母犬結紮指南，狗狗結紮時間、情況、好處一次看

為母犬結紮是非常常見的程序，但在您了解所有情況之前，請不要貿然做出決定。為您的狗狗結紮有很多好處，但可能也會馬上改變愛犬的行為，特別是牠對於營養的需求。

一、什麼是結紮（絕育）？

英文裡的絕育（Spaying）通常是母犬結紮時使用的字詞，指的是以手術方式使動物不再具有生殖能力。有些人也會使用「閹割」（Neutered）一詞，但是這一詞通常適用於公狗結紮。

二、我家幼犬絕育後，會出現什麼狗狗結紮後遺症嗎？

當幼犬要絕育時，通常會由獸醫師進行醫療手術。獸醫師會取出幼犬的卵巢，同時視獸醫師的建議和評估，輸卵管和子宮也可能會切除。絕育後的母犬就無法生育，而且也不會發情。

三、什麼時候為幼犬絕育最好？有哪些時間上的狗狗結紮注意事項？

如果您決定要為小狗結紮，建議在幼犬六至八個月大、性成熟時進行。大型和巨型品種的發育比小型犬慢，因此最好是等牠們大一點的時候再為狗狗絕育。如要了解為幼犬絕育的最好時機，請洽詢您的獸醫師。

對於母幼犬而言，絕對不可在牠滿三個月前進行母幼犬結紮，因為這可能會在日後導致牠出現健康問題。不過會建議在幼犬四歲前為牠做絕育手術，不但對牠的健康有幫助，還可以降低子宮感染的風險。

四、狗狗結紮好處有哪些？

為幼犬結紮，對牠們的健康和身心健康而言有許多好處，而且對您的住家環境也有助益。

母幼犬絕育後，就可以大幅減少發情時引來公狗在您的花園中排泄標記的可能性。

絕育可以消除或減少某些腫瘤的發生，包括乳房、卵巢和子宮腫瘤。

絕育可以避免不慎生出更多小狗。

五、狗狗結紮後會有哪些行為改變？狗狗結紮照顧需求指南

與公狗的絕育一樣，母幼犬絕育後，也會有狗狗絕育後注意事項，由於荷爾蒙和新陳代謝會有所變化，所以行為也會改變。牠不會再發情，也不會有與發情相關的行為，例如：煩躁不安或吠叫。此外，對於飲食的要求也會改變。

如果您決定要為幼犬絕育，那麼您就必須了解牠的營養需求改變。手術後，由於幼犬的新陳代謝會有顯著的變化，所以牠可能會在短短幾週或幾個月內體重增加、狗狗結紮後沒精神、狗狗結紮後變兇等情形。請務必洽詢獸醫師以了解幼犬的正常體重，並了解如何在幼犬絕育後調整牠的食量。建議您也為牠準備專為絕育犬設計的食物，因為這種食物有牠需要的合適營養。

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為母幼犬絕育可以為牠和您的住家環境帶來許多好處。如果您有任何疑問，請洽詢可以提供協助的獸醫師。