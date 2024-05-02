將幼犬接回家
將幼犬接回家的當天非常讓人期待，但由於幼犬也將離開自己的母親和兄弟姊妹，因此對牠們而言也是很有壓力的一天。為了能夠確保您準備好照顧牠們，有幾件事情請您務必留意。
幼犬帶回家的適當年齡是多大？
帶幼犬回家的最佳年齡是 8 至 10 週齡之間。那時牠們應該已經斷奶，而且在與母犬和手足相處時已學會了早期犬類社交技巧。
如果太早將牠們接回家，牠們就會錯過這個重要的學習期，而這可能會對牠們未來的身心健康帶來影響。但是，如果您等到 10 週之後才讓牠們離開自己的母親和兄弟姊妹，您也會錯過牠們社會化階段的重要時機。
什麼時候最適合帶幼犬回家？
您一定要在自己能放假在家幾天，並且可以好好照顧幼犬的時候才將幼犬接回家。另外也建議最好是等家裡不會有朋友來，這樣幼犬在初來乍到的前幾天才能心無旁騖地好好適應。如果可以的話，請在早上的時候去接牠們，這樣牠們才可以在睡覺前有時間適應自己的新環境。
詢問育犬中心的問題
幼犬的育犬中心擁有大量的幼犬資訊，您可以諮詢這些資訊，幫助幼犬更快在家中安置下來，保持健康。請記得詢問育犬中心以下問題，以及與幼犬相關的其他問題。
- 幼犬是否已經完全離乳？
- 牠們之前吃什麼樣的食物，還有牠們都是什麼時候進食？
- 牠們是否已經開始如廁訓練？訓練到哪一個程度？
- 牠們目前白天和晚上的活動有哪些？
- 牠們是否已經過獸醫師健康檢查？
- 牠們是否有過任何健康問題？
- 牠們是否已接受任何疫苗注射？如果有，下次注射是什麼時候？
- 牠們什麼時候接受過驅蟲治療？
- 牠們是否已經施打識別晶片？
- 牠們到目前為止有過哪些社交經驗？
- 牠們父母的個性如何？是否有健康證明？
將幼犬接回家時應準備的物品
帶幼犬回家時要準備幾件重要的物品，以便保護牠們的安全，並在回家路上感到更舒適。這些物品包括：
將幼犬帶回家 – 如何處理回家過程
接幼犬回家的過程可能是牠們這輩子頭一次坐車。請務必要讓牠們感到舒適，以後坐車才不會感到焦慮難安。可以的話，當您在駕車時最好有其他人能幫忙安撫牠們。
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確認您已準備好所有文件並詳細詢問，也要確保幼犬在出發前沒有進食，這樣才能避免牠們在途中感到不適。另外也建議您帶牠們出去散步，消耗牠們的精力也讓牠們有機會可以上廁所。為幼犬戴上新的項圈時，確保新項圈不會從牠們的頭頂滑落；項圈和幼犬的脖子之間應保留兩指寬的距離。
接回家之前
確認您已準備好所有文件並詳細詢問，也要確保幼犬在出發前沒有進食，這樣才能避免牠們在途中感到不適。另外也建議您帶牠們出去散步，消耗牠們的精力也讓牠們有機會可以上廁所。為幼犬戴上新的項圈時，確保新項圈不會從牠們的頭頂滑落；項圈和幼犬的脖子之間應保留兩指寬的距離。
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為了鼓勵幼犬坐車，您可以在車中放置一點零食，並在途中給牠們可以咬的東西。如果有其他人一起搭車，他們可以與幼犬一起坐在後座，並將幼犬抱在膝上、放在座椅上或地上。如果您是自己一個人開車，幼犬就必須放在運輸籠裡。在籠內放一條有牠們母親味道的毛巾或玩具，就可以讓幼犬安定下來。
習慣坐車
為了鼓勵幼犬坐車，您可以在車中放置一點零食，並在途中給牠們可以咬的東西。如果有其他人一起搭車，他們可以與幼犬一起坐在後座，並將幼犬抱在膝上、放在座椅上或地上。如果您是自己一個人開車，幼犬就必須放在運輸籠裡。在籠內放一條有牠們母親味道的毛巾或玩具，就可以讓幼犬安定下來。
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即使您已盡自己一切可能讓幼犬感到舒適自在，牠們仍可能會吠叫或啼哭，因此請溫和地安撫牠們。如果路途很遠，中途多停下幾次，讓牠們可以去上廁所、吃東西和飲水。
旅途期間
即使您已盡自己一切可能讓幼犬感到舒適自在，牠們仍可能會吠叫或啼哭，因此請溫和地安撫牠們。如果路途很遠，中途多停下幾次，讓牠們可以去上廁所、吃東西和飲水。
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記得先帶幼犬去院子裡，這樣牠們才能去上廁所。將牠們帶入屋內的時候，一定要保持冷靜並安撫牠們。
到家時
記得先帶幼犬去院子裡，這樣牠們才能去上廁所。將牠們帶入屋內的時候，一定要保持冷靜並安撫牠們。