如何維持健康的幼犬體重？了解幼犬體重標準及管理方法



了解幼犬的成長過程和幼犬體重標準

雖然每隻幼犬成長狀況都不一樣，但仍有基本的狗狗體重標準，協助飼主和獸醫判斷幼犬是否如預期中成長。不過，這些指標只是一個參考值，幼犬體重增長實際會因為品種、遺傳基因、運動量和營養攝取等種種因素而有所不同。

不同品種幼犬有著不一樣的身體結構和成長速度，像吉娃娃或博美犬這類迷你型品種犬，大約在8至10個月大時就會達到成犬體重，而像聖伯納犬或大丹犬等大型品種犬和巨型品種，則需要18個月甚至2年的時間才能達到成犬體重。成年的迷你型犬的體重約為出生體重的20倍，而成年巨型犬的體重甚至可以是出生體重的100倍，由此可見，適當且均衡的蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質等營養，對於幼犬健康成長是何等重要。