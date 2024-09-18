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德國牧羊犬幼犬坐在白色背景前的黑白照片

了解幼犬的行為

您是幼犬的重要社交夥伴，無論牠們是否想引起您的注意，您都必須了解牠們的行為、牠們如何表達自己，以及牠們的行為所代表的含意。
黑色幼犬正在舔一個小男孩的臉

幼犬的肢體語言

幼犬無法通過語言溝通，因此請注意牠們的肢體語言，並嘗試了解如何才能滿足牠們的需求。

放鬆

大家都認為放鬆或安靜的姿勢，是所有其他肢體語言的中間點。因此您必須了解幼犬的基本肢體語言，才能從中找出行為的細微變化。

警覺性

如果幼犬的肢體語言表現出高度警覺性，就表示有東西引起了牠們的注意。這不一定是牠們對負面事物的反應，而單純是表示幼犬對特定物品/情況感興趣。話雖如此，您仍然必須隨時注意幼犬的行為發展，才能確保牠們在每種情況下都能感覺舒適並充滿自信。

愛玩耍

幼犬如果愛玩耍，最常見的行為是做出「敬禮」的動作。除了這種行為之外，幼犬如果愛玩耍，也會有做出誇張的動作。當幼犬做出這些肢體語言時，和牠們一起玩有趣的遊戲就可以確保牠們獲得充分的身心刺激。

害怕

能夠辨別幼犬幼貓是否感到害怕或有壓力很重要。如果幼犬感到害怕，建議您將牠們帶離會令牠們感到害怕的地方或事物，然後給牠們時間冷靜下來。

防禦性攻擊

有這種行為的幼犬很膽小，如果受到刺激可能會攻擊。請務必隨時注意幼犬的肢體語言，不要過度刺激幼犬。

主動性攻擊

如果幼犬出現攻擊性行為，請務必在牠開始攻擊之前分散牠的注意力，這一點非常重要。

放鬆

大家都認為放鬆或安靜的姿勢，是所有其他肢體語言的中間點。因此您必須了解幼犬的基本肢體語言，才能從中找出行為的細微變化。

警覺性

如果幼犬的肢體語言表現出高度警覺性，就表示有東西引起了牠們的注意。這不一定是牠們對負面事物的反應，而單純是表示幼犬對特定物品/情況感興趣。話雖如此，您仍然必須隨時注意幼犬的行為發展，才能確保牠們在每種情況下都能感覺舒適並充滿自信。

愛玩耍

幼犬如果愛玩耍，最常見的行為是做出「敬禮」的動作。除了這種行為之外，幼犬如果愛玩耍，也會有做出誇張的動作。當幼犬做出這些肢體語言時，和牠們一起玩有趣的遊戲就可以確保牠們獲得充分的身心刺激。

害怕

能夠辨別幼犬幼貓是否感到害怕或有壓力很重要。如果幼犬感到害怕，建議您將牠們帶離會令牠們感到害怕的地方或事物，然後給牠們時間冷靜下來。

防禦性攻擊

有這種行為的幼犬很膽小，如果受到刺激可能會攻擊。請務必隨時注意幼犬的肢體語言，不要過度刺激幼犬。

主動性攻擊

如果幼犬出現攻擊性行為，請務必在牠開始攻擊之前分散牠的注意力，這一點非常重要。

鼓勵良好行為

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您想要鼓勵哪些行為？

從您將幼犬帶回家的那一天開始，鼓勵良好行為就非常重要。您必須更加鼓勵某些行為，例如對陌生人友善，還有獨自在家時不咬家具。

大麥町幼犬由飼主抱著
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如何強化良好行為？

將幼犬帶回家後，您就必須負責鼓勵牠們良好的行為，並阻止牠們做出不好的行為，例如抓搔或咬人。訓練幼犬遵守家裡的規矩時，正面的鼓勵是最有效的方式。您可以在牠們有良好表現時給予獎勵，如果牠們有不好的行為，則不要給予關注。

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獎勵行為

如果您使用零食來獎勵幼犬表現出良好行為，由於對牠們來說這是一種正向關聯，所以牠們就更可能會願意重複這些行為。如果幼犬犯錯或是有不好的行為，請盡量不要給予牠們過多的關注，並且一定要避免懲罰或責罵牠們，因為這可能會導致牠們感覺恐懼，進而更常出現這種行為。您可以改為教導幼犬以其他的行為來代替。

邊境牧羊犬幼犬坐在外面的草叢中
哈士奇幼犬在戶外走過草地和樹枝

狗的行為演變

馴化讓狗兒從野生動物變為家養寵物，從而在牠們身上帶來了劇烈的行為變化。由於狗兒不再需要尋找食物或躲藏處，因此牠們必須能夠將自己的需求傳達給主人，而且這點牠們從小就已經學會。

幼犬行為說明

了解幼犬行為發生的原因。

如果您擔心幼犬的行為不正常，建議您一定要詢問獸醫師。

尋找獸醫師
傑克羅素㹴幼犬坐在白色背景前的黑白照片

幼犬的健康

了解所有幼犬健康及身心健康的相關資訊，並學習如何及早發現疾病症狀。

幼犬健康
臘腸犬幼犬玩耍的黑白照片

訓練幼犬

了解幼犬訓練的基礎知識，並教導牠們如何成為家中行為良好的成員。

訓練幼犬