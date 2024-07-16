養狗前須知：新手養狗前需要考慮的事情

3. 哪種狗狗最適合你？

想要找到最適合您的狗狗，可不是一件簡單的任務。

如果夠幸運，您和狗狗應該會一起生活好一段時間，所以您必須找到個性和您生活型態契合的狗狗。您可以參考以下幾件事情：

1. 哪一種狗狗的體型最適合您家的空間？

2. 哪一種狗狗的活動量比較適合您的生活型態？

3. 哪一種狗狗和您的家庭、朋友、或家中其他寵物最契合？

4. 您在尋找哪種個性的狗狗？（看門犬、健身夥伴、還是另一隻沙發馬鈴薯？）

5. 有沒有哪些狗狗的個性和您的生活型態相斥？

6. 您想要容易訓練的狗狗嗎？還是容易梳理的狗狗？

7. 公狗和母狗的個性、需求也會有所不同，哪一種比較適合您？

8. 您想要找一隻幼犬，陪伴牠一起成長嗎？還是比較想要養一隻成犬？

做決定時，好好做功課非常重要。參考我們的品種百科，幫助您找到最適合的狗狗品種，讓您和您的未來夥伴一起度過美滿的生活。