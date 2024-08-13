體內寄生蟲會造成許多健康方面的問題，包括體重減輕、發育不良和消化系統疾病。由於幼犬的免疫系統尚未發育完全，因此更有可能感染寄生蟲，所以您一定要定期為牠們做驅蟲治療。

獸醫師會根據幼犬的生活方式，為您提供最好的驅蟲方式建議。大多數都是每月驅蟲一次，直到 6 個月大為止，之後則是至少每 3 到 6 個月驅蟲一次。