法國皇家對永續發展的願景
法國皇家貫徹貓狗為優先的理念，希望改善寵物的生活，透過量身訂製的精準營養，幫助牠們獲得健康與良好的生活品質。除此之外：精準營養的設計理念，讓我們能夠將開發的所有食譜及其對環境和社會的影響納入考量，同時為寵物提供高品質、有幫助且安全的食物。我們的永續發展不只是這樣：我們不斷致力於透過許多方式，希望能達成永續發展的目標並對社會負責，藉此來改善我們對寵物、地球和人類的影響。
法國皇家以永續發展為原則
專注於
與Royal Canin基金會一起，支持寵物為社會帶來的正面影響
寵物讓我們的世界變得更美好。我們的基金會成立於 2020 年，為促進寵物在人類健康和幸福帶來正面影響的專案提供資金。
「我們忠實於以科學為基礎的方法，評估了 3,300 種食譜中所有的碳足跡。現在，我們為了減少對氣候的影響，也開始了過去 10 年來最大規模的業務轉型之一。」
Marion Sarteel - 全球永續發展部門專員
「我們最重視的，就是寵物食品中的營養價值。我們透過採購更環保的原料，希望將我們的宗旨與環保結合在一起。我們將在某些配方中以藻油取代魚油，藉此保護野生魚類。」
Camille Usseglio - 歐洲策略採購部門經理
「身為獸醫師，我對動物的熱愛與對地球的愛護相結合。透過我們合作夥伴帶領的『Go Green』計畫，我們在工作場所安裝了蜂箱，希望能保護瀕臨滅絕的黑蜂。」
Marie-Anne Hours - 歐洲科技傳播部門經理
「我的工作是確保我們能正確且準確地理解永續發展的相關數據，藉以可靠地追蹤我們的成果。我現在比以往都要更信賴法國皇家及其 8,000 名員工，相信他們能改善我們對生態系統所造成的社會影響。」
Géraldine Merat – 全球永續發展部門專員
「我們配方中使用的原料，都是根據其營養價值及其對環境的影響所精心挑選的。我們會以最好的方式處理這些原料，不但可確保原料提供最好的營養，同時對碳足跡的影響也最小。」
Geoffrey Daniel – 配方組合部門經理
「當我們研發新包裝時，可回收性是我們的首要目標之一。我很高興能夠為永續發展盡一己之力。」
Anne-Laure Lebeux – 全球包裝部門專案管理
「我們堅信，建立一家可持續發展的公司取決於我們與利益相關者，以及為利益相關者建立的共同價值。」
Fabrice Mathieu – 全球永續發展部門經理
「我們的目的：為寵物打造更美好的世界，因為寵物讓我們的生活更美好。這就是Royal Canin基金會支持以寵物為中心對人類的身心健康相關計畫。 」
— Fabrice Mathieu，全球永續發展部門總監
永續的營養素
產品中部分的Omega-3脂肪酸萃取自藻油，而非魚油。藻油對寵物的功效與魚油相當，且能減少法國皇家®食品中，使用的魚類成分。