養狗前須知：新手養狗前需要考慮的事情
您正在考慮養狗嗎？那麼您需要瞭解的第一堂課，就是學習如何成為一位負責任的飼主。
當這些毛茸茸的室友搬進家之後，您就是牠們一生的家人。想要養狗可以有太多種原因，以及數不完的好處，但我們必須謹記：這是一段雙向的關係。因此，我們不得不再三強調：養狗是一輩子的承諾。透過本文，我們希望能幫助您更了解養育寵物需要考慮的事情與承擔的責任。
考慮養狗前的注意事項
養狗有哪些基本注意事項？首先，要成為一位負責任的飼主，這表示您可以滿足狗狗的各種需求。照顧狗狗這件事情，不只是準備牠們的日常飲食，同時也包括訓練牠們和協助牠們社會化。從牠們還是一隻愛玩的幼犬開始，直到茁壯長大為成犬，都要讓牠們能健健康康，享受生活。
對於以上問題，如果您都能夠給予肯定的回答，代表您準備好成為一位負責任的飼主了。接下來，請跟著我們看看以下養狗須知，包括養狗的花費、如何適應養狗的生活、選擇最適合您的狗狗家人。
如果您的答案是否定的，那也沒關係，最重要的是做好準備，等到適合的時機再歡迎牠們進入您的生活。
2. 養狗前，您需要知道哪些事情？
關於養狗的好處真的是多到說也說不完，但想要享受這些好處之前，必須先好好考慮以下這些事情：
- 您有足夠的時間嗎？ 不論是幼犬還是成犬，都需要飼主給予足夠的時間和陪伴。從日常散步到訓練課程、例行清潔到獸醫看診，這些事情都需要花費時間和心神陪伴狗狗一起走過。一旦將狗狗接進家裡，最好不要長時間讓牠們自己待在家，因為這有可能導致牠們情緒焦慮，甚至出現破壞性行為。
- 您做好長期的心理準備了嗎？ 不同體型或品種的狗狗都有各自不同的平均壽命，不過大部份都介於8到14歲，因此養狗真的是一件必須做好長期心理準備的事情。不論您的生活做出什麼樣的重大改變，都必須認真考慮這會對狗狗造成什麼樣的影響。
- 您做好花錢的準備了嗎？ 養狗其實也是一種投資。高品質的食物、訓練課程、玩具、獸醫掛號費、寵物保險...等，把這些加起來您就知道了。
- 您有足夠的耐心嗎？ 迎接狗狗進入您的生活將會帶來劇烈改變，您必須要有耐心，您和狗狗才能順利度過彼此關係的適應期。
雖然養狗的路上會充滿挑戰，但一定會有無數的美好時光在前方等著您。
養狗好處多多，以下是其中幾個：
減輕焦慮
研究顯示，花時間陪伴狗狗可以增加體內的催產素，而催產素也被稱作愉悅賀爾蒙。養狗同時也可以降低體內的皮質醇，這種與壓力相關的賀爾蒙。
有益於健康
成為一位狗飼主，表示不論窗外天氣如何，您都必須帶牠出門散步，狗狗會成為讓您出門的最佳動力來源。此外，研究也顯示養狗可以降低罹患心血管疾病的風險。
常伴左右
大部份狗狗都是飼主的最佳陪伴者，研究也顯示寵物飼主往往較少感到孤單。
增加社交
不論走到哪，狗狗都能不斷吸引路人目光，讓身為狗狗飼主的您遇見各式各樣的人群，增加社交機會。而且比起那些沒有養狗的人，養狗的人更容易認識您家附近的鄰居。
減輕焦慮
研究顯示，花時間陪伴狗狗可以增加體內的催產素，而催產素也被稱作愉悅賀爾蒙。養狗同時也可以降低體內的皮質醇，這種與壓力相關的賀爾蒙。
有益於健康
成為一位狗飼主，表示不論窗外天氣如何，您都必須帶牠出門散步，狗狗會成為讓您出門的最佳動力來源。此外，研究也顯示養狗可以降低罹患心血管疾病的風險。
