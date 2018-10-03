什麼是犬舍咳？

犬舍咳是一種非常具有傳染性的呼吸道疾病，可以在犬隻之間快速傳染，特別是牠們彼此非常接近的時候。

犬舍咳的症狀有哪些？

犬舍咳最常見的症狀是嚴重痙攣、乾咳，可能會伴隨有乾嘔和嘔吐。咳嗽的嚴重程度通常會在前 5 天慢慢降低，但疾病會持續 10 至 20 天。症狀可能會隨著成犬或幼犬年齡及健康狀況而出現不同的程度症狀。

其他症狀還可能包括：

流鼻涕

打噴嚏

眼睛有分泌物

犬舍咳的原因是什麼？

犬通常會在特定環境 (例如：犬舍、日間托育中心及寵物展) 與其他犬隻近距離接觸的時候感染犬舍咳。如果犬與受感染的犬隻接觸，或共用被污染的用品 (例如食物或水碗)，就可能被傳染。

我家幼犬可以接種犬舍咳疫苗嗎？

接種合適的疫苗可預防感染犬舍咳，因此請務必讓您的幼犬在適當年齡接受必要的疫苗注射。

您的獸醫師可以協助您依照幼犬的生活環境可能帶來的風險，以及牠們接觸的不同環境和參加任何活動所面臨的風險，選擇最適合您幼犬的疫苗注射。

如何知道我家幼犬是不是需要接種疫苗？

有些疫苗是強制接種，有些只是建議接種。如果您的幼犬與其他犬有近距離接觸，那麼就建議您讓幼犬接受犬舍咳疫苗注射。

如果幼犬要去犬舍或參加寵物展、比賽或活動，而在這些場所牠們可能會感染犬舍咳，請務必告知您的獸醫師，讓您的幼犬可以提前獲得保護。

疫苗注射是不是一定能讓我的幼犬對犬舍咳免疫？

如果有犬舍咳，可能也有許多其他特定疾病的病原體。疫苗注射雖然可以有保護力，但不保證絕對不會感染。

如果您的幼犬已接受疫苗注射，那麼如果牠們接觸到與疫苗不同病原體，仍然可能會受到感染。

還有其他方式可以防止犬感染犬舍咳嗎？

考慮送愛犬到犬旅館時，首先應了解其是否要求所有犬接種犬舍咳疫苗。這點在您為幼犬申請犬舍時，就可透過對方要求您提供的詳細資料獲得了解。

如果您帶幼犬外出住宿或日間托育中心，對方應會確認幾個特定要點，包括犬的疫苗注射紀錄。對方可能會堅持您的幼犬此時一定要注射疫苗，他們才能接受申請。

這樣應該能確保病毒不會進入或在附近傳播。如果只有部分犬接種疫苗，那麼這種疾病的病原體仍可能會在其場所自由傳播和生長。因此感染的風險就會提高。

其他要詢問犬舍或日間托育中心的問題，包括他們對生病的犬採取哪些預防措施，像是隔離，以及他們進行清潔和消毒的程序。若您確認所有程序都已就緒，將有助於預防幼犬接觸到犬舍咳。

若我覺得犬被感染了，該怎麼辦？

犬舍咳的症狀非常容易辨識。如果您認為幼犬有任何症狀，請諮詢獸醫師。獸醫師會進行一些測試來判斷您的愛犬是否感染疾病，並提出最合適的療程。

為確保您的愛犬可以在接近其他犬隻時不會感染犬舍咳，請務必及早告知您的獸醫師，讓牠們可以在時限內安排進行疫苗注射。