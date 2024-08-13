幼犬餵食和營養
為什麼幼犬的飲食如此重要
幼犬的營養需求有何變化
一個月大
二至四個月
四至七個月
10 個月大到成年
一個月大
二至四個月
四至七個月
10 個月大到成年
幼犬成長期
|迷你型犬
|小型犬
|中型犬
|大型犬
|巨型犬
|平均成年體重
|不超過 4 公斤
|不超過 10 公斤
|11-25 公斤
|26-44 公斤
|45 公斤以上
|成長期間 (出生至成年)
|8/10 個月
|8/10 個月
|12 個月
|15 個月
|18/12 個月
幼犬飲食所需的營養
幼犬在出生的頭幾個月需要一連串重要的營養素，才能幫助健康成長和發育。幼犬的飲食要提供足夠的能量和優質蛋白質，還要能夠好消化，才能滿足成長需求。法國皇家® 的幼犬專屬營養配方，可提供量身訂製的精準營養，滿足各種幼犬體型、生活方式和品種的需求。幼犬所需營養
法國皇家科學研發幫助幼犬健康
精準營養
美味可口
幼犬對氣味和質地非常敏感，不過味覺卻相對發育較慢。為了讓我們的配方更有吸引力，我們：
- 嚴格挑選針對氣味、密度、質地以及營養品質的成份。
- 設計飼料顆粒的質地、形狀和大小，滿足每種體型犬的需求。
- 精心調製的配方。
容易消化
幼犬的消化系統很敏感，因此，我們確保自家的食物配方非常好消化，有助於避免胃部不適，並讓幼犬更容易吸收營養。
高安全標準
我們採用與人類食品相同的衛生標準，並按照最高品質和安全標準來製作幼犬食品。
一次需準備多少食物來餵食幼犬？
犬的體型可分成五種不同類別：
- 迷你型犬：成犬體重不超過 4 公斤
- 小型犬：成犬體重不超過 10 公斤
- 中型犬：成犬體重為 11 公斤至 25 公斤
- 大型犬：成犬體重為 26 公斤至 44 公斤
- 巨型犬：成犬體重超過 45 公斤
不同體型的幼犬品種具有不同的需求。舉例來說：
- 迷你型犬和小型犬的下頜較弱，牙齒較小，因此需要大小和質地合適的食物。
- 中型犬通常較為外向活潑，喜歡戶外運動，因此需要大量的能量並幫助牠們形成自然防禦力。
- 大型犬和巨型犬與小型犬相比成長速度較慢，每公斤體重所需的能量較少。
規劃正確的幼犬餵食時間表
迷你型或小型品種
不足 4 個月大一日 3 餐
4-10 個月大一日 2 餐
成犬一天 1-2 餐
中型犬
不足 6 月齡一日 3 餐
6-12 月齡一日 2 餐
成犬一天 1-2 餐
大型犬或巨型犬
不足 6 月齡一日 3 餐
6-15 月齡一日 2 餐
成犬一天 1-2 餐
如何調整幼犬的餵食時間表
幼犬規律飲食就能成長強壯，不必像人類的飲食一樣有那麼多變化。為了幫助幼犬感到安心，避免消化不良，請給牠們同樣的食物，而且最好是在同一時間、同一地點進食，並使用同一個碗盤。
什麼是幼犬乾濕換餵？
乾濕換餵對幼犬的好處
補充水份
乾糧的含水量約為 8%，而濕糧的含水量通常至少有 75%。
適口性
我們的濕糧配方經過專門調配，最能滿足挑食幼犬的味蕾。
體重管理
濕糧的水份含量高，因此相同卡路里之下能餵食的份量較多。
我何時應該開始乾濕換餵？
幼犬應喝多少水？
是否該為幼犬提供水源？
為了確保幼犬喝到適度的水量，最好的方法是持續提供清澈飲水。請每天更換碗中的飲水，保持水質乾淨，並隨時注滿整碗。水碗也要每天清洗，預防寄生蟲在裡面繁殖。
鼓勵幼犬多喝水
除了在幼犬的食物附近放一個水碗外，請在安靜的地方也多放幾個水碗。然後，讓牠們可以隨時找機會到安靜的地方喝水。
確保水碗不要太大，否則幼犬會踏進水碗裡。同時也請避免使用塑膠水碗，因為裡面藏有難聞的氣味和細菌，選用陶瓷或不銹鋼碗最好。
幼犬良好進食習慣
持續控制份量
避免吃到人類食物
謹慎餵零食
餵食前後限制活動
您用餐後再餵幼犬
保持餵食時間安靜
調整速度
持續控制份量
避免吃到人類食物
謹慎餵零食
餵食前後限制活動
您用餐後再餵幼犬
保持餵食時間安靜
調整速度
如何為幼犬換食
- 第 1 天和第 2 天：75% 原食物 + 25% 新食物
- 第 3 天和第 4 天：50% 原食物 + 50% 新食物
- 第 5 天和第 6 天：25% 原食物 + 75% 新食物
- 第 7 天：100％ 新食物
幼犬餵食常見問題解答
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