常伴左右
大部份狗狗都是飼主的最佳陪伴者，研究也顯示寵物飼主往往較少感到孤單。
增加社交
不論走到哪，狗狗都能不斷吸引路人目光，讓身為狗狗飼主的您遇見各式各樣的人群，增加社交機會。而且比起那些沒有養狗的人，養狗的人更容易認識您家附近的鄰居。
3. 哪種狗狗最適合你？
想要找到最適合您的狗狗，可不是一件簡單的任務。
如果夠幸運，您和狗狗應該會一起生活好一段時間，所以您必須找到個性和您生活型態契合的狗狗。您可以參考以下幾件事情：
1. 哪一種狗狗的體型最適合您家的空間？
2. 哪一種狗狗的活動量比較適合您的生活型態？
3. 哪一種狗狗和您的家庭、朋友、或家中其他寵物最契合？
4. 您在尋找哪種個性的狗狗？（看門犬、健身夥伴、還是另一隻沙發馬鈴薯？）
5. 有沒有哪些狗狗的個性和您的生活型態相斥？
6. 您想要容易訓練的狗狗嗎？還是容易梳理的狗狗？
7. 公狗和母狗的個性、需求也會有所不同，哪一種比較適合您？
8. 您想要找一隻幼犬，陪伴牠一起成長嗎？還是比較想要養一隻成犬？
做決定時，好好做功課非常重要。參考我們的品種百科，幫助您找到最適合的狗狗品種，讓您和您的未來夥伴一起度過美滿的生活。
4. 哪裡可以找到待養的狗狗？
如果您是第一次養狗，還有一個問題需要思考：您想要領養還是購買？不論哪種方式，一位負責任的飼主肯定會從安全合法的管道來尋找狗狗。
此外，也請您做好準備，要回答很多很多問題，因為當育種業者、動物收容所，或寵物店要把狗狗交給新飼主之前，肯定會做好調查，才能將狗狗送到最適合的飼主手上。
從動物收容所領養
如果您想要讓流浪犬重新有個家，動物收容所就是一個很好的選擇。請不要吝嗇和他們分享關於您的資訊，他們才能幫您找到最適合的狗狗。
從朋友或鄰居的手中領養
帶毛小孩回家之前，請謹慎確認牠們是否已經斷奶，還有牠們父母親的健康狀況。接著，盡快替牠們安排獸醫看診，進行必要的醫療檢查和接種疫苗。
向育種業者購買
有良心的育種業者永遠會將寵物的幸福擺在第一。請好好參觀業者的環境，確保他們有提供狗狗一個安全、舒適的居住環境。負責任的育種業者還會提供相關的醫療檢查證明或體檢報告。
向寵物店購買
如果您是要向寵物店購買，請調查一下他們的狗狗是從哪裡來的。您也應該可以拿到關於狗狗身世的相關文件，例如基因檢測結果。
從動物收容所領養
如果您想要讓流浪犬重新有個家，動物收容所就是一個很好的選擇。請不要吝嗇和他們分享關於您的資訊，他們才能幫您找到最適合的狗狗。
從朋友或鄰居的手中領養
帶毛小孩回家之前，請謹慎確認牠們是否已經斷奶，還有牠們父母親的健康狀況。接著，盡快替牠們安排獸醫看診，進行必要的醫療檢查和接種疫苗。
向育種業者購買
有良心的育種業者永遠會將寵物的幸福擺在第一。請好好參觀業者的環境，確保他們有提供狗狗一個安全、舒適的居住環境。負責任的育種業者還會提供相關的醫療檢查證明或體檢報告。
向寵物店購買
如果您是要向寵物店購買，請調查一下他們的狗狗是從哪裡來的。您也應該可以拿到關於狗狗身世的相關文件，例如基因檢測結果。
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