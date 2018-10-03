如何維持健康的幼犬體重？了解幼犬體重標準及管理方法
迎接一隻新幼犬加入家庭是一個令人興奮的經歷。在幼犬成長的過程中，我們應將愛犬的健康和成長放在第一位，看著牠每天健康成長，會感到無比滿足及快樂。其中一個成長關鍵，就是維持幼犬的健康體重。了解什麼是健康的幼犬體重，以及適當的營養和運動在體重管理中的重要性，都是確保幼犬健康成長和發展的重要一環。
了解幼犬的成長過程和幼犬體重標準
雖然每隻幼犬成長狀況都不一樣，但仍有基本的狗狗體重標準，協助飼主和獸醫判斷幼犬是否如預期中成長。不過，這些指標只是一個參考值，幼犬體重增長實際會因為品種、遺傳基因、運動量和營養攝取等種種因素而有所不同。
不同品種幼犬有著不一樣的身體結構和成長速度，像吉娃娃或博美犬這類迷你型品種犬，大約在8至10個月大時就會達到成犬體重，而像聖伯納犬或大丹犬等大型品種犬和巨型品種，則需要18個月甚至2年的時間才能達到成犬體重。成年的迷你型犬的體重約為出生體重的20倍，而成年巨型犬的體重甚至可以是出生體重的100倍，由此可見，適當且均衡的蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質等營養，對於幼犬健康成長是何等重要。
不同成長階段的幼犬體重及餵食指南
幼犬的成長需要大量能量，因此必須給予均衡且適當的營養。然而，過度餵食很可能會導致狗狗過重，而體重過重和肥胖問題絕對不利於牠們的健康，甚至可能會引發關節問題、糖尿病、心臟病和壽命縮短等多種疾病，也會令牠們反應不夠靈敏。了解不同成長階段的營養需求將有助於飼主選擇合適的幼犬食物，維持幼犬健康的成長。當然，請獸醫針對幼犬的特定需求，提供專屬的營養建議亦是一個好方法。
剛出生的幼犬體重通常在100 公克至600 公克（約3.5至14 盎司）之間，根據幼犬品種不同而有差異。剛出生的頭幾週，幼犬將完全依賴母乳來獲取營養。母乳提供了重要的母源抗體和新生幼犬所需的重要營養素，對於幼犬初期的健康成長有著非常關鍵的影響。
在4到8週左右，開始進入幼犬離乳期，可以逐漸轉換為固體食物。這時候，應為幼犬準備優質的幼犬專屬營養配方，例如主食濕糧、用溫水或幼犬奶粉浸濕的乾糧，類似粥的質地，能讓愛犬更容易進食。牠們一開始可能只會吃少量的食物，但會漸漸脫離對母乳的依賴，建立進食固體食物的習慣。
大約8週大時，幼犬就會完全戒掉母乳，可以獨立進食，這意味著是時候建立規律的幼犬餵食時間了。一般來說，在3個月大時，迷你型幼犬的體重約為1至3 公斤，小型幼犬的體重約為2至3 公斤，中型幼犬的體重約為8至10公斤，而大型幼犬的體重約在18至20 公斤間。這段期間，每日應該餵食幼犬4次，即是每隔4至6小時就要餵食一次。飼主可以將一天的食物分裝成好幾份，少量多餐地餵食，不但能避免消化不良，亦能定時補充能量，以配合幼犬的熱量需求。
飼主也可參考獸醫、寵物店或收容所推薦的優質幼犬飼料，選擇專為幼犬成長需求而設計的營養配方。優質的幼犬飼料應含有適當且均衡的營養，以支持幼犬快速成長。您應仔細閱讀食品包裝上的餵食指南，但同時要切記，每隻幼犬食量會根據其品種、大小和活動量而有所不同，您亦可以參考我們網站產品頁面下的每日餵食量計算工具，以獲得更精準的餵食分量。
3至6個月大的時候，由於幼犬的消化系統逐漸發育成熟，能夠消化較大量的食物，可以將餐次減少至每日3餐。
幼犬發育期間，應持續觀察狗狗體重和身體狀況，以確保牠的成長維持在健康標準之內。如果狗狗體重下降過多，主人可以很容易就摸到牠的肋骨；狗狗太胖的話，就不太容易摸得到。進行訓練時，您可以考慮用幼犬乾糧作為獎勵，但要記得將這些飼料乾糧的卡路里計算在幼犬一日的總攝取量內，以免攝取過量卡路里，並按獸醫的建議，相應地調整正餐份量。
