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Jack Russell Terrier puppy black and white

照顧幼犬健康

幼犬在出生後的頭幾個月裡，會經歷驚人的轉變。在這個重要階段中，隨時照顧牠們的健康，幫助養成健康的習慣，能為將來的健康奠定良好的基礎。

保持幼犬健康的六個技巧

您可以在幼犬頭幾週做很多簡單的事情，幫助牠們保持健康。以下是法國皇家獸醫師和營養學家提供的重要秘訣。

1.了解如何解讀幼犬的肢體語言，這樣才能在牠們可能生病時及早發現。

2.如果您覺得有任何不對勁，或者幼犬看起來和平常不一樣，請聯絡您的獸醫師。

3.確保您的幼犬能透過由專家精心調配的幼犬飲食中獲得適當充足的營養。

3.請讓幼犬在白天和晚上都有充足的機會安靜地入睡和休息。

4.狗狗喜歡陪伴，所以要花時間陪伴幼犬，也要記得與牠們互動和玩耍。

5.務必遵循獸醫師建議的疫苗接種和驅蟲時間表。

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量身訂製的營養配方，幫助發展幼犬自身免疫力

對於幼犬未來的身心健康而言，很重要的一點是牠們在出生後前幾個月內發展出強健的免疫系統。我們的配方採用科學方式精心調配設計，可幫助牠們健康成長。

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Jack russell terrier puppy sitting in a veterinary clinic

如何充分運用幼犬第一次看獸醫的機會

當幼犬在家裡感到有歸屬感之後，就該帶牠們去看獸醫師了。獸醫師需要進行許多重要的檢查和治療，例如接種疫苗和驅蟲。這些簡單的步驟能讓幼犬的生活有個美好的開始。

第一次看獸醫

疫苗注射和驅蟲

給幼犬定期接種疫苗和驅蟲是最有效的方法。如此一來您的獸醫師就能夠為您的幼犬提供最合適的疫苗注射和驅蟲時間安排。
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為什麼幼犬接種疫苗如此重要

接種疫苗可以增強幼犬的自然防禦力，保護牠們免於各種疾病的侵害，因此非常重要。獸醫師應讓幼犬在約八週大時接種第一次疫苗。然後每年持續接種一次疫苗，確保疫苗效力保持有效。

Labrador Retriever puppy standing on a table being examined by two vets
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預防疾病

讓幼犬接種建議的疫苗可預防疾病，包括小病毒、犬舍咳、犬瘟熱、肝炎、副流感病毒和狂犬病。

獸醫師會根據幼犬的生活方式，告知您是否需要接種其他疫苗，並為幼犬安排詳細的接種時間表。

Welsh Cardigan Corgi puppy running outside on a beach
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幼犬寄生蟲預防

體內寄生蟲會造成許多健康方面的問題，包括體重減輕、發育不良和消化系統疾病。由於幼犬的免疫系統尚未發育完全，因此更有可能感染寄生蟲，所以您一定要定期為牠們做驅蟲治療。
獸醫師會根據幼犬的生活方式，為您提供最好的驅蟲方式建議。大多數都是每月驅蟲一次，直到 6 個月大為止，之後則是至少每 3 到 6 個月驅蟲一次。

Pomeranian puppy sitting on a table being examined by a vet
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幼犬體內常見的蠕蟲

幼犬體內常見的蠕蟲有四種：蛔蟲會寄生在小腸內，還會長到數吋長，導致嚴重的健康問題。鉤蟲會栓在小腸上，以幼犬的血液為食，導致血液和營養嚴重流失。

條蟲長而扁平，呈現白色，通常不會傷害犬，但會造成體重減輕。鞭蟲是最不常見的蠕蟲，而且診斷不易。

English Cocker Spaniel puppy standing outdoors in a garden
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幼犬感染寄生蟲的症狀

請注意幼犬是否有以下可能感染寄生蟲的症狀：腹瀉和/或嘔吐、毛髮乾燥或粗糙、血便、腹部腫脹、嗜睡、糞便、肛門或嘔吐物中有蟲。

Labrador Retriever puppy lying down on a white sheet

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Dachshund being held by a veterinarian

犬疫苗注射時間表

Puppy dog lying down on an examination table in a vets office.

