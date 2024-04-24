從一開始檢查您家幼犬的體重和身形很重要，且要定期監控以確保它們發展成為健康的成犬。如果您沒有適合尺寸的秤 (例如嬰兒秤)，只需抱住您的幼犬，同時踩在您的家用磅秤上和減去您自己的體重，即可知道幼犬的重量。除了體重，當你撫摸它們時，也很容易注意到一些細節。首先，用指尖按摩時，你應該能夠很容易地感覺到牠們的肋骨。接下來，問自己幾個問題：當我從上方看我的幼犬時，是否能看到明確的腰線？從側面看時，牠們的腹部是否在肋骨之後往上縮？如果沒有，你的幼犬可能是過重。

在您下次看診時，與您的獸醫師談談，以了解體態評分和評估維持您家幼犬身形的最佳方法。從一開始就習慣於檢查幼犬的身形，您就越有可能會偵查出那些需要專業關注的變化。

判斷您的愛犬體重是否過重並採取相關行動很重要，因為狗狗的體重如果過重，罹患嚴重且需改變生活型態之疾病的風險就會大幅提高。這可能包括糖尿病、癌症、骨關節炎等。

如果狗狗的體重比理想體重高出 15％至 20％，則被歸為過重；如果超過 30％以上，則被歸為肥胖。我們很容易低估狗狗的體重，因此最好的方式，利用看、摸、秤三步驟方式來檢查牠們的體重是否過重。