoors in grass next to a feeding bowl
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容易消化

幼犬的消化系統很敏感，因此，我們確保自家的食物配方非常好消化，有助於避免胃部不適，並讓幼犬更容易吸收營養。

Golden retriever puppy indoors lying down on a cream towel next to a stainless steel feeding bowl
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高安全標準

我們採用與人類食品相同的衛生標準，並按照最高品質和安全標準來製作幼犬食品。

Dachshund puppy lying down on a wooden floor next to a stainless steel feeding bowl

幼犬成長計畫

了解法國皇家®幼犬成長計畫，這個四階段餵食解決方案是專為所有幼犬，直到成犬階段而設計，能滿足牠們特定的營養需求。
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一次需準備多少食物來餵食幼犬？

幼犬根據品種和成犬最終體型的不同，需要吸收不同的營養素。請讓獸醫師根據幼犬的品種來協助檢驗並預估成年的體重。這樣就能為牠們選擇合適的食物，並確保提供適當的份量。

規劃正確的幼犬餵食時間表

幼犬的胃很小，消化系統也尚未成熟，吃得過多反而會引起不良反應。為了避免引起幼犬腹瀉等症狀，最好將每日建議份量分成一天內少量多餐。

迷你型或小型品種

不足 4 個月大一日 3 餐

4-10 個月大一日 2 餐

成犬一天 1-2 餐

中型犬

不足 6 月齡一日 3 餐

6-12 月齡一日 2 餐

成犬一天 1-2 餐

大型犬或巨型犬

不足 6 月齡一日 3 餐

6-15 月齡一日 2 餐

成犬一天 1-2 餐

如何調整幼犬的餵食時間表

幼犬斷奶期一開始，每天從早到晚要平均分配四次進食時間。到了成年後，犬每天進食一兩餐即可。
 
小型犬比其他犬種更快成年，因此牠們可以較早減少進食次數。以下是依據幼犬預期成犬體型的餵食指南。不過對於個別幼犬來說，還是最好諮詢獸醫師的意見，找出最佳餵食時間表。

幼犬規律飲食就能成長強壯，不必像人類的飲食一樣有那麼多變化。為了幫助幼犬感到安心，避免消化不良，請給牠們同樣的食物，而且最好是在同一時間、同一地點進食，並使用同一個碗盤。

什麼是幼犬乾濕換餵？

乾濕換餵是指，給予幼犬濕糧與乾糧的食物，可以在同一時間餵食，也可以隔餐再同時換餵，但是請勿放在同一碗中。乾糧與濕糧都各有重要的好處，例如濕糧有助於補充水份並吸引挑食的寵物。而乾糧則能減慢狼吞虎嚥的速度。

乾濕換餵對幼犬的好處

補充水份

乾糧的含水量約為 8%，而濕糧的含水量通常至少有 75%。

適口性

我們的濕糧配方經過專門調配，最能滿足挑食幼犬的味蕾。

體重管理

濕糧的水份含量高，因此相同卡路里之下能餵食的份量較多。

我何時應該開始乾濕換餵？

幼犬可以隨時開始乾濕換餵，不過儘早讓牠們食用各種食物，可以避免成年後的挑食行為。犬的消化道會變得習慣混合不同類型與成分的食物。因此，在開始換餵的方式時，一定要慢慢做飲食上的改變。
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幼犬應喝多少水？

幼犬所需的喝水量取決於各種因素，包括環境溫度及體型大小、運動強度、體能狀況和餐點內容。幼犬若是吃乾飼料 (含約 10％ 的水份)，那麼所需的喝水量應超過一次餵食濕糧 (含至少 75％ 的水份) 的水份。

Jack Russell Terrier puppy standing outdoors in grass next to a stainless steel feeding bowl
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是否該為幼犬提供水源？

為了確保幼犬喝到適度的水量，最好的方法是持續提供清澈飲水。請每天更換碗中的飲水，保持水質乾淨，並隨時注滿整碗。水碗也要每天清洗，預防寄生蟲在裡面繁殖。

English Cocker Spaniel puppy standing in a kitchen drinking from a water bowl
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鼓勵幼犬多喝水

