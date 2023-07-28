在生命的第一個階段中，幼犬的營養需求與健康成犬的營養需求非常不同。合適的食物和幼犬飼料份量計算必須可以為幼犬提供健康發育關鍵期中所需的一切，並且不需要額外給予任何幼犬營養品補充。三個月幼犬飲食應以促進骨骼發育為重點，而其他階段的重點營養素是哪些？

一、一個月幼犬飲食與所需營養

許多人可能會有「一個月的小狗吃什麼？」、「一個月幼犬吃什麼？」等疑問，這個年齡的幼犬需要大量營養才能發育出自然抵抗力。當幼犬在 4 到 12 週大的時候，會進入「免疫空窗期」的階段，此時牠們透過母乳獲得的保護開始減弱，而自身的免疫系統也還沒發育完全。這個時期幼犬飼料給予所需的營養素，可以提供免疫系統的提升，例如維他命 E 和維他命 B。其他如寡醣等營養素則有助於在牠們細嫩脆弱的消化系統中促進「好菌」的生長。

二、三個月幼犬飲食與所需飲養

兩個月小狗吃什麼？在兩個月大至三個月的幼犬飲食，應以促進幼犬骨骼發育為主要重點。在這個部分，2 個月幼犬食量需要精心調配的鈣和磷攝入量與比例；這些幼犬營養素對於牠們的整體健康而言非常重要，而且對於骨骼需要支撐大量肌肉和身體組織的大型犬而言尤為重要。

三、四個月幼犬飲食與所需營養

此時幼犬的骨骼仍在發育中，因此牠們的飲食中需要均衡的鈣和磷。幼犬無法主動吸收鈣，因為牠們的身體無法調節鈣的攝取量，所以當牠們未滿六個月的時候，需遵循建議計算每日所需為幼犬補充營養，以避免過量攝取。如果過量攝取鈣，會導致多種骨骼畸形的情況發生，因此請遵循建議的指導原則滿足幼犬營養需求：依體重計算，每天每公斤 0.5 克的鈣。