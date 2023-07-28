三個月幼犬飲食怎麼餵？從幼犬到成犬的飲食重點一次看
在生命的第一個階段中，幼犬的營養需求與健康成犬的營養需求非常不同。合適的食物和幼犬飼料份量計算必須可以為幼犬提供健康發育關鍵期中所需的一切，並且不需要額外給予任何幼犬營養品補充。三個月幼犬飲食應以促進骨骼發育為重點，而其他階段的重點營養素是哪些？
一、一個月幼犬飲食與所需營養
許多人可能會有「一個月的小狗吃什麼？」、「一個月幼犬吃什麼？」等疑問，這個年齡的幼犬需要大量營養才能發育出自然抵抗力。當幼犬在 4 到 12 週大的時候，會進入「免疫空窗期」的階段，此時牠們透過母乳獲得的保護開始減弱，而自身的免疫系統也還沒發育完全。這個時期幼犬飼料給予所需的營養素，可以提供免疫系統的提升，例如維他命 E 和維他命 B。其他如寡醣等營養素則有助於在牠們細嫩脆弱的消化系統中促進「好菌」的生長。
二、三個月幼犬飲食與所需飲養
兩個月小狗吃什麼？在兩個月大至三個月的幼犬飲食，應以促進幼犬骨骼發育為主要重點。在這個部分，2 個月幼犬食量需要精心調配的鈣和磷攝入量與比例；這些幼犬營養素對於牠們的整體健康而言非常重要，而且對於骨骼需要支撐大量肌肉和身體組織的大型犬而言尤為重要。
三、四個月幼犬飲食與所需營養
此時幼犬的骨骼仍在發育中，因此牠們的飲食中需要均衡的鈣和磷。幼犬無法主動吸收鈣，因為牠們的身體無法調節鈣的攝取量，所以當牠們未滿六個月的時候，需遵循建議計算每日所需為幼犬補充營養，以避免過量攝取。如果過量攝取鈣，會導致多種骨骼畸形的情況發生，因此請遵循建議的指導原則滿足幼犬營養需求：依體重計算，每天每公斤 0.5 克的鈣。
四、七月齡幼犬飲食與所需營養
由於狗狗進入了體重增加期，您需要以富含蛋白質的食物來餵食愛犬，協助牠們構建身體肌肉。攝取適當、優質易消化的蛋白質，能夠幫助狗狗的身體輕易吸收和｢重複利用｣氨基酸，促進身體組織健康生長以及生成抗體。
幼犬飲食中的蛋白質與卡路里轉換比率應高於成犬，因為牠們正在快速成長中。若缺乏足夠的蛋白質，幼犬的自然抵抗力會減弱，皮膚和毛皮狀況會變差，且很可能會發育不良；此外，請記得要留心餵食的分量，確保幼犬不會在此關鍵階段變得過重。
五、年紀稍大、十月齡幼犬飲食與所需營養
超小型和小型犬在將近 10 個月時，已經接近了成犬的階段，而體型較大的狗狗則需要更長時間來完成發育過程。在這個階段，所有狗狗都需要為關節提供的營養支持，尤其是對於大型和巨型犬，因為這時您的愛犬會開始長肌肉，進而對骨骼施加壓力。葡萄糖胺和軟骨素是兩種重要的營養素，有助於滋養關節軟骨和產生關節液，這對正常的關節功能來說都是不可少的；如果缺乏這些適當營養素，正在成長的幼犬長大後可能會面臨關節不適的問題。
六、成犬飲食與所需的營養
成犬飲食需要精心調配均衡的營養，適當的份量能夠避免牠們的體重過重。統計資料顯示，有超過四分之一的成犬都有肥胖問題，而這會使骨骼、關節和器官承受過多的壓力，降低您愛犬的生活品質。如果您在幼犬飲食關鍵期提供了適當、均衡的營養，並遵循建議給予飼料份量，就能有效幫助幼犬在成長期間健康快樂。
如果您對依照年齡、生活方式、幼犬飲食及幼犬營養補充的最佳方法感到疑惑，不妨請教您的獸醫師，請他們提供您適合愛犬的專業建議。
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