除了在幼犬的食物附近放一個水碗外，請在安靜的地方也多放幾個水碗。然後，讓牠們可以隨時找機會到安靜的地方喝水。

確保水碗不要太大，否則幼犬會踏進水碗裡。同時也請避免使用塑膠水碗，因為裡面藏有難聞的氣味和細菌，選用陶瓷或不銹鋼碗最好。

Standard Schnauzer adult and puppy standing outdoors in a garden

幼犬良好進食習慣

餵食幼犬可能是件讓人頭皮發麻的事，尤其是遇到拒絕進食或進食過快之類的問題。以下是一些可以養成的好習慣，協助幼犬對餵食時間形成正向連結，並獲得所需的營養。

持續控制份量

為了避免過度餵食幼犬，請參考食品包裝上的膳食建議，並仔細測量每一份量。請記住，包裝上所述的份量是指一天的份量，而不是每餐份量。

避免吃到人類食物

犬與人類的營養需求不同，對人類好的食物，有可能會引起牠們嚴重的腸胃不適。讓幼犬吃人類食物的碎屑或用手餵食也會讓牠們養成壞習慣。

謹慎餵零食

零食一定要計入幼犬每日整體食物額度中，避免過度餵食。請限制餵零食的次數，並適時看對情況才餵食。

餵食前後限制活動

為了預防腸胃消化不良，請在幼犬進食一兩個小時之內，盡量避免他們跑跑跳跳。同時也請不要在幼犬激烈跑跳之後直接餵食正餐。

您用餐後再餵幼犬

由於犬是群居動物，因此牠們需要了解階級狀況。為了讓您和家人處於主導地位，請在用餐後再餵食幼犬。

保持餵食時間安靜

分心可能會讓幼犬抗拒進食，因此請保持餵食區域安靜無干擾。觀察牠們進食的情況，確保過程中安全無虞，但是不要因過份關心而導致護食行為。

調整速度

如果幼犬吃飯時狼吞虎嚥，請嘗試使用慢食碗或食物玩具。就算幼犬吃得很慢，也要在 15 到 20 分鐘後收回碗盤，以免牠們養成愛吃不吃的習慣。

持續控制份量

為了避免過度餵食幼犬，請參考食品包裝上的膳食建議，並仔細測量每一份量。請記住，包裝上所述的份量是指一天的份量，而不是每餐份量。

避免吃到人類食物

犬與人類的營養需求不同，對人類好的食物，有可能會引起牠們嚴重的腸胃不適。讓幼犬吃人類食物的碎屑或用手餵食也會讓牠們養成壞習慣。

謹慎餵零食

零食一定要計入幼犬每日整體食物額度中，避免過度餵食。請限制餵零食的次數，並適時看對情況才餵食。

餵食前後限制活動

為了預防腸胃消化不良，請在幼犬進食一兩個小時之內，盡量避免他們跑跑跳跳。同時也請不要在幼犬激烈跑跳之後直接餵食正餐。

您用餐後再餵幼犬

由於犬是群居動物，因此牠們需要了解階級狀況。為了讓您和家人處於主導地位，請在用餐後再餵食幼犬。

保持餵食時間安靜

分心可能會讓幼犬抗拒進食，因此請保持餵食區域安靜無干擾。觀察牠們進食的情況，確保過程中安全無虞，但是不要因過份關心而導致護食行為。

調整速度

如果幼犬吃飯時狼吞虎嚥，請嘗試使用慢食碗或食物玩具。就算幼犬吃得很慢，也要在 15 到 20 分鐘後收回碗盤，以免牠們養成愛吃不吃的習慣。

如何為幼犬換食

突然改變幼犬的食物可能會引起牠們消化不良，甚至讓牠們對食物產生警惕。不論是要更換為成年食物、改變產品或開始混合餵食，都要讓牠們慢慢適應新食物。建議您以一週的適應期採取下列換食比例：
  • 第 1 天和第 2 天：75% 原食物 + 25% 新食物
  • 第 3 天和第 4 天：50% 原食物 + 50% 新食物
  • 第 5 天和第 6 天：25% 原食物 + 75% 新食物
  • 第 7 天：100％ 新食物
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幼犬餵食常見問題解答

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