健康體重不僅是利用磅秤測量
測量狗狗的體重並非了解牠們體重是否過重的唯一方法。您可以詢問獸醫師如何使用體態評分，了解狗狗是否符合健康體重。
狗狗的體態評分是什麼？
獸醫師會使用體態評分來協助您檢查狗狗的體重是過重還是過輕。這個數字著重於狗狗的外觀和感覺，因為單純檢查牠們的體重並不代表牠們有健康良好的體態。
體態評分是 9 分制，1 代表瘦弱，9 則代表嚴重肥胖。評分的指標是狗狗的肋骨、腰部和腹部，5 分代表理想的狗狗體態。也就是說，身形比例良好的狗狗可以一下子就摸到肋骨、俯瞰時可以看到腰身，而且從側面看的時候腹部會在肋骨之後往上縮。
您的獸醫師可以教導您如何使用犬隻體態評分表格。定期請獸醫師檢查也很重要，因為這樣他們才能協助您長期監控狗狗的體態。
如何判斷愛犬是否過重？
從一開始檢查您家幼犬的體重和身形很重要，且要定期監控以確保它們發展成為健康的成犬。如果您沒有適合尺寸的秤 (例如嬰兒秤)，只需抱住您的幼犬，同時踩在您的家用磅秤上和減去您自己的體重，即可知道幼犬的重量。除了體重，當你撫摸它們時，也很容易注意到一些細節。首先，用指尖按摩時，你應該能夠很容易地感覺到牠們的肋骨。接下來，問自己幾個問題：當我從上方看我的幼犬時，是否能看到明確的腰線？從側面看時，牠們的腹部是否在肋骨之後往上縮？如果沒有，你的幼犬可能是過重。
在您下次看診時，與您的獸醫師談談，以了解體態評分和評估維持您家幼犬身形的最佳方法。從一開始就習慣於檢查幼犬的身形，您就越有可能會偵查出那些需要專業關注的變化。
判斷您的愛犬體重是否過重並採取相關行動很重要，因為狗狗的體重如果過重，罹患嚴重且需改變生活型態之疾病的風險就會大幅提高。這可能包括糖尿病、癌症、骨關節炎等。
如果狗狗的體重比理想體重高出 15％至 20％，則被歸為過重；如果超過 30％以上，則被歸為肥胖。我們很容易低估狗狗的體重，因此最好的方式，利用看、摸、秤三步驟方式來檢查牠們的體重是否過重。
- 查看牠們的行為和體態。牠們是否常常睡覺，或很快就覺得疲倦？牠們的肚子是否下垂？或者您是否能看到牠們的腰部及肋骨後方的腹部？
- 觸摸牠們的肋骨 – 您是否需要用力才能感覺到牠們的肋骨？
- 測量狗狗的體重 - 定期測量牠們的體重，您就可以注意到任何體重增加的情況。您的獸醫師可以根據牠們目前的體重，並使用牠們的體態評分來進行評估，讓您了解牠們的理想體重。
如何幫體重過重的狗狗減肥
好消息是，過重和肥胖的狗狗都可以治療。如果狗狗可以恢復最佳體重，牠們的生活品質就會提高。有健康體重的狗狗，壽命也會比肥胖的狗狗長。
過重的原因，是由於攝入的卡路里多於消耗的卡路里。因此，管理狗狗的飲食和運動非常重要。請詢問您的獸醫師以了解專為過重狗狗設計的飲食。如果只是減少狗狗的食物份量，可能會導致營養不足或出現乞食的行為。請務必遵守包裝上建議的給食份量，並避免給予正餐以外的零食，或者也可以留下每日乾糧的一部分做為零食。
定期運動對狗狗的整體身心健康而言非常重要，同時也有助於牠們減輕體重並保持健康良好的身形。請詢問您的獸醫師，了解適合狗狗的運動量和類型，並請務必在獸醫師的指導下逐步增加狗狗的運動量。
洽詢您的獸醫師
如果您對狗狗的體重或體態有任何疑問，建議您務必諮詢您的獸醫師。他們會很樂意提供協助，並能判斷您的愛犬體重過重的情況；如果您的愛犬體重確實過重，獸醫師也會讓您了解該採取哪些行動來協助愛犬減重，或建議您如何避免愛犬體重增加。
同樣的，我們也建議您在改變狗狗的飲食、運動模式或生活方式之前，務必先諮詢您的獸醫師。在做出任何可能影響牠們健康的決定之前，也一定要諮詢獸醫師。
每隻狗狗都不一樣，因此您的獸醫師可以給您專為您家愛犬量身打造的建議。這不僅取決於牠們的品種、年齡和性別，還要將目前的健康狀況及是否已經絕育等因素納入考量。