踏入6個月後，幼犬成長速度會開始減慢，營養需求亦會變得更加穩定。大多數幼犬已經可以減至每日2餐了，不過仍然需要持續餵食優質的幼犬營養配方直到成年為止。迷你型犬品種在8-10個月大時達到成年體重，重4公斤以下（8.8磅以下），小型犬品種會在大約10個月大時達至成犬體重，範圍約在4至10公斤（8.8至22磅）之間，中型犬品種則需要12個月左右，範圍約為在11至25公斤（39.5至55磅）之間，大型犬品種需要長達15個月，體重約為在26至44公斤（57.3至97磅）之間。
對於大多數狗狗品種來說，幼犬過了1歲生日後就會被視為成犬，能夠餵食成年犬食物了。不過，大型和巨型品種的幼犬會持續發展，再過6到12個月才能達至成犬體重，可以超過40公斤（約88磅）。一如以往，您可諮詢專業獸醫以確定適合的換糧時間，同時挑選適合愛犬大小和品種的成犬營養配方。
健康的成長是一個循序漸進的過程，每隻幼犬所經歷的都有所不同。有些幼犬成長速度會如疾風一樣，有些則是緩慢成長。只要幼犬活躍好動、喜歡玩耍並維持健康的體態，那大多數都是健康的。當然，為確保幼犬發育良好，如果希望了解更多幼犬的個別成長情況，最好還是向獸醫請教。當主人對愛犬的身體狀況感到不太確定時，請相信您的直覺，向獸醫尋求建議。
維持幼犬健康體重的5個方法
維持良好的體重對幼犬的整體健康非常重要。狗狗肥胖會導致出現各種健康問題，包括關節問題、心臟病甚至會導致壽命縮短。想有效維持健康的幼犬體重，可以嘗試以下的方法：
定期為幼犬量體重
「幼犬生長曲線圖表」可以幫助您和獸醫評估幼犬體重是否在正常範圍內成長。您可定期使用電子體重計和體重記錄App來觀察幼犬體重的變化。然而，這些圖表僅提供參考，每隻狗狗因身體情況不同而出現差異是很正常的事。
評估幼犬體態
主人可定期評估幼犬有否維持健康的體態。輕輕用手觸摸牠們的肋骨，感受一下是否有過多的脂肪包圍，同時骨感不應過於明顯。然後，從上方觀察牠們的腰線，良好的體態在肋骨和臀部之間應該可以看見明顯內彎的曲線。如果你發現狗狗太瘦或太胖，可請教獸醫是否需要調整狗狗飲食。
控制幼犬食量
為幼犬預備幼犬食物時，必須根據牠的年齡、大小和活動量來給予適當的份量。過度餵食會導致狗狗肥胖，而餵食不足則會導致營養不良。餵狗狗食物前，應小心閱讀食品包裝上的餵食建議表，但包裝上的說明只是一般情況下的建議，主人應根據幼犬營養需求而進行調整。雖然零食在行為訓練和強化練習時是其中一種獎勵的方法，但過多的零食會導致狗狗太胖。在幼犬在2個月大後，您可以在訓練過程中用少量幼犬乾糧作為獎勵。請記得把這些乾糧的熱量計算在每日總攝取量內，並相應地調整正餐份量以免幼犬攝取過多熱量。其實，給予幼犬讚賞和撫摸作為獎勵，也非常有效！
養成良好的幼犬飲食習慣
訓練幼犬習慣在相同的地方和時間進食，能使用相同的食物碗更好。盡量避免把食物放著讓狗狗隨時自由進食，這樣很容易因過度進食而導致狗狗變胖。應該給幼犬訂下固定的用餐時間，通常為15到20分鐘，如果在這段時間內沒有吃完，就要將食物收起，直到下個用餐時間。這樣有助於調節牠們的進食量，以免幼犬吃太多。
帶幼犬定時運動
除了均衡飲食，定時運動對幼犬來說同樣重要，不但有助維持健康體重、刺激大腦，還可幫助良好的肌肉發展。在一個安全的環境，進行適合其年齡和品種的運動和遊戲，鼓勵牠們運動並消耗多餘的能量。主人可慢慢發掘幼犬喜歡玩什麼，不同品種犬喜愛的事物可能有所分別，例如，巨型犬如紐芬蘭犬可能喜歡在海邊游泳，但迷你型犬如博美犬就可能不太喜歡玩水。如果您不確定哪些活動適合你的愛犬，請向獸醫尋求建議。
每隻幼犬都是獨一無二的，牠們的營養和運動需求固然會有所不同。若您希望得到針對愛犬的品種、大小和年齡的個別飲食建議和指導，應該盡快向您的獸醫諮詢。透過營養均衡的飲食計劃，定期測量幼犬體重，您就能為牠們開拓健康和活力充沛的成長之路。
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