犬瘟熱

Young Labrador Retriever lying down on an examination table in a vets office.

犬傳染性肝炎

Puppy Siberian Husky lying down on an examination table in a vets office.

犬舍咳

Young Dachshund standing on an examination table in a vets office.

犬科鉤端螺旋體病

Puppy Jack Russell sitting on an examination table in a vets office.

犬小病毒

Young dog sitting on an examination table in a vets office.

幼犬疫苗注射：犬副流感病毒

Dachshund puppy being examined by a vet

我應該讓幼犬絕育嗎？

讓幼犬絕育代表將來無法讓牠們傳宗接代，因為牠們的精子或卵子已經停止生產了。雖是如此，但也帶來各種健康和行為上的好處，還可以避免不慎生出更多小狗。

公犬的絕育稱為結紮，母犬的絕育則稱為切除卵巢。兩者都必須麻醉幼犬，並由獸醫師進行小手術。

幼犬結紮和切除卵巢的好處

Black Labrador Retriever puppy lying down outside in the grass

公犬

  • 降低睾丸和肛門腺腫瘤和前列腺腫大的風險。
  • 公犬比較不會在您的花園佔自己的地盤。
  • 公犬比較不會遊盪、用尿尿做記號或具有攻擊性。
Shiba Inu puppy sleeping on a sofa

母犬

  • 預防乳腺腫瘤。
  • 發情的症狀會消失或減輕。

Australian Shepherd puppies playing outside in snow

皆有

  • 預防性傳染疾病。
  • 母犬不會再吸引公犬的注意。
  • 不會意外生出幼犬。
Black Labrador Retriever puppy lying down outside in the grass

公犬

  • 降低睾丸和肛門腺腫瘤和前列腺腫大的風險。
  • 公犬比較不會在您的花園佔自己的地盤。
  • 公犬比較不會遊盪、用尿尿做記號或具有攻擊性。
Shiba Inu puppy sleeping on a sofa

母犬

  • 預防乳腺腫瘤。
  • 發情的症狀會消失或減輕。

Australian Shepherd puppies playing outside in snow

皆有

  • 預防性傳染疾病。
  • 母犬不會再吸引公犬的注意。
  • 不會意外生出幼犬。
Chocolate Labrador Retriever puppy being carried outdoors by owner

何時該讓幼犬絕育 (結紮或切除卵巢)

一般絕育的時間是在青春期開始時。母犬通常是四至九月齡，公犬則是七至十月齡。小型犬的青春期往往比大型犬來得早，因此最好向獸醫師諮詢幼犬最佳絕育時間的建議。

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絕育後更改幼犬的飲食

 

幼犬在絕育後由於食慾會增加，但活動量較少，因此更容易增加體重。體重過重可能導致發生多種不同的健康問題，因此請務必調整幼犬的飲食。
專為絕育犬設計的食物熱量較低，含有的纖維較高，可以讓幼犬有飽足感，但又不會增加太多體重。向獸醫師請教幼犬新飲食的建議，然後用一週的時間慢慢為幼犬更換，讓牠們可以逐漸習慣。

 

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Jack russell terrier puppy lying down in a dog bed

常見的幼犬健康問題

了解幼犬可能會出現的常見健康問題以及要注意的症狀有哪些，您就可以更安心，並以更好的方式照顧幼犬。

常見的健康問題
Labrador puppy black and white eating from red bowl

讓幼犬保持健康的正確營養

幼犬的飲食，是讓牠們常保健康的重要因素。營養會影響幼犬的一切，從骨骼的強度和免疫系統，到消化良好和毛髮健康，都與營養有關。
隨著幼犬逐漸成長，牠們對於營養的需求也會逐漸改變，特別是在第一年的時候。為了讓牠們可以奠定良好的健康基礎，很重要的一點是為牠們提供正確的飲食，並依照牠們的年齡及個別的需求提供合適的份量。

餵食幼犬

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