牽繩和可調整的項圈或背帶 帶幼犬上下車時，請確保幼犬的安全。

毯子或玩具 先給母犬一張毯子或一個玩具，讓毯子或玩具可以沾染牠的味道，然後和幼犬一起帶回家時，母親的味道可以讓幼犬感覺安心。

一瓶水和一個碗 確保幼犬在回家的路上能獲得充足的水分。

零食 建議自小就要開始獎勵幼犬的良好表現，所以請隨時攜帶零食，讓牠們總是有東西可以咀嚼。

便便袋和清潔用品 在將幼犬接回家時，牠們應該還沒接受過如廁訓練，因此請做好可能發生意外的準備。