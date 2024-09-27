法國皇家對永續發展的願景

法國皇家貫徹貓狗為優先的理念，希望改善寵物的生活，透過量身訂製的精準營養，幫助牠們獲得健康與良好的生活品質。除此之外：精準營養的設計理念，讓我們能夠將開發的所有食譜及其對環境和社會的影響納入考量，同時為寵物提供高品質、有幫助且安全的食物。我們的永續發展不只是這樣：我們不斷致力於透過許多方式，希望能達成永續發展的目標並對社會負責，藉此來改善我們對寵物、地球和人類的影響。

法國皇家以永續發展為原則

  • 我們最重視的是貓狗的身心健康，以及促進牠們在社會中發揮的正面作用：
  • 推廣以負責任的態度繁殖和飼養寵物
  • 在全世界分享我們的知識，讓大家能以更好的方式了解和照顧貓狗，並倡導預防性保健
  • 通過Royal Canin基金會宣導貓狗對人類健康和幸福的好處。

  • 我們以科學和創新為原則持續不斷地努力，希望能讓我們的後代和寵物主人擁有一個更健康的地球：
  • - 通過採購永續原料減少我們的碳足跡
  • - 減少浪費和提高循環性
  • - 在 2025 年獲得碳中和認證

  • 我們堅信，建立一家可持續發展的公司取決於我們與員工為和利益相關者一起建立的共同價值：
  • - 與我們在世界各地的策略供應商合作，改善供應鏈中對環境和社會造成的影響
  • - 支持我們的專業合作夥伴，幫助他們以永續和負責任的方式經營
  • - 確保我們的員工都受過專業培訓，並能夠在 2022 年之前了解我們的全球永續發展策略
專注於

與Royal Canin基金會一起，支持寵物為社會帶來的正面影響

寵物讓我們的世界變得更美好。我們的基金會成立於 2020 年，為促進寵物在人類健康和幸福帶來正面影響的專案提供資金。

進一步了解我們的基金會

「我們忠實於以科學為基礎的方法，評估了 3,300 種食譜中所有的碳足跡。現在，我們為了減少對氣候的影響，也開始了過去 10 年來最大規模的業務轉型之一。」

Marion Sarteel - 全球永續發展部門專員

Marion Sarteel protrait

「我們最重視的，就是寵物食品中的營養價值。我們透過採購更環保的原料，希望將我們的宗旨與環保結合在一起。我們將在某些配方中以藻油取代魚油，藉此保護野生魚類。」

Camille Usseglio - 歐洲策略採購部門經理

Camille Usseglio portrait

「身為獸醫師，我對動物的熱愛與對地球的愛護相結合。透過我們合作夥伴帶領的『Go Green』計畫，我們在工作場所安裝了蜂箱，希望能保護瀕臨滅絕的黑蜂。」

Marie-Anne Hours - 歐洲科技傳播部門經理

Marie-Anne Hours portrait

「我的工作是確保我們能正確且準確地理解永續發展的相關數據，藉以可靠地追蹤我們的成果。我現在比以往都要更信賴法國皇家及其 8,000 名員工，相信他們能改善我們對生態系統所造成的社會影響。」

Géraldine Merat – 全球永續發展部門專員

Geraldine Merat portrait

「我們配方中使用的原料，都是根據其營養價值及其對環境的影響所精心挑選的。我們會以最好的方式處理這些原料，不但可確保原料提供最好的營養，同時對碳足跡的影響也最小。」

Geoffrey Daniel – 配方組合部門經理

Geoffrey Daniel portrait

「當我們研發新包裝時，可回收性是我們的首要目標之一。我很高興能夠為永續發展盡一己之力。」

Anne-Laure Lebeux – 全球包裝部門專案管理

Anne-Laure Lebeux portrait

「我們堅信，建立一家可持續發展的公司取決於我們與利益相關者，以及為利益相關者建立的共同價值。」

Fabrice Mathieu – 全球永續發展部門經理

Fabrice Mathieu portrait

「我們的目的：為寵物打造更美好的世界，因為寵物讓我們的生活更美好。這就是Royal Canin基金會支持以寵物為中心對人類的身心健康相關計畫。 」

— Fabrice Mathieu，全球永續發展部門總監

永續的營養素

產品中部分的Omega-3脂肪酸萃取自藻油，而非魚油。藻油對寵物的功效與魚油相當，且能減少法國皇家®食品中，使用的魚類成分。