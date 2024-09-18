了解幼犬的行為
幼犬的肢體語言
幼犬無法通過語言溝通，因此請注意牠們的肢體語言，並嘗試了解如何才能滿足牠們的需求。
放鬆
警覺性
愛玩耍
害怕
防禦性攻擊
主動性攻擊
放鬆
警覺性
愛玩耍
害怕
防禦性攻擊
主動性攻擊
鼓勵良好行為
您想要鼓勵哪些行為？
從您將幼犬帶回家的那一天開始，鼓勵良好行為就非常重要。您必須更加鼓勵某些行為，例如對陌生人友善，還有獨自在家時不咬家具。
如何強化良好行為？
將幼犬帶回家後，您就必須負責鼓勵牠們良好的行為，並阻止牠們做出不好的行為，例如抓搔或咬人。訓練幼犬遵守家裡的規矩時，正面的鼓勵是最有效的方式。您可以在牠們有良好表現時給予獎勵，如果牠們有不好的行為，則不要給予關注。
獎勵行為
如果您使用零食來獎勵幼犬表現出良好行為，由於對牠們來說這是一種正向關聯，所以牠們就更可能會願意重複這些行為。如果幼犬犯錯或是有不好的行為，請盡量不要給予牠們過多的關注，並且一定要避免懲罰或責罵牠們，因為這可能會導致牠們感覺恐懼，進而更常出現這種行為。您可以改為教導幼犬以其他的行為來代替。
狗的行為演變
馴化讓狗兒從野生動物變為家養寵物，從而在牠們身上帶來了劇烈的行為變化。由於狗兒不再需要尋找食物或躲藏處，因此牠們必須能夠將自己的需求傳達給主人，而且這點牠們從小就已經學會。
幼犬行為說明
這表示您的幼犬可能有分離焦慮症。為了避免這種情況，請讓狗兒熟悉獨處的感覺。如果狗兒可以獨自在家至少 30 分鐘，那麼要讓牠學習獨處更長時間就會比較容易。
這可能是因為牠們感到無聊或好奇，但有時這可能與特定疾病有關，因此如果您擔心幼犬的行為不正常，建議您詢問獸醫師。
這可能表示幼犬感到孤獨、焦慮或無聊，因此提供咀嚼玩具和大量運動非常重要。您可以將幼犬的注意力轉移到玩具上來防止牠們亂咬東西，並且切勿懲罰幼犬，因為這有時讓牠們出現更多不好的行為。
如果幼犬沒有足夠的運動，牠們就可能會嘗試透過挖掘的動作來消耗多餘的能量。幼犬也可能會想要把自己的玩具或零食埋起來，所以如果牠們把東西帶到戶外，就請多加注意。如果牠們覺得熱，也會想要躺在自己剛挖好的洞裡來降溫。
過度喘氣可能是因為牠們覺得太熱，但是如果牠們處於不舒服的情況之下，一直喘氣可能也表示牠們感覺有壓力。過度喘氣可能是疾病的徵兆，所以如果不確定，請務必向獸醫師諮詢。
有的人認為幼犬之所以會在排泄物裡打滾，是因為這樣有助於掩蓋牠們身上的氣味，而這是狗兒以前在還沒有被馴化時就有的行為。另外也有人認為狗兒會這樣做，是單純因為牠們喜歡這種氣味！
狗兒的鼻子溫度之所以會低，是因為水分蒸發帶走熱氣，所以如果水分沒有蒸發，牠們的鼻子就會微微發熱。幼犬的鼻子不應乾燥或龜裂，所以如果您有所疑慮，請諮詢獸醫師。
幼犬在學習新技能時只能在很短的時間內維持注意力，因此如果牠們經常分心，就表示訓練的時間可能過長。您可以嘗試每次訓練最長五分鐘，而且訓練的地方要選在安靜且是牠們熟悉的位置，確保幼犬不會分散注意力。
這個問題在 6 個月以下的幼犬可能更為常見。有些人認為這是因為牠們缺乏某些維生素、體內有寄生蟲，或是無聊才會這樣做。
幼犬哭叫的原因有很多，比如說肚子餓、孤獨、受傷、無聊或需要上廁所。參考我們在上方提供的秘訣，了解行為發生的原因和肢體語言，您就可以了解狗兒究竟想要什麼。
之前有人認為狗吃草會引起嘔吐，但是這更有可能是因為牠們單純就是喜歡吃。
這可能是幼犬嘗試表達感情之類的溝通方式。如果是在不熟悉的環境，牠們可能會舔陌生人的臉以弄清對方的意圖。
首先，很重要的一點是排除健康方面的問題，因此如果您有任何疑慮，請與您的獸醫師聯絡。幼犬會發抖的其他原因可能包括壓力、恐懼、激動和寒冷。嘗試回想幼犬開始發抖前發生了什麼，就能找出其中的原因。