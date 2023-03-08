在小狗誕生一個月了之後會經歷幼犬離乳時期，您可以慢慢開始讓牠們吃固體食物。但是在第一次選擇幼犬食物時您需要考慮什麼呢？

一、幼犬飲食量取決於狗狗體型大小和品種

小狗品種和體型是首次替愛犬選擇食物時最重要的兩個要素。許多幼犬品種都有特定的熱量和健康需求，還有專為您的狗狗量身定製的營養膳食，弄清幼犬餵食份量才能確保您的幼犬獲得牠所需要的一切，享有健康的幼年生活。



小狗體型大小對牠們所需的食物種類有著重大影響力，也對牠們如何進食、消化和對不同食物產生反應帶來強烈的影響。基本上成犬的體型可分成五種不同類別：

迷你型：成犬體重不超過 4 公斤

小型犬：成犬體重不超過 10 公斤

中型犬：成犬體重介於 11 至 25 公斤之間

大型犬：成犬時體重介於 26 至 45 公斤之間

巨型犬：成犬體重超過 45 公斤

請依照您幼犬成年時的理想體重來選擇牠們的第一種食物 (您可從牠們的品種找到答案，也可以請教您的獸醫師，討論後續三個月幼犬飲食清單)。當您依據上面原則來選擇時，這個幼犬餵食量是專門為滿足該類別狗狗的健康需求而研發的，換句話說您正在幫助幼犬以最佳狀態開啟牠們的生命旅程。



（想更清楚餵食幼犬一次需要準備多少食物，可以參考這篇文章：幼犬飼料分量怎麼抓？3建議看懂幼犬餵食時間和方法）

二、小狗餵食的關鍵在營養需求

想讓幼犬營養充足，請根據幼犬體型和品種來餵食，讓牠們獲得所需的能量、照顧和健康。

迷你型犬和小型犬的下顎和牙齒不如大型犬厲害，所以他們需要的食物必須大小和軟硬適中，這樣才能順利咀嚼。當幼犬處於離乳期，同樣的在狗狗餵食前必須把食物加水軟化。



中型犬喜歡花很多時間在戶外，所以牠們的食物要有適當程度的能量，培養身體的自然防禦力。包括皮膚和毛髮，都是防蟲和預防疾病的重要屏障。



大型犬和巨型犬長得比小型犬來得慢，過了生長期後才會發育肌肉。牠們需要能夠幫助持續成長的食物，而且食物要符合口腔大小的軟硬度和形狀，這樣才能誘使牠們多多咀嚼，放慢進食的速度。

三、不只小狗吃東西要注意，還要預防潛在健康問題

在面對身體快速成長時，幼犬的消化系統都會變得很敏感，大型犬尤其嚴重。對牠們來說最好的食物，一定要營養均衡，而且容易消化。



體型較小的犬可能會有牙齒問題，例如牙垢堆積、產生狗狗牙結石等，所以無論什麼體型的幼犬，都要好好清潔牙齒。適當大小的飼料顆粒有助於牙齒清潔，誘使幼犬願意多多咀嚼。



大型犬和巨型犬在成長期間，由於巨大的骨骼上會快速發育肌肉，因此可能會發生關節拉傷或承重的風險，所以對牠們來說最好的食物就是，含有照顧關節健康的營養配方。



不論狗狗的體型為何，4 週到 12 週大的幼犬都需要增強免疫力，因為這段期間幼犬少了母乳的營養支持，又還沒發展出自己的防禦免疫力，就會進入「免疫空窗期」。在幼犬餵食時期選擇的第一份食物，應該要能在這個關鍵時刻幫助增強牠們的免疫系統。