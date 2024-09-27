法國皇家貫徹貓狗為優先的理念，希望改善寵物的生活，透過量身訂製的精準營養，幫助牠們獲得健康與良好的生活品質。除此之外：精準營養的設計理念，讓我們能夠將開發的所有食譜及其對環境和社會的影響納入考量，同時為寵物提供高品質、有幫助且安全的食物。我們的永續發展不只是這樣：我們不斷致力於透過許多方式，希望能達成永續發展的目標並對社會負責，藉此來改善我們對寵物、地球和人類的影響。